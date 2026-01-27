Incendio en una casa de zona norte: un hombre fue rescatado por los vecinos y está en terapia intensiva

El fuego se desató en una casa de Machain al 1700. Vecinos sacaron a un hombre inconsciente y lo trasladaron al hospital Alberdi

Un incendio registrado este martes por la tarde en una vivienda particular de la zona norte de Rosario dejó como saldo a un hombre internado en estado grave, luego de haber sido rescatado inconsciente del interior del inmueble por vecinos del lugar.

El hecho ocurrió alrededor de las 17.16 en una casa ubicada en calle Machain al 1700 . Según trascendió, un llamado alertó sobre un incendio en una vivienda con una persona presuntamente atrapada en el interior, por lo que se avisó de inmediato a los bomberos.

Al arribar al lugar, personal policial constató que un hombre había sido retirado de la casa por vecinos antes de la llegada de los servicios de emergencia . El hombre se encontraba inconsciente y fue trasladado de urgencia al hospital Alberdi, donde ingresó a la unidad de terapia intensiva.

Uno de los vecinos que participó del rescate confirmó que la víctima fue sacada del interior de la vivienda en medio del incendio y trasladada de inmediato al centro de salud.

Pasadas las 19, se aguardaba un parte médico oficial para ampliar información sobre el estado de salud del hombre y las posibles causas del incendio. En tanto, Bomberos trabajaron en el lugar para controlar el foco ígneo y evitar su propagación.