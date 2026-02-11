Central juega su primer ficha en Copa Argentina y ya lo gana frente a Sportivo Belgrano

La Ciudad El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

La Ciudad El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

La Ciudad Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario

Policiales Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato

Economía La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses

LA REGION Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

Por Hernán Cabrera Ovación El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

LA REGION Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras

Información General Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires

Información General Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años

Policiales Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja

Economía La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo

La Ciudad Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos

La Ciudad Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos

Ovación Cerúndolo y las apuestas en el tenis: "Recibimos amenazas todos los días"

Información General Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca

Ovación Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad

Política El gobierno retiró el proyecto que bajaba la edad de punibilidad a los 13 años

La Ciudad "Bajar la edad de punibilidad es una respuesta rápida pero no resuelve el problema"