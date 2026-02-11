La Capital | Ovación | Central

Jorge Almirón confirmó el equipo de Central para el choque ante Sportivo Belgrano

El entrenador canalla dispuso tres variantes respecto a los 11 que actuaron en Mar del Plata. Ingresan Jorge Broun, Gastón Ávila y Julián Fernández

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

11 de febrero 2026 · 18:23hs
Almirón no quiere correr riesgos y pone en cancha el mejor Central que tiene a mano.

Marcelo Bustamante / La Capital

Almirón no quiere correr riesgos y pone en cancha el mejor Central que tiene a mano.

Central se presentará ante Sportivo Belgrano este miércoles desde las 19 en cancha de Unión de Santa Fe con tres cambios, todos obligados, respecto al equipo que igualó 1 a 1 en Mar del Plata ante Aldosivi el pasado 7 de febrero.

En el arco estará Jorge Broun, ya que Jeremías Ledesma tuvo una molestia en la rodilla, aunque desde el departamento médico del club no informaron nada. En el banco de suplentes estará por primera vez el arquero paraguayo Leonardo Sosa, categoría 2007.

La segunda modificación es en la línea de fondo donde Gastón Ávila sustituirá a Facundo Mallo. El uruguayo fue preservado en este partido para que no acumule tanto minutos de juego. El Gato sumará sus primeros minutos en su regreso al club.

Avila
Gastón Ávila hará su debut tres su regreso a Central. Será el ladero de Ovando en la zaga central.

Gastón Ávila hará su debut tres su regreso a Central. Será el ladero de Ovando en la zaga central.

Mientras que en la parte ofensiva se producirá el ingreso desde el minuto de inicial de Julián Fernández. El delantero proveniente de la MLS tomará el lugar de Gaspar Duarte, quien tampoco viajó.

Leer más: Central lo vendió a Inglaterra, arracó bien en la Premier League y ahora juega cada vez menos

Los once de Central

De esta forma, Central formará con: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Enzo Giménez, Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Ángel Di María, Alejo Veliz y Julián Fernández.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/2021695401691152760&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
El ex-Central Facundo Buonanotte está jugando muy poco en su cuarta temporada en la Premier League. 

Central lo vendió a Inglaterra, arracó bien en la Premier y ahora juega cada vez menos

Ángel Di María es la carta fuerte del Central de Jorge Almirón. Será su primer partido en Copa Argentina.

Central sale a la cancha en Copa Argentina con toda la obligación sobre su espalda

Jorge Almirón mete mano en el equipo y apuesta a un Central ofensivo para enfrentar a Sportivo Belgrano 

Cuántos cambios de mínima tiene en mente Almirón para el partido por Copa Argentina

Central se recuperó de la derrota en el debut y venció a Tigre en el predio de Arroto Seco.

La reserva de Central se recuperó y metió un buen triunfo frente a Tigre

Ver comentarios

Las más leídas

En Newells analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

En Newell's analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Protesta en la Unidad Regional II: increparon duramente al jefe de Policía de Santa Fe

Protesta en la Unidad Regional II: increparon duramente al jefe de Policía de Santa Fe

Lo último

La CGT Rosario mostró su fuerza en la calle contra de la reforma laboral

La CGT Rosario mostró su fuerza en la calle contra de la reforma laboral

Servicios públicos en rojo: el consumo retrocede en casi todos los sectores, solo la telefonía logra escapar a la tendencia negativa

Servicios públicos en rojo: el consumo retrocede en casi todos los sectores, solo la telefonía logra escapar a la tendencia negativa

Incidentes frente al Congreso por la reforma laboral: gases, explosiones y detenidos

Incidentes frente al Congreso por la reforma laboral: gases, explosiones y detenidos

Los policías celebraron frente a la Jefatura el anuncio de suba salarial: se levantó la protesta

Tras el anuncio del gobernador Maximiliano Pullaro los agentes que mantenían el reclamo dejaron atrás el conflicto y volvieron a sus funciones

Los policías celebraron frente a la Jefatura el anuncio de suba salarial: se levantó la protesta
Central juega su primer ficha en Copa Argentina y ya lo gana frente a Sportivo Belgrano
Ovación

Central juega su primer ficha en Copa Argentina y ya lo gana frente a Sportivo Belgrano

Detrás de las llamas azules

Por Facundo Borrego
Política

Detrás de las llamas azules

Circunvalación, ruta 33 y autopista Rosario-Buenos Aires: el gobierno licita su concesión por 30 años
La Región

Circunvalación, ruta 33 y autopista Rosario-Buenos Aires: el gobierno licita su concesión por 30 años

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación en 2025
Economía

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación en 2025

Tras quince años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario
La Ciudad

Tras quince años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
En Newells analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

En Newell's analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Protesta en la Unidad Regional II: increparon duramente al jefe de Policía de Santa Fe

Protesta en la Unidad Regional II: increparon duramente al jefe de Policía de Santa Fe

El gobierno provincial presentó una nueva propuesta pero la protesta policial se mantiene

El gobierno provincial presentó una nueva propuesta pero la protesta policial se mantiene

Ovación
Central juega su primer ficha en Copa Argentina y ya lo gana frente a Sportivo Belgrano
Ovación

Central juega su primer ficha en Copa Argentina y ya lo gana frente a Sportivo Belgrano

Central juega su primer ficha en Copa Argentina y ya lo gana frente a Sportivo Belgrano

Central juega su primer ficha en Copa Argentina y ya lo gana frente a Sportivo Belgrano

Jorge Almirón confirmó el equipo de Central para el choque ante Sportivo Belgrano

Jorge Almirón confirmó el equipo de Central para el choque ante Sportivo Belgrano

Los hinchas de Central volvieron a la ruta y le pusieron color al partido por la Copa Argentina

Los hinchas de Central volvieron a la ruta y le pusieron color al partido por la Copa Argentina

Policiales
Pullaro respaldó al jefe de Policía en su cargo: No ponemos en duda su liderazgo
Policiales

Pullaro respaldó al jefe de Policía en su cargo: "No ponemos en duda su liderazgo"

Protesta policial: Gabriel Sarla, vocero con pasado en otro conflicto y excandidato a intendente

Protesta policial: Gabriel Sarla, vocero con pasado en otro conflicto y excandidato a intendente

La provincia afirmó que la Policía está en un nivel de operatividad aceptable en Rosario

La provincia afirmó que la Policía está "en un nivel de operatividad aceptable" en Rosario

Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato

Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato

La Ciudad
Los policías celebraron frente a la Jefatura el anuncio de suba salarial: se levantó la protesta
La Ciudad

Los policías celebraron frente a la Jefatura el anuncio de suba salarial: se levantó la protesta

Rosario se volvió a movilizar contra la reforma laboral: ahora le tocó a la CGT

Rosario se volvió a movilizar contra la reforma laboral: ahora le tocó a la CGT

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

UNR y gremios en alerta por una posible reforma de la ley de financiamiento universitario

UNR y gremios en alerta por una posible reforma de la ley de financiamiento universitario

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros
La Ciudad

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias
La Ciudad

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario
La Ciudad

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario

Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato
Policiales

Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses
Economía

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado
LA REGION

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Por Hernán Cabrera
Ovación

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras
LA REGION

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires
Información General

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años
Información General

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja
Policiales

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo
Economía

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos
La Ciudad

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos
La Ciudad

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: Recibimos amenazas todos los días
Ovación

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: "Recibimos amenazas todos los días"

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca
Información General

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad
Ovación

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad

El gobierno retiró el proyecto que bajaba la edad de punibilidad a los 13 años
Política

El gobierno retiró el proyecto que bajaba la edad de punibilidad a los 13 años

Bajar la edad de punibilidad es una respuesta rápida pero no resuelve el problema
La Ciudad

"Bajar la edad de punibilidad es una respuesta rápida pero no resuelve el problema"

Santilli: Estoy seguro de que tenemos el número para aprobar la reforma laboral
Política

Santilli: "Estoy seguro de que tenemos el número para aprobar la reforma laboral"