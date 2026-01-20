Murió Gaby Ferrero, reconocida actriz de cine, teatro y televisión, a los 64 años

La artista y docente falleció este martes, según anunció la Asociación Argentina de Actores y Actrices

Este martes se conoció el fallecimiento de Gaby Ferrero, destacada actriz y docente argentina . La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices mediante una publicación en la red social X.

La artista, con una extensa trayectoria en cine, televisión y teatro, falleció a los 64 años . A lo largo de su carrera participó en numerosas obras de teatro y en recococidas producciones, entre ellas "Santa Evita", "Graduados", "El donante", "El pacto" y "Trátame bien". Además de su labor como actriz, Ferrero se destacó por su compromiso como docente con la formación de nuevas generaciones.

Desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices expresaron sus condolencias a través de un mensaje publicado en la red social X: “Con profunda tristeza despedimos a la actriz y docente Gaby Ferrero, dueña de una trayectoria sólida y sostenida en teatro, cine y televisión, marcada por una profunda sensibilidad artística. Acompañamos en este doloroso momento a sus familiares y seres queridos”.

La carrera de Gaby Ferrero

Gaby Ferrero nació el 1 de julio de 1961. Actriz y docente, también se desempeñó como musicoterapeuta y profesora de Educación Inicial. A lo largo de su formación se vinculó con destacados referentes del teatro argentino: estudió actuación con Ricardo Bartís y continuó su entrenamiento con referentes como Javier Daulte, Pompeyo Audivert y Alejandro Maci.

Ferrero integró distintos colectivos artísticos y trabajó en compañías teatrales de referencia, entre ellas el Sportivo Teatral. También formó parte de los grupos Ácido Carmín, junto a Eugenia Alonso, y Los Celebrantes, dirigidos por Vivian Luz.

Su recorrido en el teatro incluye una amplia variedad de obras, entre las que se destacan “La memoria futura. Voces de las abuelas”, “Largo viaje de un día hacia la noche”, “Bodas de sangre”, “Once Berlín”, “Mi hijo solo camina un poco más lento”, “El vestidor”, “Diamante”, “UMBRiO”, “La crueldad de los animales”, “33 variaciones”, “Almas ardientes”, “Simplemente Concha”, “El diario de Carmen” y “Rosa Mística”.

En televisión, Gaby Ferrero participó en numerosas ficciones. Entre las mas destacacadas se encuentra “Santa Evita”, en la que interpretó a Juana Ibarguren, la madre de Eva Perón. Además formó parte de “Cuéntame cómo pasó”, “Graduados”, “El donante”, “El pacto”, “Trátame bien”, “Amas de casa desesperadas”, “La Lola”, “Mi señora es una espía” y “Doce casas”. En cine, integró los elencos de películas como “Los adoptantes”, “La flor”, “Los que aman odian”, “Cetáceos”, “La tercera orilla”, “El crítico”, “La mirada invisible” y “Séptimo”.

Ahora bien, además de su trabajo como actriz, Ferrero dejó su huella como docente. Desde mediados de la década del noventa se dedicó a la formación actoral, especialmente de niñas, niños y adolescentes.