Rosario se volvió a movilizar contra la reforma laboral: ahora le tocó a la CGT

Este martes, salió a la calle el Frente de Sindicatos Unidos. Este miércoles, mientras se trata en el Senado la Ley de Modernización Laboral, la CGT se congregó en plaza San Martín

11 de febrero 2026 · 17:52hs
Este miércoles

Leonardo Vincenti / La Capital

Este miércoles, gremios de la CGT salieron a la calle para rechazar la reforma laboral
Leonardo Vincenti / La Capital

Rosario volvió a salir a la calle para rechazar la reforma laboral del oficialismo nacional. Tras la movilización del Frente de Sindicatos Unidos de este martes -que convocó a más de 20 mil personas-, ahora le tocó a la Confederación General de Trabajadores (CGT).

En consonancia con la cita de la CGT nacional, la filial rosarina se congregó este miércoles a partir de las 16 en plaza San Martín, frente a la sede del gobierno de Santa Fe.

En Ciudad de Buenos Aires, los gremios y manifestantes silvestres se congregan frente al Senado de la Nación desde las 14:30, donde en estos momentos se está tratando la Ley de Modernización Laboral. La misma convocatoria se repite en distintos puntos del país.

Además, este miércoles por la mañana, la Confederación Argentina de los Trabajadores del Tansporte (Catt) se congregó en en la exavenida Godoy y Circunvalación para expresar su oposición a la modernización laboral que impulsa La Libertad Avanza (LLA) en el Senado nacional. Participaron también el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep).

cgt movilizacion

La movilización del Frente de Sindicatos Unidos

Este martes, el Frente de Sindicatos Unidos salió a la calle en Rosario para manifestar su rechazo a la reforma laboral del oficialismo. En una convocatoria masiva, más de 20 mil personas se sumaron a la movilización en la ciudad.

La movilización, que comenzó a la mañana de este martes en la plaza 25 de Mayo y culminó en la plaza San Martín, estuvo encabezada por la UOM junto a la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, ATE, la Federación de Aceiteros, el Sindicato de Aceiteros de Rosario, el Sindicato de Cadetes de Rosario, Amsafé Rosario y Prensa Rosario. También se sumaron docentes de la Universidad Nacional de Rosario nucleados en Coad, gremios del transporte que integran la CATT local y diversas organizaciones sociales, políticas y estudiantiles. La unidad de los trabajadores se sintió a lo largo de las 10 cuadras de largo que tuvo la marcha.

>> Leer más: Masiva movilización en Rosario contra la reforma laboral del gobierno de Milei

El gobierno obtuvo el quorum en el Senado

El gobierno nacional logró este miércoles el quórum necesario en el Senado para debatir su proyecto de reforma laboral, en una jornada marcada por la tensión política y una movilización de la CGT hacia el Congreso de la Nación en rechazo a la iniciativa oficial.

Un total de 38 legisladores dieron luz verde para abrir la sesión en la Cámara Alta, gracias al respaldo de la UCR, el PRO y los senadores federales, en lo que representa un avance clave para el oficialismo en su intento de modificar la legislación en materia de trabajo.

El quórum se alcanzó pasadas las 14 horas, luego de intensas negociaciones políticas durante los últimos días. El oficialismo necesitaba asegurar el apoyo de bloques aliados para evitar que la sesión fracasara antes de comenzar, como había ocurrido en otras oportunidades con proyectos sensibles del Gobierno.

La Unión Cívica Radical, el PRO y los senadores provinciales considerados "federales" fueron determinantes para completar el número mínimo de legisladores presentes y habilitar el debate sobre una reforma que promete generar fuerte controversia en el recinto.

