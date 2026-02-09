La teoría conspirativa que afirma que Trump murió y fue reemplazado por un argentino: de qué trata

La hipótesis nace de supuestos mails desclasificados en los archivos Epstein. Afirman que el presidente de EEUU fue reemplazado por un “doble” tucumano

Una extraña teoría, nacida a partir de los archivos del Caso Epstein, vincula al presidente Donald Trump con una serie de sucesos inverosímiles

Una extraña teoría que mezcla nombres conocidos con sucesos inverosímiles comenzó a ganar. A partir de la desclasificación de losa archivos del caso Epstein, cibernautas comenzaron a construir una descabellada hipótesis: Donald Trump , presidente de los Estados Unidos, habría sido secuestrado por una supuesta red de trata de personas, conducida por Jeffrey Epstein, y reemplazado por un doble argentino, oriundo de la provincia de Tucumán.

Según la teoría conspirativa, todo sucedió en 1995. Ese año, Trump habría sido “asesinado” en territorio argentino y reemplazado por “doble”. Lo particular es que el doppelganger del mandatario estadounidense sería un hombre de origen tucumano, llamado “Tomas Salacedo” , nombre que aparece en nueve oportunidades en los emails desclasificados del caso Epstein.

Lo importante es que no existe un registro público oficial de la supuesta teoría, y tampoco investigaciones periodísticas confiables que lo validen. No obstante, los usuarios de redes sociales hicieron de las suyas y desarrollaron toda una hipótesis.

Todo nace de la biblioteca de documentos desclasificados del caso Epstein . Según la teoría, hay un correo electrónico del año 2020, donde una supuesta hermana de Ghislaine Maxwell, esposa de Jeffrey Epstein , denuncia que Trump fue “asesinado en Argentina en 1995”. “Hay un certificado de defunción, muestras de ADN y material de archivos de noticias” , se expresa en el mail.

Además, la mujer señalada como hermana de Maxwell afirma que Eric Trump, hijo del presidente, “usó a su doble para mantener la marca”. No obstante, no hay ninguna prueba de que el actual presidente de los Estados Unidos haya sido asesinado y reemplazado por un doble. Tampoco hay constancia de un certificado de defunción, así como de recortes de prensa que hagan referencia a su muerte, como afirma el correo.

Los correos de Epstein que apuntan a Trump

En particular, el Congreso de EEUU reveló tres correos electrónicos donde Jeffrey Epstein hace una mención de Donald Trump, material obtenido a través de una orden judicial.

En uno de los mails, Epstein afirma que Trump “sabías de las chicas” y que “pasó horas” en su casa con una de sus víctimas, cuyo nombre aparece tachado para preservar su intimidad.

La destinataria del primer mail, que data del 2011, es Ghislaine Maxwell, expareja de Epstein, quien en este momento se encuentra cumpliendo una condena de 20 años por ser cómplice de los delitos del multimillonario. En el cuerpo del correo, Jeffrey Epstein habla expresamente sobre el presidente de Estados Unidos: “Quiero que te des cuenta de que el perro que aún no ha ladrado es Trump”.

Otro de los correos electrónicos tiene fecha de enero del 2019, tan solo unos meses antes de que Epstein se suicide en su celda. El destinatario es el periodista Michael Wolff. “Por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara”, expresó el magnate en aquel entonces.