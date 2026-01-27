La Capital | Ovación | Central

Los concentrados en Central para el choque con Racing, con un juvenil que aparece por primera vez

Jorge Almirón dio a conocer la lista de futbolistas convocados para el partido de este miércoles a las 19 en Avellaneda

27 de enero 2026 · 21:05hs
Jorge Almirón dio a conocer la lista de jugadores de Central convocados para el choque con Racing. 

Virginia Benedetto

Jorge Almirón dio a conocer la lista de jugadores de Central convocados para el choque con Racing. 

Central jugará este miércoles contra Racing un partido correspondiente a la segunda fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El Canalla viene de perder como local y necesita mejorar y sumar puntos en el Cilindro de Avellaneda, donde no gana desde hace 11 años.

Será un encuentro entre dos equipos a los que se percibe como candidatos pero que sin embargo no tuvieron buenos estrenos en el certamen. Central perdió 2 a 1 con Belgrano en Arroyito y Racing cayó por 2 a 1 ante Gimnasia en La Plata.

El partido se jugará desde las 19 en el Cilindro de Avellaneda, con el arbitraje de Fernando Echenique. En el VAR estará Lucas Novelli.

Un aspecto a destacar es que la cancha de Racing luce en muy mal estado, algo que será un factor adicional para los jugadores y sin dudas atentará contra el desarrollo del partido.

Leer más: Central confirmó al sexto refuerzo y hay avances por el séptimo pasajero del mercado canalla

Los objetivos de Central

Central irá a Avellaneda con el objetivo no sólo de conseguir un buen resultado sino también de mejorar su juego, que fue aceptable en el primer tiempo en el Gigante ante Belgrano y decayó notablemente en el segundo.

Tan es así que el Pirata le dio vuelta el resultado en un minuto fatídico, cuando Central se imponía por 1 a 0 con un gol de penal de Ángel Di María y parecía que ya tenía asegurados los tres puntos.

En los dos días previos al viaje a Avellaneda, el entrenador Jorge Almirón enfocó su trabajo en la corrección de errores cometidos ante el equipo de Ricardo Zielinski. Más allá de esta idea general, no hay certezas sobre cómo formará y si hará modificaciones al esquema táctico que utilizó en Arroyito.

Leer más: Central anunció la incorporación de su quinto refuerzo: Pol Fernández

La lista de jugadores concentrados

Este martes, con el plantel ya en viaje hacia Buenos Aires, Almirón dio a conocer la lista de jugadores concentrados para el choque ante Racing. En la nómina aparece por primera vez el juvenil Paolo Giaccone.

La lista está compuesta por Jorge Broun, Jeremías Ledesma, Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Luca Raffin, Álvaro Güich, Agustín Sández, Alexis Soto, Franco Ibarra, Federico Navarro, Vicente Pizarro, Giaccone, Jaminton Campaz, Giovanni Cantizano, Santiago Segovia, Gaspar Duarte, Ángel Di María, Agustín Módica, Fabricio Oviedo, Enzo Copetti y Alejo Veliz.

