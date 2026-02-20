La Capital | Ovación | Di María

El emotivo reencuentro de Di María con el alcanzapelotas que abrazó ante Barracas

Luego del viral festejo de gol junto al campeón del mundo, Joaquín Viola estuvo en el entrenamiento de Central y compartió un momento inolvidable con el plantel

20 de febrero 2026 · 14:39hs
La victoria de Central ante Barrcas el domingo pasado quedó marcada por una situación conmovedora para los futboleros: el fraternal abrazo de Ángel Di María con un alcanzapelotas tras anotar el segundo gol de partido. Luego de una exquisita definición por encima del arquero visitante, el Fideo salió corriendo y se acercó a Joaquín Viola, el asistente que se encontraba en la esquina del arco.

El emotivo festejo no tardó en viralizarse y el joven expresó lo que significó ese momento: "Tengo una emoción que no lo puedo creer. Encima vino y me abrazó. Nosotros no podemos ir a abrazar a los jugadores, pero yo estaba festejando y que él venga y me abrace… la verdad es increíble. Te juro que se me pone la piel de gallina".

En este sentido, Viola declaró su fanatismo por Di María: "Es mi ídolo y que en su gol venga y te abrace es una sensación única".

El reencuentro de Di María con el alcanzapelotas

Luego del especial abrazo, Joaquín Viola fue invitado a presenciar el entrenamiento del plantel de Primera en Arroyo Seco y se reencontró con Ángel Di María.

En la charla, el joven jugador de la reserva canalla le agradeció el gesto y Fideo le comentó cómo surgió ir a abrazarlo: "Te vi ahí sentadito con los brazos abiertos".

En un comentario del posteo en las redes del club, el alcanzapelotas reconoció a los dirigentes, el plantel y su familia: "Gracias por cumplir mi sueño".

Además, le entregaron a Viola una camiseta firmada por Ángel y se llevó una firma de Jaminton Campaz en una remera que había llevado.

El próximo partido del Canalla

Después de lo que fue el triunfo del pasado domingo, Central vuelve a jugar con el objetivo de seguir con esta dinámica positiva. Los tres puntos que estarán en juego en el Gigante de Arroyito el equipo de Jorge Almirón son fundamentales para demostrar que el recorrido futbolístico va en alza. Talleres a partir de las 22.15 es el próximo escollo del Canalla, frente al que intentará sortear para seguir escalando.

La de este partido es la mejor previa que transitó Central en lo que va del ciclo Almirón. El equipo viene de jugar quizá su mejor partido en la temporada, frente a un Barracas Central que no tuvo respuesta.

Fue importante el envión que tuvo después de lo que fue la victoria contra Sportivo Belgrano de San Francisco por la Copa Argentina, pero en aquella ocasión lo que tuvo enfrente fue un equipo de menor categoría.

