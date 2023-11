Moria Casán dio detalles íntimos de su vínculo con Pato Galmarini La diva habló en profundidad sobre la relación que sostiene hace más de dos años y aseguró que hacen el amor todos los días. 1 de noviembre 2023 · 10:56hs

Moria Casán, fiel a su estilo, habló sin filtro sobre su vida sexual con Pato Galmarini.

Moria Casán nunca tuvo problemas en revelar su vida íntima. De hecho, es una de las características que hizo de la diva un personaje tan particular de la farándula nacional. Por eso, no sorprendió cuando la One dio detalles sobre la relación afectiva que la une a Fernando “Pato” Galmarini hace más de dos años.

El intercambio se dio en la primera emisión del nuevo programa de Carmen Barbieri, en lo que marcó su regreso a las mañanas televisivas. Cuando le consultaron por su pareja, Moria contestó: “Estoy muy bien, a mí me parecía que era muy difícil enamorarse, pero encontré un buen amor que es Galmarini, es un divino, buena gente”.

Después, dio detalles sobre la convivencia con el suegro de Sergio Massa: “Yo soy muy desordenada, me gusta comer con la mano por ejemplo, sin cubiertos, y él de repente me ordena, me domestica en el buen sentido”. Además, aseguró que su personalidad “caótica” se complementa con el carácter “prolijo” de su compañero.

En un momento de la nota, le preguntaron cuál era su secreto para mantenerse tan jovial con 77 años: “Hacer el amor todos los días”, replicó la One, fiel a su estilo. “Hacer el amor no es solamente cama. No te digo un tántrico, pero sí cariño”, sumó Moría, poniendo sobre la mesa su intimidad con Pato.

Moria Casán, primera invitada de Mañanísima: "Los artistas tenemos que apoyar a los artistas" En ese momento, recordaron que Casán conoció a su actual pareja ni más ni menos que en una cama, en lo que era la escenografía de su programa “A la cama con Moria”, a principios de los noventa. En aquella ocasión, Galmarini ingresó al set con una botella de champagne y dos copas, y la diva asegura que de cierta forma fue el comienzo de lo que hoy es su relación.



"Pasaron 32 años de ese día. Después no lo volví a ver nunca más. En junio del 2021 cuando me invitó a tomar un café, yo le dije que no tomaba café, que tomaba té. Y él me dijo: 'Dale, te invito igual'", contó la One, entre risas. Finalmente, destacó el buen vínculo que tiene con la familia de Pato, y en especial con su hija Malena Galmarini y el candidato presidencial Sergio Massa. "Conocí a una familia encantadora. Malena, Sergio, sus hijos, son una familia que milita la vida", afirmó.