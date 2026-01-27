Por el avance de las obras en calle Santa Fe, habrá nuevos cortes y desvíos de colectivos

Este miércoles se trabajará en las cuadras de calle Santa Fe entre Moreno y Oroño, a partir de las 7.30 y hasta las 18.30 aproximadamente

La Municipalidad de Rosario informó que este miércoles de 7.30 a 18.30 aproximadamente, se ejecutarán tareas de asfaltado y fresado en calle Santa Fe entre Moreno y bulevard Oroño . Los trabajos requerirán de un corte total del tránsito en el sector, por lo que distintas líneas de colectivos realizarán desvíos en sus recorridos y se recomienda a la ciudadanía evitar circular por la zona.

Las obras de repavimentación en este importante corredor comenzaron este lunes y, debido al avance de las tareas, se han modificado los recorridos programados del transporte urbano de pasajeros.

Líneas 101 N,107 R/N,115, 116, 121, 122 R/V, 133 125 N/V, 142 R/N, 143 136 137 R/N, 145, 133 Soldini / Cabin 9 y 146 R/N, Línea de la Costa: de sus recorridos por calle Santa Fe, Moreno, Urquiza, Santiago, Santa Fe a su recorrido.

Línea 140: de su recorrido por calle Santa Fe, Moreno, Urquiza, Santiago a su recorrido.

Paradas anuladas

Santa Fe y Balcarce (Líneas 107 R/N, 116, 142 R/N, 143 136 137 R/N, 145 133)

Santa Fe y Oroño (116,101 N, 115, 121, 122 R/V, 133 125 N/V, 140, 146 R/N)

Santa Fe y Alvear (Líneas 107 R/N, 116, 142 R/N, 143 136 137 R/N, 145 133)

Paradas habilitadas

Urquiza y Balcarce (Líneas 107 R/N, 116, 142 R/N, 143 136 137 R/N, 145 133)

Urquiza y Oroño (Líneas 116,101 N, 115, 121, 122 R/V, 133 125 N/V, 140, 146 R/N)

Urquiza y Alvear (Líneas 107 R/N, 116, 142 R/N, 143 136 137 R/N, 145 133)

Para más información, se puede consultar en rosario.gob.ar, redes de Movilidad Rosario y en MuniBot 3415 440147, a través del menú de opciones.

Plan de Calles

El subsecretario de Obras Públicas, Juan Manuel Ferrer, expresó: “En este plan de calles lo que abordamos son corredores con mucho tránsito de la ciudad, sectores donde tenemos muchos vehículos de gran porte, o mucha cantidad de vehículos durante todo el día”, a la par que recordó que distintos puntos donde se desarrollan obras de repavimentación presentan una circulación constante de varias líneas de colectivos, las cuales con las frenadas y el transporte pesado suelen deteriorar las calzadas de asfalto.

Al mismo tiempo, el funcionario señaló que desde el Estado local se está abordando “un reclamo, una deuda pendiente de la ciudad en relación a los cruces de vía”. En este marco, explicó que se comenzó a intervenir en corredores que, por cercanía a la vía, “el pavimento está más deteriorado”.

En concreto, las tareas del Plan de Calles 2026 incluyen trabajos de cuneteo, bacheo, fresado, reciclado y repavimentación tanto de asfalto como de hormigón. Se trabajará sobre 11.000 metros lineales en unas 95 cuadras.

>> Leer más: Cortes y desvíos por tareas de repavimentación en calle Santa Fe: las líneas de colectivo afectadas

Los trabajos de reconstrucción comprenden demolición de cordones deteriorados, reconstrucción de cunetas, bacheo de base, excavación de la capa de rozamiento existente y el posterior pavimento de losas de hormigón nuevo. En el caso de las obras de hormigón se reemplaza por la misma materialidad.

Sobre esta intervención, Ferrer explicó: “Cuando uno ve un bache en el asfalto, probablemente se da por un hundimiento o por un desprendimiento de la base (de hormigón). Entonces, lo que hacemos es romper el asfalto, llegamos hasta la base de hormigón, reparamos la base y después venimos con un asfalto nuevo”.

Y amplió: “La capa de asfalto tiene unos 8 centímetros de espesor, pero el hormigón tiene 30 cm de espesor. Eso es lo que hace que la calle aguante, resista todo el tránsito que tiene por encima, por lo que, si no vamos a la profundidad hasta la base, difícilmente podamos reparar solo el asfalto”.