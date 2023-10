Mirtha Legrand se posicionó sobre el balotaje: "Sé a quién no voy a votar"

Mirtha Legrand no reveló qué boleta eligirá en los próximos comicios pero aseguró que tiene definido el voto.

“No te voy a decir”, replicó Mirtha rápidamente. “Yo tengo edad como para no ir a votar, pero voy a votar siempre, siempre”, agregó la conductora, que con 96 años está largamente eximida de la obligatoriedad del voto. Por su compromiso cívico, Legrand recibió un aplauso de todo el estudio y de sus invitados.

Más misterio que en una novela policial argentina. En la Mesaza de anoche, Luis Novaresio le soltó la pregunta del millón a Mirtha Legrand: "¿A quién le vas a dar tu voto en el balotaje, a Sergio Massa o a Javier Milei?" La diva se puso en modo… pic.twitter.com/i63ldWiqv2 — XtreamingMedia (@XtreamingM47532) October 29, 2023

No conforme con la respuesta, Novaresio quiso saber si la Chiqui tenía definida su tendencia, aunque no dijera en qué sentido. “Sé a quién no voy a votar”, aseguró ella. Acto seguido, intentó correrse de ese lugar.