Incidentes frente al Congreso por la reforma laboral: gases, explosiones y detenidos

Sindicatos y organizaciones sociales se movilizaron en Buenos Aires en repudio al a la reforma laboral

11 de febrero 2026 · 19:05hs
La policía detuvo al menos a once personas. 

La policía detuvo al menos a once personas. Foto Jaime Olivos. 

La movilización convocada frente al Congreso en rechazo a la reforma laboral que se debate en el Senado derivó en incidentes este miércoles por la tarde, con enfrentamientos entre un grupo de manifestantes y las fuerzas de seguridad. Hay al menos once detenidos.

La protesta comenzó de manera pacífica y con una importante concentración desde las 14.30 en paralelo al tratamiento en el Senado. Sin embargo, pasadas las 15, la situación se tensó cuando un grupo reducido de personas avanzó hacia el vallado dispuesto sobre la avenida Rivadavia y comenzó un intercambio con el cordón policial.

Según pudo verse en las imágenes registradas en el lugar, algunos manifestantes arrojaron piedras y otros objetos contra el vallado, mientras que las fuerzas de seguridad respondieron con disparos de balas de goma, gases lacrimógenos y la intervención de camiones hidrantes para dispersar a los presentes.

Con el correr de los minutos, la confrontación se intensificó. Se registraron lanzamientos de botellas y bengalas. Algunos medios de comunicación aseguraron que manifestantes lanzaron bombas molotov contra la policía. Según trascendió, por los incidentes hay al menos 11 detenidos y 40 demorados.

image - 2026-02-11T183936.825

La reacción del gobierno ante los incidentes

El gobierno nacional calificó este miércoles de “delincuentes organizados” a los manifestantes que ocasionaron incidentes durante las protestas en el Congreso contra la reforma laboral.

“A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto... Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan”, expresó el presidente Javier Milei en su cuenta de X.

Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró: “Estos no son defensores de los trabajadores, son delincuente organizados. Esto es lo que se termina en la Argentina, el apriete a los laburantes y el choreo de la industria del juicio" y enfatizó: “Por más bombas molotov que armen, la reforma laboral sale sí o sí. Se les acabó la joda”.

>>Leer más: Alerta gremial en Rosario sobre la reforma laboral: "Vamos a prender fuego el país"

Por su parte, la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, consideró que “el único idioma que conocen es la violencia y las caras tapadas, porque con los votos no les alcanza”.

“La excusa es la protesta; el objetivo, el desorden. Debatan y ganen en el Congreso. En la calle, la ley y el orden se respetan”, sentenció Bullrich.

Pedro Almodovar y referentes del cine firmaron una petición en apoyo al Incaa

Pedro Almodóvar, Juan José Campanella y más de 800 referentes del cine firmaron contra la reforma laboral

reforma laboral: el oficialismo logro quorum en el senado mientras la cgt marcha al congreso

Reforma laboral: el oficialismo logró quórum en el Senado mientras la CGT marcha al Congreso

Los aceiteros se moviliza y hacen paro contra la reforma laboral

Huelga en el corazón de Santa Fe: aceiteros de paro, cerealeras de punta

La movilización de la Catt y la CCC implica cortes de tránsito en zona oeste.

La lista de cortes de tránsito y protestas en Rosario se expande este miércoles

