La Capital | Información General | Donald Trump

La teoría conspirativa que afirma que Trump murió y fue reemplazado por un argentino: de qué trata

La hipótesis nace de supuestos mails desclasificados en los archivos Epstein. Afirman que el presidente de EEUU fue reemplazado por un “doble” tucumano

9 de febrero 2026 · 15:05hs
Una extraña teoría

Una extraña teoría, nacida a partir de los archivos del Caso Epstein, vincula al presidente Donald Trump con una serie de sucesos inverosímiles

Una extraña teoría que mezcla nombres conocidos con sucesos inverosímiles comenzó a ganar. A partir de la desclasificación de losa archivos del caso Epstein, cibernautas comenzaron a construir una descabellada hipótesis: Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, habría sido secuestrado por una supuesta red de trata de personas, conducida por Jeffrey Epstein, y reemplazado por un doble argentino, oriundo de la provincia de Tucumán.

Según la teoría conspirativa, todo sucedió en 1995. Ese año, Trump habría sido “asesinado” en territorio argentino y reemplazado por “doble”. Lo particular es que el doppelganger del mandatario estadounidense sería un hombre de origen tucumano, llamado “Tomas Salacedo”, nombre que aparece en nueve oportunidades en los emails desclasificados del caso Epstein.

Lo importante es que no existe un registro público oficial de la supuesta teoría, y tampoco investigaciones periodísticas confiables que lo validen. No obstante, los usuarios de redes sociales hicieron de las suyas y desarrollaron toda una hipótesis.

En qué se basa la teoría del “doble argentino” de Trump

Todo nace de la biblioteca de documentos desclasificados del caso Epstein. Según la teoría, hay un correo electrónico del año 2020, donde una supuesta hermana de Ghislaine Maxwell, esposa de Jeffrey Epstein, denuncia que Trump fue “asesinado en Argentina en 1995”. “Hay un certificado de defunción, muestras de ADN y material de archivos de noticias”, se expresa en el mail.

Además, la mujer señalada como hermana de Maxwell afirma que Eric Trump, hijo del presidente, “usó a su doble para mantener la marca”. No obstante, no hay ninguna prueba de que el actual presidente de los Estados Unidos haya sido asesinado y reemplazado por un doble. Tampoco hay constancia de un certificado de defunción, así como de recortes de prensa que hagan referencia a su muerte, como afirma el correo.

>> Leer más: Caso Epstein: Ghislane Maxwell testificaría ante el Congreso, pero con condiciones

Los correos de Epstein que apuntan a Trump

En particular, el Congreso de EEUU reveló tres correos electrónicos donde Jeffrey Epstein hace una mención de Donald Trump, material obtenido a través de una orden judicial.

En uno de los mails, Epstein afirma que Trump “sabías de las chicas” y que “pasó horas” en su casa con una de sus víctimas, cuyo nombre aparece tachado para preservar su intimidad.

La destinataria del primer mail, que data del 2011, es Ghislaine Maxwell, expareja de Epstein, quien en este momento se encuentra cumpliendo una condena de 20 años por ser cómplice de los delitos del multimillonario. En el cuerpo del correo, Jeffrey Epstein habla expresamente sobre el presidente de Estados Unidos: “Quiero que te des cuenta de que el perro que aún no ha ladrado es Trump”.

>> Leer más: Elon Musk vinculó a Trump con grupos pedófilos: "Está en los archivos de Epstein"

Otro de los correos electrónicos tiene fecha de enero del 2019, tan solo unos meses antes de que Epstein se suicide en su celda. El destinatario es el periodista Michael Wolff. “Por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara”, expresó el magnate en aquel entonces.

Noticias relacionadas
milei viajara otra vez a estados unidos para encontrarse con trump

Milei viajará otra vez a Estados Unidos para encontrarse con Trump

Una extraña teoría, nacida a partir de los archivos del Caso Epstein, vincula al presidente Donald Trump con una serie de sucesos inverosímiles

Trump aseguró que está dialogando con los "más altos mandos" de Cuba

Trump y Milei buscan profundizar el alineamiento geopolítico entre Estados Unidos y la Argentina.

La Argentina podría recibir deportados de otras nacionalidades desde EEUU

Magis TV: la app que ofrece series y películas gratis, pero cuya descarga podría ser peligrosa para los usuarios

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Ataque de Milei a la prensa: llamó ensobrado a un periodista rosarino

Ataque de Milei a la prensa: llamó "ensobrado" a un periodista rosarino

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Lo último

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

Pullaro sale a contrastar con Nación en su punto débil

Pullaro sale a contrastar con Nación en su punto débil

Central debuta en Copa Argentina con un amuleto: nunca perdió por este torneo en la cancha de Unión

Central debuta en Copa Argentina con un amuleto: nunca perdió por este torneo en la cancha de Unión

Crimen de Pillín Bracamonte: un juicio abreviado por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Marcelo Martínez, miembro de Los Guerreros, estaba imputado como encubridor pero Fiscalía no sostuvo la calificación. Fue condenado a 1 año y medio de prisión por robar el celular de Daniel "Rana" Attardo, la otra víctima del ataque ocurrido en noviembre de 2024

Crimen de Pillín Bracamonte: un juicio abreviado por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Por Martín Stoianovich

Alerta a todas las provincias: la UTA amenaza con un paro de colectivos federal
La CIudad

"Alerta a todas las provincias": la UTA amenaza con un paro de colectivos federal

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural
La Ciudad

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

Alertan por las entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas
La Ciudad

Alertan por las entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis
Información General

Bloquean Magis TV en Argentina: fin de las películas, series y fútbol gratis

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos
LA CIUDAD

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Ataque de Milei a la prensa: llamó ensobrado a un periodista rosarino

Ataque de Milei a la prensa: llamó "ensobrado" a un periodista rosarino

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Todo está como era entonces en Newells y suenan otra vez todas las alarmas

Todo está como era entonces en Newell's y suenan otra vez todas las alarmas

Ovación
Franco Colapinto vuelve a la pista: cómo, cuándo y dónde ver los tests de la Fórmula 1
Ovación

Franco Colapinto vuelve a la pista: cómo, cuándo y dónde ver los tests de la Fórmula 1

Franco Colapinto vuelve a la pista: cómo, cuándo y dónde ver los tests de la Fórmula 1

Franco Colapinto vuelve a la pista: cómo, cuándo y dónde ver los tests de la Fórmula 1

Con una polémica invitación, Chiqui Tapia estuvo en el SuperBowl junto a Gianni Infantino y Travis Scott

Con una polémica invitación, Chiqui Tapia estuvo en el SuperBowl junto a Gianni Infantino y Travis Scott

La Fórmula 1, protagonista del Super Bowl: el romance de Hamilton y el lanzamiento de Cadillac

La Fórmula 1, protagonista del Super Bowl: el romance de Hamilton y el lanzamiento de Cadillac

Policiales
Crimen de Pillín Bracamonte: un juicio abreviado por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Por Martín Stoianovich

Policiales

Crimen de Pillín Bracamonte: un juicio abreviado por hurto debilita la hipótesis del encubrimiento

Suicidio del soldado en la Quinta de Olivos: No fue inexplicable y no quedará impune

Suicidio del soldado en la Quinta de Olivos: "No fue inexplicable y no quedará impune"

Con los plus por tareas de calle, la Policía de Santa Fe cobra más que las fuerzas federales

Con los plus por tareas de calle, la Policía de Santa Fe cobra más que las fuerzas federales

Piden 10 años de prisión para el exjuez Bailaque, acusado de corrupción 

Piden 10 años de prisión para el exjuez Bailaque, acusado de corrupción 

La Ciudad
El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural
La Ciudad

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

El aeropuerto de Rosario tendrá vuelos directos a Miami para ir al Mundial 2026

El aeropuerto de Rosario tendrá vuelos directos a Miami para ir al Mundial 2026

Alertan por las entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas

Alertan por las entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas

Alerta a todas las provincias: la UTA amenaza con un paro de colectivos federal

"Alerta a todas las provincias": la UTA amenaza con un paro de colectivos federal

Inscriben a un programa para que sigan estudiando las chicas embarazadas 
La Ciudad

Inscriben a un programa para que sigan estudiando las chicas embarazadas 

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur
POLICIALES

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur

Seis santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale del Quini 6
Información General

Seis santafesinos entre los ganadores del Siempre Sale del Quini 6

Caso Ivana Garcilazo: la Justicia ratificó la acusación y despejó el camino al juicio
Policiales

Caso Ivana Garcilazo: la Justicia ratificó la acusación y despejó el camino al juicio

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei
Política

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Ataque de Milei a la prensa: llamó ensobrado a un periodista rosarino
Política

Ataque de Milei a la prensa: llamó "ensobrado" a un periodista rosarino

Otro tenista del Rosario Challenger 2026 denunció amenazas de muerte
Policiales

Otro tenista del Rosario Challenger 2026 denunció amenazas de muerte

Zona sur recupera la histórica escuela Juramento de la Bandera
La Ciudad

Zona sur recupera la histórica escuela Juramento de la Bandera

Santa Fe, entre las cinco provincias con más llamados por juego compulsivo
La Ciudad

Santa Fe, entre las cinco provincias con más llamados por juego compulsivo

Gabriel Arias: El equipo no transmite lo que debe transmitir

Por Hernán Cabrera
Ovación

Gabriel Arias: "El equipo no transmite lo que debe transmitir"

Almirón mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Almirón mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Fallo ejemplar contra una aseguradora por la demora del auxilio mecánico
Información General

Fallo ejemplar contra una aseguradora por la demora del auxilio mecánico

Mató a un jubilado al robarle el auto y quedó ligado a una balacera a la TOE
POLICIALES

Mató a un jubilado al robarle el auto y quedó ligado a una balacera a la TOE

El accionar de los trapitos ya es más que una contravención, dijo Schmuck

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El accionar de los trapitos "ya es más que una contravención", dijo Schmuck

Una esquiadora volvió a competir a los 41 años y sufrió una grave lesión
Ovación

Una esquiadora volvió a competir a los 41 años y sufrió una grave lesión

Cúneo Libarona, contra la figura de femicidio: Somos todos iguales ante la ley
Información General

Cúneo Libarona, contra la figura de femicidio: "Somos todos iguales ante la ley"

Venezuela liberó al líder opositor Juan Pablo Guanipa tras 8 meses de prisión
El Mundo

Venezuela liberó al líder opositor Juan Pablo Guanipa tras 8 meses de prisión

Golpe al turismo en Cuba: cierran hoteles por los cortes de luz en plena temporada
Información General

Golpe al turismo en Cuba: cierran hoteles por los cortes de luz en plena temporada

Industria, desarrollo y política económica: apertura reemplaza a estrategia

Por Cristian Desideri - ex Ministro de Producción de Santa Fe y Coordinador del Foro de Reflexión Empresarial
Economía

Industria, desarrollo y política económica: apertura reemplaza a estrategia

Miles participaron de la Marcha Antifascista: Acá no sobra nadie
La ciudad

Miles participaron de la Marcha Antifascista: "Acá no sobra nadie"