Vóley: Sonder pisó el acelerador y picó en punta en el arranque de las Ligas

Puro vóley. El Tricolor lidera las tablas en Liga Nacional de Voleibol Masculina y en la Liga Argentina Femenina.

Remate y a cobrar. Sonder hizo pesar la localía y superó a Citta 3-0 y luego a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe 3-1. El próximo rival será Normal 3, su escolta.

Parece ser que Sonder pisó el acelerador a fondo en el arranque de las Ligas de vóley , tanto en la masculina como en la femenina. Y lo demuestra con triunfos. Entre viernes y domingo se jugó la tercera fecha de la Liga Nacional de Voleibol Masculina Copa Lüsqtoff, competencia en la que en la Zona B el Trico y Normal 3 se mantienen como invictos.

Sonder venció a Citta 3-0, con parciales de 25/23, 25/18 y 25/21, y posteriormente a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe 3-1 (25/18, 23/25, 25/20 y 25/17) para ser el líder con 18 puntos; mientras que Normal 3 derrotó a los santafesinos 3-0 (25/17, 25/15 y 25/23) y luego a los de Villa Constitución en un partidazo por 3-2 (25/20, 25/18, 20/25, 22/25 y 15/13) para aferrarse al invicto y seguirlo de cerca con 16 unidades.

El que tuvo un weekend destacado en su debut como local fue Ateneo Mariano Moreno, que venció a Estudiantes 3-1 (25/16, 25/17, 22/25 y 25/23) y a Ferro Carril Oeste por 3-2 (25/23, 20/25, 27/25, 25/27 y 15/11) para escalar en la tabla al cuarto lugar. En tanto, Infernales Vóley, el equipo de Marcos Milincovic, logró su primer triunfo de la temporada sobre el Pincha por 3-0 (25/23, 25/19 y 25/15) ya que en el arranque de la jornada había caído ante Ferro Carril Oeste 2-3 (14/25, 25/22, 23/25, 25/15 y 13/15).

La Zona A, en tanto, sigue siendo sumamente pareja. Este fin de semana Obras San Juan logró dos victorias importantes en sets corridos: la primera ante La Calera por 3-0 (25/20, 25/16 y 25/22) y la segunda ante Lafinur 3-0 (25/17, 25/13 y 25/22) quedando primero junto a los cordobeses, que se recuperaron contra Unión Vecinal Trinidad al imponerse 0-3 (20/25, 22/25 y 20/25).

Luego, a un punto, están Paraná Rowing, que venció a Villa Dora 3-2 (22/25, 25/23, 17/25, 25/20 y 15/9) y Libertad 3-0 (25/21, 25/18 y 25/22); y el propio Villa Dora, que alcanzó un 3-2 clave contra Echagüe de visitante, con parciales de 25/19, 22/25, 25/22, 20/25 y 5/15.

En otros encuentros Unión Vecinal Trinidad venció a Lafinut 3-1 (25/22, 16/25, 25/23 y 25/21), mientras que Echagüe cayó en su estadio ante Libertad de San Juan 1-3 (17/25, 19/25, 25/17 y 20/25).

Leer más: Vóley: Máximo Mendoza, un punta de bajo perfil y alto vuelo

Las posiciones quedaron de la siguiente manera:

Zona A. Obras San Juan y La Calera, 12 puntos; Paraná Rowing y Villa Dora, 11; Libertad de San Juan, 9; Lafinur, 8; Echagüe 5 y Unión Vecinal Trinidad, 4.

Zona B. Sonder, 18 puntos; Normal 3, 16; Citta, 10; Ateneo Mariano Moreno y Gimnasia y Esgrima Santa Fe, 7; Ferro Carril Oeste, 6; Infernales Vóley, 5 y Estudiantes, 3.

Leer más: Cancha en terapia intensiva: Central jugará con Racing en un Cilindro detonado

Vóley2 Las chicas de Sonder no sintieron la condición de visitantes: ganaron sin problemas.

Sonder, líder en la LAF

Disputadas las dos primeras fechas de la Liga Argentina Femenina (LAF), Sonder lidera en soledad la tabla de posiciones y junto con Boca Juniors y Bell, son los únicos equipos invictos hasta el momento. Hay que aclarar que Sonder ganó los cuatro partidos que disputó sin haber perdido ni un set; mientras que el xeneize y Bell, tienen un partido menos, con sólo un set cedido.

Sin sufrir sobresaltos, Sonder despachó primero a Vélez Sarsfield en el Ana Pretacca por un contundente 3-0 (16/25, 18/25 y 17/25) y luego hizo lo mismo con Ferro Carril Oeste en el Estadio Multideportivo por idéntico marcador 0-3 (16/25, 18/25 y 21/25).

Náutico Sportivo Avellaneda, en tanto, no logra encontrarle la vuelta al torneo. Ante Ferro Carril Oeste, el equipo del barrio Lisandro de la Torre se impuso en los dos primeros sets, pero luego no pudo sostener el resultado y cayó en cinco sets 3-2, con parciales de 22/25, 22/25, 25/18, 25/11 y 15/11. Ante Vélez Sarsfield también arrancó bien y no pudo mantener la ventaja. En un cruce muy parejo cayeron 3-1 (24/26, 25/22, 25/18 y 26/24) ante las chicas del Fortín que así cosecharon su primera victoria en el torneo.

En el resto de los partido los marcadores fueron: Boca 3, Gimnasia y Esgrima La Plata 1 (25/14, 25/23, 23/25 y 25/17); Instituto 3, Bahiense 2 (23/25, 25/23, 25/21, 22/25 y 16/14); Boca 3, Estudiantes 0 (25/17, 27/25 y 25/13); River 0, Gimnasia y Esgrima La Plata 3 (14/25, 22/25 y 19/25); Villa Dora 2, San Lorenzo 3 (25/21, 27/29, 19/25, 25/20 y 5/15); San Isidro 3, Banco Provincia 0 (25/19, 25/15 y 25/20); River Plate 2, Estudiantes 3 (25/23, 25/18, 23/25, 10/25 y 3/15); Villa Dora 3, Banco Provincia 0 (25/12, 25/18 y 26/24); San Isidro 3, San Lorenzo 0 (27/25, 25/21 y 25/21) y Bell 3, Bahiense 1 (25/20, 21/25, 25/14 y 25/20).

En la próxima fecha, la tercera, Sonder enfrentará a Boca Juniors el próximo 31 de enero, a las 21 en la Fábrica; mientras que Náutico Sportivo Avellaneda hará lo propio con River Plate en el Microestadio Ricardo Velasco a la misma hora. El 1º de febrero, Sonder será local ante River y Naútico ante Boca.