Surgió en Newell's, pasó sin mucho éxito por Boca y ahora tiene nuevo club

El futbolista se irá del xeneize a préstamo por un año con una opción de compra por un porcentaje del pase

Un futbolista que se formó y jugó en la primera división de Newell's y pasó sin mucho éxito por Boca tiene jugará en Estudiantes. El jugador se irá del xeneize a préstamo por un año con cargo y con opción de compra por un porcentaje del pase.

Se trata de Brian Aguirre, quien a principios de enero había sido apuntado por los dos grandes del fútbol de Uruguay, Nacional y Peñarol, aunque finalmente ninguno de los dos vino a buscarlo.

Aguirre nació en Granadero Baigorria y pasó por las categorías formativas de Newell's. Llegó a Boca a mediados de 2024, a cambio de unos 5 millones de dólares. Pero jugó poco, no tuvo actuaciones descollantes y daba la sensación que desde hace rato el xeneize quería negociarlo.

Jugó poco en Boca

La llegada de Aguirre a Estudiantes no está vinculada a uno de los pases más resonantes de los últimos tiempos en el fútbol argentino, el de Santiago Ascacibar a Boca. El capitán del Pincha podría debutar este domingo, precisamente en el choque contra Newell's por la tercera fecha del torneo Apertura.

Aguirre, de 23 años, jugó unos pocos minutos para Boca en el partido del domingo ante Deportivo Riestra, por la primera fecha del torneo Apertura. Desde que llegó al xeneize, el ex-Newell's jugó 38 partidos y convirtió cuatro goles.