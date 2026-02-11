Jorge Almirón confirmó el equipo de Central para el choque ante Sportivo Belgrano

Central se presentará ante Sportivo Belgrano este miércoles desde las 19 en cancha de Unión de Santa Fe con tres cambios, todos obligados, respecto al equipo que igualó 1 a 1 en Mar del Plata ante Aldosivi el pasado 7 de febrero.
El entrenador canalla dispuso tres variantes respecto a los 11 que actuaron en Mar del Plata. Ingresan Jorge Broun, Gastón Ávila y Julián Fernández
Por Carlos Durhand
En el arco estará Jorge Broun, ya que Jeremías Ledesma tuvo una molestia en la rodilla, aunque desde el departamento médico del club no informaron nada. En el banco de suplentes estará por primera vez el arquero paraguayo Leonardo Sosa, categoría 2007.
La segunda modificación es en la línea de fondo donde Gastón Ávila sustituirá a Facundo Mallo. El uruguayo fue preservado en este partido para que no acumule tanto minutos de juego. El Gato sumará sus primeros minutos en su regreso al club.
Mientras que en la parte ofensiva se producirá el ingreso desde el minuto de inicial de Julián Fernández. El delantero proveniente de la MLS tomará el lugar de Gaspar Duarte, quien tampoco viajó.
De esta forma, Central formará con: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Enzo Giménez, Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Ángel Di María, Alejo Veliz y Julián Fernández.
