Festival Faro: entradas, objetos permitidos, mapa del predio y transportes especiales

A días del inicio de la cuarta edición del evento, todo lo que hay que saber para disfrutar a pleno de las propuestas

El Festival Faro, un clásico de los veranos rosarinos, reunirá a más de 160 artistas en dos escenarios.

Se viene la cuarta edición del Festival Faro y la ciudad lo sabe. El evento tendrá lugar los días 30 y 31 de enero y 1 de febrero, desde las 19, en el parque Urquiza. La entrada es gratuita, pero debe sacarse con anterioridad de manera online dado que el predio tiene capacidad limitada.

Desde la Municipalidad de Rosario, organizador de la propuesta junto con la Provincia de Santa Fe, acercan recomendaciones e información de utilidad para disfrutar al máximo de Faro: entradas, transporte público especial, objetos permitidos y prohibidos, y mapa del predio.

- Adquirir y descargar las entradas con anticipación. El ingreso al predio es gratuito, pero es necesario obtener previamente las entradas sin cargo a través del sitio web rosario.gob.ar. Si bien las entradas se envían al correo electrónico de la persona que las solicita, se recomienda descargar los QR en el teléfono previamente, a fin de agilizar el proceso de ingreso. Menores de 12 años no necesitan QR de ingreso. Las entradas son necesarias para el ingreso general a todo el predio, no sólo al Anfi.

- Planificar el traslado al predio. Para los tres días de festival se prevé una serie de acciones en torno al transporte urbano, taxis y bicis, a fin de facilitar la llegada y el acceso. Se implementa una vez más en el transporte urbano el Enlace Festival Faro, y se dispone de bicicleteros, una estación móvil de bicicletas públicas y paradas de taxis especiales.

Para el transporte público de pasajeros, se dispuso el Enlace Festival Faro que funcionará los tres días del evento. Se trata de un itinerario especial que conecta el parque Urquiza con Av. Pellegrini y Corrientes, permitiendo hacer trasbordo con otras líneas.

El recorrido de ida es: Corrientes y Pellegrini, por Corrientes, Montevideo, Entre Ríos, Pellegrini, Necochea, Montevideo, hasta Chacabuco. Hay paradas en Av. Pellegrini y Corrientes, Av. Pellegrini y Mitre, Av. Pellegrini y San Martín, Av. Pellegrini y Laprida, Av. Pellegrini y Juan Manuel de Rosas, Av. Pellegrini y Alem, Av. Pellegrini y Colón, y Chacabuco y Zeballos.

El recorrido de vuelta es: Chacabuco y Montevideo, por Chacabuco, Zeballos, Colón, Pellegrini, hasta Corrientes. Las parads son en Colón y Av. Pellegrini, Av. Pellegrini y Alem, Av. Pellegrini y Juan Manuel de Rosas, Av. Pellegrini y Laprida, Av. Pellegrini y Maipú, Av. Pellegrini y San Martín, y Av. Pellegrini y Mitre.

La parada de taxis estará disponible en las cercanías al ingreso del Anfiteatro. El servicio contará con el normal funcionamiento de acuerdo al cronograma estipulado para cada día del evento. Además, habrá una estación móvil de Mi bici Tu bici para dejar o retirar bicis públicas para acceder al evento, así como de un espacio con bicicleteros para dejar de forma segura las bicis propias; viernes y sábado de 18:30 a 2:30 y domingo de 18:30 a 1:30.

- Elementos permitidos y prohibidos. El predio es amplio y cuenta con espacios para hacer picnic. Se puede ingresar con alimentos y bebidas para consumo personal, aunque está prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas. El parque cuenta con sector gastronómico a cargo de la Cámara Rosarina de Food Trucks y barras de bebidas en cercanías de los dos escenarios. También, se disponen de tres puestos de hidratación. Es importante recordar que no se permite el ingreso de botellas de vidrio, elementos punzantes, bebidas alcohólicas ni camisetas de fútbol. Se puede ingresar con reposeras al predio, pero no al Anfi.

- Consultar el line up. Durante los tres días del festival se habilita el ingreso al predio a las 19. A partir de ese momento comienza a sonar la programación en los dos escenarios: Escenario Parque y Escenario Anfi. Cabe mencionar que el Anfiteatro Municipal tiene capacidad limitada, por lo cual se sugiere acercarse al sector con anticipación. La grilla reúne a más de 160 artistas, con fuerte participación local.

- FARO es más que un festival de música. Es una propuesta que integra juegos, experiencias, propuestas gastronómicas y múltiples actividades para todas las edades, en un entorno natural y al aire libre. El festival invita a recorrer, descubrir y habitar el parque con experiencias para todos los gustos. Para ello, el predio contará con un sector de gran picnic, un espacio inmersivo acuático, feria de diseño + Tienda oficial, zona Nerd, zona calma, museo Aero solar, espacio de observaciones, espacio de construcciones, Mini escuela ciclista e instalaciones artísticas. Consultá el plano del evento.

Line up día por día

VIERNES 30 DE ENERO

Escenario Anfi: Plan Divino | Las Salieris de Charly | Ser un Girán | Áurico | 3AM

Escenario Parque: Nuestro Romance | Elías Rampello | Facu Martínez | Avril Allegre | Mica Ruiz | DJ Chu Vilchez

SÁBADO 31 DE ENERO

Escenario Anfi: La Grecia | Killer Burritos | Andrea G Vinilos | Baglietto/Vitale | Ike Parodi y Los Picantes | Mercedes Borrell

Escenario Parque: Groovin’ Bohemia | Lisandro Skar | Alejo | Crema | Amira | Azul Velazquez | DJ Simo

DOMINGO 1 DE FEBRERO

Escenario Anfi: Silvestre y la Naranja | Deep Mariano | Matilda | Eugenia Rov

Escenario Parque: Freddy y los Solares | Los Peñaloza | La Pedro Pontes | Abril Borga | DJ China