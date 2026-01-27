La Capital | La Ciudad | calle Santa Fe

Por el avance de las obras en calle Santa Fe, habrá nuevos cortes y desvíos de colectivos

Este miércoles se trabajará en las cuadras de calle Santa Fe entre Moreno y Oroño, a partir de las 7.30 y hasta las 18.30 aproximadamente

27 de enero 2026 · 18:07hs
Continúan los trabajos en calle Santa Fe

Foto: Héctor Rio / La Capital

Continúan los trabajos en calle Santa Fe

La Municipalidad de Rosario informó que este miércoles de 7.30 a 18.30 aproximadamente, se ejecutarán tareas de asfaltado y fresado en calle Santa Fe entre Moreno y bulevard Oroño. Los trabajos requerirán de un corte total del tránsito en el sector, por lo que distintas líneas de colectivos realizarán desvíos en sus recorridos y se recomienda a la ciudadanía evitar circular por la zona.

Las obras de repavimentación en este importante corredor comenzaron este lunes y, debido al avance de las tareas, se han modificado los recorridos programados del transporte urbano de pasajeros.

>> Leer más: Aprovechan la menor circulación para reparar las calles con alto tránsito

Líneas afectadas

Líneas 101 N,107 R/N,115, 116, 121, 122 R/V, 133 125 N/V, 142 R/N, 143 136 137 R/N, 145, 133 Soldini / Cabin 9 y 146 R/N, Línea de la Costa: de sus recorridos por calle Santa Fe, Moreno, Urquiza, Santiago, Santa Fe a su recorrido.

Línea 140: de su recorrido por calle Santa Fe, Moreno, Urquiza, Santiago a su recorrido.

Paradas anuladas

  • Santa Fe y Balcarce (Líneas 107 R/N, 116, 142 R/N, 143 136 137 R/N, 145 133)
  • Santa Fe y Oroño (116,101 N, 115, 121, 122 R/V, 133 125 N/V, 140, 146 R/N)
  • Santa Fe y Alvear (Líneas 107 R/N, 116, 142 R/N, 143 136 137 R/N, 145 133)

Paradas habilitadas

  • Urquiza y Balcarce (Líneas 107 R/N, 116, 142 R/N, 143 136 137 R/N, 145 133)
  • Urquiza y Oroño (Líneas 116,101 N, 115, 121, 122 R/V, 133 125 N/V, 140, 146 R/N)
  • Urquiza y Alvear (Líneas 107 R/N, 116, 142 R/N, 143 136 137 R/N, 145 133)

Para más información, se puede consultar en rosario.gob.ar, redes de Movilidad Rosario y en MuniBot 3415 440147, a través del menú de opciones.

Plan de Calles

El subsecretario de Obras Públicas, Juan Manuel Ferrer, expresó: “En este plan de calles lo que abordamos son corredores con mucho tránsito de la ciudad, sectores donde tenemos muchos vehículos de gran porte, o mucha cantidad de vehículos durante todo el día”, a la par que recordó que distintos puntos donde se desarrollan obras de repavimentación presentan una circulación constante de varias líneas de colectivos, las cuales con las frenadas y el transporte pesado suelen deteriorar las calzadas de asfalto.

Al mismo tiempo, el funcionario señaló que desde el Estado local se está abordando “un reclamo, una deuda pendiente de la ciudad en relación a los cruces de vía”. En este marco, explicó que se comenzó a intervenir en corredores que, por cercanía a la vía, “el pavimento está más deteriorado”.

En concreto, las tareas del Plan de Calles 2026 incluyen trabajos de cuneteo, bacheo, fresado, reciclado y repavimentación tanto de asfalto como de hormigón. Se trabajará sobre 11.000 metros lineales en unas 95 cuadras.

>> Leer más: Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe: las líneas de colectivo afectadas

Los trabajos de reconstrucción comprenden demolición de cordones deteriorados, reconstrucción de cunetas, bacheo de base, excavación de la capa de rozamiento existente y el posterior pavimento de losas de hormigón nuevo. En el caso de las obras de hormigón se reemplaza por la misma materialidad.

Sobre esta intervención, Ferrer explicó: “Cuando uno ve un bache en el asfalto, probablemente se da por un hundimiento o por un desprendimiento de la base (de hormigón). Entonces, lo que hacemos es romper el asfalto, llegamos hasta la base de hormigón, reparamos la base y después venimos con un asfalto nuevo”.

Y amplió: “La capa de asfalto tiene unos 8 centímetros de espesor, pero el hormigón tiene 30 cm de espesor. Eso es lo que hace que la calle aguante, resista todo el tránsito que tiene por encima, por lo que, si no vamos a la profundidad hasta la base, difícilmente podamos reparar solo el asfalto”.

Noticias relacionadas
El hombre desaparecido se llama Daniel Kidonakis, tiene 69 años y mide 1,70 metros. Es delgado y generalmente lleva una gorra.

Buscan a un hombre de 69 años que está desaparecido desde el sábado

Uber en Rosario es ilegal, pero aún así funciona por las calles de la ciudad

"Si no te gusta Uber, búscate otra cosa": el planteo de un chofer que no se adhirió al paro en Rosario

Dos caballos, una yegua y su cría, fueron robados de una fundación que trabaja con chicos y chicas con discapacidad

Robaron dos caballos de una fundación que trabaja con chicos con discapacidad

Newells vuelve a encontrarse con su gente este martes, cuando reciba a Independiente.

Previa de Newell's vs Independiente: cómo será la venta de alcohol cerca del Coloso

Ver comentarios

Las más leídas

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

Racing vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Racing vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Lo último

Central confirmó al sexto refuerzo y hay avances por el séptimo

Central confirmó al sexto refuerzo y hay avances por el séptimo

Por el avance de las obras en calle Santa Fe, habrá nuevos cortes y desvíos de colectivos

Por el avance de las obras en calle Santa Fe, habrá nuevos cortes y desvíos de colectivos

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar

Alta demanda del Boleto Educativo 2026: más de 88 mil inscriptos en la provincia en solo un día

El programa provincial garantiza transporte gratuito para estudiantes, docentes y asistentes escolares y alcanzó 88.024 inscripciones a 24 horas de su lanzamiento. De ese total, 70.891 son estudiantes, 13-449 docentes y 3.684 asistentes escolares.
Alta demanda del Boleto Educativo 2026: más de 88 mil inscriptos en la provincia en solo un día
Día de los Enamorados: los turnos para casarse en el Rosedal se agotaron en pocas horas
LA CIUDAD

Día de los Enamorados: los turnos para casarse en el Rosedal se agotaron en pocas horas

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar
POLICIALES

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar

Emboscada en la puerta de su casa: atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina
Policiales

Emboscada en la puerta de su casa: atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Tragedia en Bariloche: una turista se tiró por una cascada, se golpeó la cabeza contra una roca y murió
Información General

Tragedia en Bariloche: una turista se tiró por una cascada, se golpeó la cabeza contra una roca y murió

Cuando salga la luna: Newells irá con el Zorro Cóccaro de titular y están los 11 para el Rojo
Ovación

Cuando salga la luna: Newell's irá con el Zorro Cóccaro de titular y están los 11 para el Rojo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

Racing vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Racing vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Emboscada en la puerta de su casa: atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Emboscada en la puerta de su casa: atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Ovación
Cuando salga la luna: Newells irá con el Zorro Cóccaro de titular y están los 11 para el Rojo
Ovación

Cuando salga la luna: Newell's irá con el Zorro Cóccaro de titular y están los 11 para el Rojo

Cuando salga la luna: Newells irá con el Zorro Cóccaro de titular y están los 11 para el Rojo

Cuando salga la luna: Newell's irá con el Zorro Cóccaro de titular y están los 11 para el Rojo

El calendario 2026 de Los Pumas vuelve a dejar afuera a Rosario y Santa Fe

El calendario 2026 de Los Pumas vuelve a dejar afuera a Rosario y Santa Fe

Nery Pumpido y la Libertadores con Messi: Es complicado que la juegue, pero en el fútbol nada es difícil

Nery Pumpido y la Libertadores con Messi: "Es complicado que la juegue, pero en el fútbol nada es difícil"

Policiales
Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar
POLICIALES

Acordó 15 años de cárcel por abusos sexuales a cinco niñas de su entorno familiar

Sistema penal juvenil en Santa Fe: cuántos menores están detenidos y dónde

Sistema penal juvenil en Santa Fe: cuántos menores están detenidos y dónde

Emboscada en la puerta de su casa: atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

Emboscada en la puerta de su casa: atacaron a tiros a la hermana del intendente de una ciudad santafesina

El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: investigan si la Policía filtró el video del asesinato

El crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe: investigan si la Policía filtró el video del asesinato

La Ciudad
Por el avance de las obras en calle Santa Fe, habrá nuevos cortes y desvíos de colectivos
La Ciudad

Por el avance de las obras en calle Santa Fe, habrá nuevos cortes y desvíos de colectivos

Día de los Enamorados: los turnos para casarse en el Rosedal se agotaron en pocas horas

Día de los Enamorados: los turnos para casarse en el Rosedal se agotaron en pocas horas

Buscan a un hombre de 69 años que está desaparecido desde el sábado

Buscan a un hombre de 69 años que está desaparecido desde el sábado

Si no te gusta Uber, búscate otra cosa: el planteo de un chofer que no se adhirió al paro en Rosario

"Si no te gusta Uber, búscate otra cosa": el planteo de un chofer que no se adhirió al paro en Rosario

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con chances de chaparrones y tormentas

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado denunciado por Norma Acosta
POLICIALES

Imputaron a una mujer como cómplice del falso atentado denunciado por Norma Acosta

Calendario escolar 2026: ¿cuándo arrancan las clases en Santa Fe?
La Ciudad

Calendario escolar 2026: ¿cuándo arrancan las clases en Santa Fe?

Excarcelan a un jubilado con cáncer terminal que estuvo preso un mes
Policiales

Excarcelan a un jubilado con cáncer terminal que estuvo preso un mes

Aprovechan la menor circulación para reparar las calles con alto tránsito
La Ciudad

Aprovechan la menor circulación para reparar las calles con alto tránsito

Tour de la gratitud: una multitud recibió a Milei en Mar del Plata
Política

"Tour de la gratitud": una multitud recibió a Milei en Mar del Plata

Industriales en alerta por el impacto del plan económico en el entramado productivo
Economía

Industriales en alerta por el impacto del plan económico en el entramado productivo

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe
Policiales

Le robaron 43 mil dólares y 40 mil euros a una jubilada en Santa Fe

Méndez cumplirá ante Independiente 100 partidos con la camiseta de Newells

Por Carlos Durhand
Ovación

Méndez cumplirá ante Independiente 100 partidos con la camiseta de Newell's

Vuelco y rescate en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación
La Ciudad

Vuelco y rescate en la autopista a Córdoba a la altura de Circunvalación

Juan Cruz Komar: por qué hay arritmias en gente joven y ¿siempre se operan?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Juan Cruz Komar: por qué hay arritmias en gente joven y ¿siempre se operan?

España regularizará a medio millón de inmigrantes ilegales
Información General

España regularizará a medio millón de inmigrantes ilegales

Crush, amor...: qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala
Zoom

"Crush, amor...": qué dijo Moria Casán sobre el vínculo entre Fito Páez y Sofía Gala

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos
Información General

Una potente tormenta invernal dejó al menos 25 muertos en Estados Unidos

Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió

Por Juan Iturrez
Ovación

Regional Amateur: en Rafaela, PSM Fútbol perdió ante Ben Hur y se despidió

Morning Star se trajo un importante triunfo por la Copa Federación

Por Juan Iturrez
Ovación

Morning Star se trajo un importante triunfo por la Copa Federación

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros
LA CIUDAD

Tragedia en zona sur: un hombre murió atropellado por un tren de pasajeros

Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario
La Ciudad

Proponen un programa para desendeudar a las familias de Rosario

Los pasaportes más poderosos del mundo: en qué posición quedó Argentina
Información General

Los pasaportes más poderosos del mundo: en qué posición quedó Argentina

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber
La Ciudad

Abre la inscripción al Boleto Educativo: todo lo que tenés que saber