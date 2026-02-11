La Capital | La Ciudad | UNR

UNR y gremios en alerta por una posible reforma de la ley de financiamiento universitario

Apur expresó preocupación por versiones de una nueva ley impulsada por el Gobierno. Denuncian atraso salarial y exigen negociación paritaria

11 de febrero 2026 · 15:54hs
Docentes y nodocentes de la UNR siguen de cerca las negociaciones entre el gobierno nacional y el CIN ante una posible modificación de la ley de financiamiento universitario

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Docentes y nodocentes de la UNR siguen de cerca las negociaciones entre el gobierno nacional y el CIN ante una posible modificación de la ley de financiamiento universitario

La Asociación del Personal de la Universidad de Rosario (Apur) expresó su preocupación ante las versiones que indican que el gobierno nacional enviaría al Congreso un proyecto para modificar la ley de financiamiento universitario, en medio del conflicto por el atraso salarial y la judicialización del cumplimiento de la norma vigente.

La advertencia surge luego de que trascendiera una reunión entre autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Secretaría de Educación de la Nación, en la que se habría anticipado la intención oficial de impulsar una nueva ley que reemplace a la sancionada en 2024. Sin embargo, hasta el momento no existe un texto oficial ni un borrador público que permita evaluar el alcance de la eventual modificación.

La posición de los nodocentes de la UNR

Desde APUR señalaron que la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), que integra el Frente Sindical de Universidades Nacionales junto a federaciones docentes y la FUA, no fue convocada a ninguna instancia formal de diálogo o negociación.

“Como trabajadores y trabajadoras nodocentes, no aceptamos que se definan condiciones salariales y presupuestarias sin la participación de la Paritaria Nacional”, remarcaron en un comunicado dirigido al personal de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

>> Leer más: La ley de financiamiento universitario esquivó la derogación: "La batalla sigue"

La federación sindical convocó a una reunión para este jueves con el objetivo de recabar información, analizar la situación y fijar una postura común frente a la eventual reforma.

El trasfondo de la ley de financiamiento universitario

La discusión se da en un contexto de alta tensión institucional. La ley de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso en 2024, vetada por el presidente Javier Milei y luego repuesta por el Parlamento. La norma obliga a actualizar el presupuesto de salarios y funcionamiento de las universidades nacionales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde diciembre de 2023.

Según estimaciones del sistema universitario, la recomposición salarial pendiente oscila entre el 53% y el 65% acumulado, mientras que sólo en 2024 la caída real de los sueldos fue cercana al 38%.

Aunque el Ejecutivo promulgó la ley tras un fallo judicial que lo intimaba a cumplirla, el pago no se efectivizó. El Gobierno recusó al juez federal Martín Cormick, quien había ordenado la aplicación inmediata del fortalecimiento presupuestario, argumentando que no podía ser imparcial por su condición de docente universitario.

Ante la posibilidad de un fallo adverso definitivo, la administración nacional activó una estrategia alternativa: impulsar una nueva ley que amplíe fondos y deje sin efecto las demandas judiciales pendientes.

La propuesta oficial y las diferencias

En reuniones mantenidas con rectores del CIN, el subsecretario de Política Universitaria, Alejandro Álvarez, y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, ofrecieron una recomposición salarial del 12,3% en tres tramos para completar el ingreso correspondiente a 2025, además de la reapertura de paritarias cada dos meses durante 2026.

Los rectores estiman que el atraso salarial es del 14% y plantearon que la deuda debería saldarse en un único pago o en cuotas concentradas en el primer semestre, no en junio y noviembre como propuso el Ejecutivo.

En público, las autoridades universitarias manifestaron cautela. Franco Bartolacci y Carlos Greco, en representación del CIN, hablaron de una reunión “en la dirección correcta”, aunque reconocieron que quedan “muchos temas por resolver”.

Desde el frente sindical, en cambio, predomina la prudencia. Daniel Ricci, de la Federación de Docentes Universitarios, recordó que la ley vigente ya fue aprobada por el Congreso y que el Gobierno tiene la obligación de cumplirla. “El veto se cayó”, subrayó.

>> Leer más: El oficialismo obtuvo media sanción del Presupuesto, pero sufrió un revés clave en leyes muy sensibles

Mientras el Senado concentra el debate por la reforma laboral y el gobierno intenta recomponer su frente judicial tras la promulgación forzada de la ley de emergencia en discapacidad, el conflicto universitario vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política.

Noticias relacionadas
los docentes de la unr votan por nuevas medidas de fuerza: cuando seria el paro

Los docentes de la UNR votan por nuevas medidas de fuerza: cuándo sería el paro

El comedor del área Salud es uno de los seis que funcionan gestionados por la UNR.

Con menúes a 1.800 pesos, el lunes abren los comedores universitarios

En marcha. Obreros trabajando en el Hospital Regional Sur 

Tras quince años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

Las lluvias pasaron de largo, pero la inestabilidad sigue presente en Rosario.

El alerta pasó de largo, pero las lluvias llegarían a Rosario antes del fin de semana

Ver comentarios

Las más leídas

En Newells analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

En Newell's analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Lo último

Colapinto confirmó que sufrió problemas y afirmó que van a llegar muchas más cosas

Colapinto confirmó que sufrió "problemas" y afirmó que "van a llegar muchas más cosas"

UNR y gremios en alerta por una posible reforma de la ley de financiamiento universitario

UNR y gremios en alerta por una posible reforma de la ley de financiamiento universitario

Falleció Sandra Mendoza, exdiputada y exesposa de Capitanich: las redes se llenaron de sus clips virales

Falleció Sandra Mendoza, exdiputada y exesposa de Capitanich: las redes se llenaron de sus clips virales

Circunvalación, ruta 33 y autopista Rosario-Buenos Aires: el gobierno licita su concesión por 30 años

La licitación forma parte de la Red Federal de Concesiones e incluye 2.500 kilómetros divididos en cuatro tramos. El adjudicatario privado financiará obras, mantenimiento y explotación a cambio del cobro de peajes.
Circunvalación, ruta 33 y autopista Rosario-Buenos Aires: el gobierno licita su concesión por 30 años
Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación en 2025
Economía

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación en 2025

Tras quince años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario
La Ciudad

Tras quince años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

El alerta pasó de largo, pero las lluvias llegarían a Rosario antes del fin de semana
La ciudad

El alerta pasó de largo, pero las lluvias llegarían a Rosario antes del fin de semana

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Huelga en el corazón de Santa Fe: aceiteros de paro, cerealeras de punta
Política

Huelga en el corazón de Santa Fe: aceiteros de paro, cerealeras de punta

Dejanos tu comentario
Las más leídas
En Newells analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

En Newell's analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Protesta en la Unidad Regional II: increparon duramente al jefe de Policía de Santa Fe

Protesta en la Unidad Regional II: increparon duramente al jefe de Policía de Santa Fe

Ovación
Surgió en Newells, partió rumbo a Europa y, un año después, se acerca a Brasil
Ovación

Surgió en Newell's, partió rumbo a Europa y, un año después, se acerca a Brasil

Surgió en Newells, partió rumbo a Europa y, un año después, se acerca a Brasil

Surgió en Newell's, partió rumbo a Europa y, un año después, se acerca a Brasil

La novela de los Juegos Olímpicos de Invierno: habló la exnovia del atleta noruego infiel

La novela de los Juegos Olímpicos de Invierno: habló la exnovia del atleta noruego infiel

Rídiculamente complejo: la fuerte crítica de Hamilton a los cambios de la Fórmula 1

"Rídiculamente complejo": la fuerte crítica de Hamilton a los cambios de la Fórmula 1

Policiales
Protesta policial: Gabriel Sarla, vocero con pasado en otro conflicto y excandidato a intendente
Policiales

Protesta policial: Gabriel Sarla, vocero con pasado en otro conflicto y excandidato a intendente

La provincia afirmó que la Policía está en un nivel de operatividad aceptable en Rosario

La provincia afirmó que la Policía está "en un nivel de operatividad aceptable" en Rosario

Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato

Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: cadena perpetua para el Clan Sena

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: cadena perpetua para el "Clan Sena"

La Ciudad
UNR y gremios en alerta por una posible reforma de la ley de financiamiento universitario
La Ciudad

UNR y gremios en alerta por una posible reforma de la ley de financiamiento universitario

Tras quince años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

Tras quince años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

El alerta pasó de largo, pero las lluvias llegarían a Rosario antes del fin de semana

El alerta pasó de largo, pero las lluvias llegarían a Rosario antes del fin de semana

Protesta en la Unidad Regional II: increparon duramente al jefe de Policía de Santa Fe

Protesta en la Unidad Regional II: increparon duramente al jefe de Policía de Santa Fe

Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato
Policiales

Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses
Economía

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado
LA REGION

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Por Hernán Cabrera
Ovación

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras
LA REGION

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires
Información General

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años
Información General

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja
Policiales

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo
Economía

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos
La Ciudad

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos
La Ciudad

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: Recibimos amenazas todos los días
Ovación

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: "Recibimos amenazas todos los días"

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca
Información General

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad
Ovación

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad

El gobierno retiró el proyecto que bajaba la edad de punibilidad a los 13 años
Política

El gobierno retiró el proyecto que bajaba la edad de punibilidad a los 13 años

Bajar la edad de punibilidad es una respuesta rápida pero no resuelve el problema
La Ciudad

"Bajar la edad de punibilidad es una respuesta rápida pero no resuelve el problema"

Santilli: Estoy seguro de que tenemos el número para aprobar la reforma laboral
Política

Santilli: "Estoy seguro de que tenemos el número para aprobar la reforma laboral"

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural
La Ciudad

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

La provincia abrió la paritaria y los docentes sacan la calculadora

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

La provincia abrió la paritaria y los docentes sacan la calculadora

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua
Policiales

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua