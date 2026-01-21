La Capital | Zoom | murió

Murió Adela Gelijer, actriz de "Verano del 98" y "Sos mi vida"

La reconocida artista uruguaya falleció este miércoles. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores

21 de enero 2026 · 09:26hs
La actriz ruguaya Adela Gleijer murió a sus 92 años 

La actriz ruguaya Adela Gleijer murió a sus 92 años 

La actriz de cine, teatro y tevelvisión Adela Gelijer murió este miércoles a sus 92 años. El fallecimiento del la artista fue confirmado por la Asociación Argentina de Actores a través de sus canales de comunicación oficiales.

Gelijer formó parte de varias producciones reconocidas como “Verano del 98” , “Sos mi vida” y “Los Roldán”. Fue esposa del actor uruguayo Juan Manuel Tenuta, con quien compartió 52 años de su vida y tuvo una hija. En 2006, la Asociación Argentina de Actores y Actrices, junto al Senado de la Nación, le otorgó el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable.

Desde la Asociación de Actores y Actrices expresaron sus condolencias. “Con profundo pesar, despedimos a la actriz Adela Gleijer, destacada referente de las artes escénicas. Acompañamos con afecto, en este doloroso momento, a su hija, la actriz Andrea Tenuta, así como a sus familiares, amistades y seres queridos", escribieron desde X.

>> Leer más: Murió Gaby Ferrero, reconocida actriz de cine, teatro y televisión, a los 64 años

La carrera de la actriz Adela Gleijer

Adela Gleijer nació el 20 de septiembre de 1933 en Montevideo, Uruguay. A lo largo de sau carrera, participó en grandes exitos como. Realizó su debut escénico en 1956 en el Teatro El Galpón de Montevideo, con la obra "El centroforward murió al amanecer" y fue allí donde conoció a Juan Manuel Tenuta.

A lo largo de su carrera teatral, integró los elencos del Teatro San Martín y del Teatro Nacional Cervantes y participó en los ciclos "Teatro Abierto" y "TeatroxlaIdentidad". Entre las numerosas obras en las que actuó se destacan "Hombre y superhombre", "Lo frío y lo caliente", "Gris de ausencia", "Lupines", "El prisionero de la Segunda Avenida", "Tres buenas mujeres", "Greek", "Veraneantes", "¿Cuánto cuesta el hierro?", "El pino de papá", "Encuentro en Roma", "Sangre huesos piel alma", "Al vencedor" y "Con tinta y con sangre", entre muchas otras.

En televisión dejó una huella en ficciones como "Celeste, siempre Celeste", "Amo y señor", "Sos mi vida", "Mujeres de nadie", "Mi familia es un dibujo", "El árbol azul", "Verdad consecuencia", "Enséñame a vivir", "Princesa", "El hombre de tu vida", "Vulnerables", "Mujeres asesinas", "Los buscas de siempre", "Los Roldán", "Verano del 98", "Trillizos dijo la partera" y "Pobre diabla", entre otras producciones.

Su labor cinematográfica incluye los films "Flores robadas en los jardines de Quilmes", "La fidelidad", "El señor presidente", "Cerro Bayo", "Casi no nos dimos cuenta", "Algún lugar en ninguna parte", "El hombre del subsuelo", "Contragolpe" y "Clínica con música".

