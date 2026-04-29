La Capital | Economía | gremios

Primero de mayo con protestas: gremios reclaman salarios dignos y rechazan la reforma laboral

La CGT marcha este jueves en Plaza de Mayo y en Rosario realizará un acto en Córdoba y Moreno, con participación de la Intersindical. El viernes, el Fresu llevará adelante un plenario nacional

29 de abril 2026 · 18:50hs
La CGT realizará un acto en Rosario.

Leonardo Vincenti / La Capital

La CGT realizará un acto en Rosario.

El Día de los Trabajadores llega con protestas, actos y plenarios para reclamarle al gobierno nacional la necesidad de un salarios que garantice alimentación adecuada, vivienda digna, educación, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento. También para continuar la lucha contra la reforma laboral, actualmente en vigencia, en rechazo a la caída del poder adquisitivo y la pérdida de puestos de trabajo.

A nivel nacional, la CGT realizará este jueves una marcha a Plaza de Mayo, mientras que en Rosario llevará adelante un acto, a las 15, frente a la sede de la central obrera en Córdoba y Moreno. De la protesta también participarán gremios agrupados en la Intersindical.

El secretario adjunto de la CGT Rosario, Martin Lucero, señaló que la manifestación en la calle es contra “una norma que claramente afecta los derechos que tenemos como ciudadanos que vivimos de nuestro trabajo”, en relación a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y que se debate en cautelares en la Justicia.

“Este jueves debe haber una participación de toda la masa del movimiento obrero en Rosario, Buenos Aires y en los restantes rincones de la Argentina”, planteó el también secretario general del Sindicato de Docentes Privados (Sadop)

En ese sentido, el referente gremial fue claro al anunciar que la reforma laboral es incosntitucional. “Es el planteo de la CGT, es lo que creemos y ningún tribunal en el país se ha expresado sobre la constitucionalidad o le ha dado validez a esta norma inconstitucional. Lo único que se está discutiendo son las normas cautelares de si tiene aplicación inmediata o se suspende su aplicación hasta que se termine de tramitar los juicios, o sea que estamos en una parte muy inicial del planteo y seguiremos dando esta discusión a lo largo y ancho del país”, advirtió.

La Intersindical Rosario

Este jueves, a las 14, los gremios que integran la Intersindical Rosario se reunirán en San Luis y Moreno para marchar hasta la plaza San Martín, lugar donde se realizará el acto central impulsado por la CGT.

“En la antesala a la conmemoración de nuestro día los trabajadores y trabajadoras organizados de la región estaremos de nuevo en las calles para expresarnos en defensa de nuestros derechos. En un contexto crítico, movilizamos por salarios dignos y por la plena vigencia de la salud y la educación pública, pilares fundamentales de nuestra dignidad”, señaló la Intersindical Rosario.

ACEITEROS
El Fresu.

El Fresu.

Este viernes, en tanto, el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) llevará adelante su primer plenario nacional, una jornada en la que se espera la participación de más de 1.600 delegados provenientes de todo el país, representando a los distintos gremios que conforman el frente.

Un programa para los trabajadores

Bajo la premisa de construir un “programa de las y los trabajadores para recuperar la Patria”, el encuentro se organizará en comisiones de debate para abordar los ejes centrales de la realidad actual. Se hablará sobre la necesidad de un salario mínimo vital y móvil que garantice a los trabajadores alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento.

Otro de los ejes será sobre los derechos laborales y el combate contra el deterioro de las conquistas y el avance de la precarización, la defensa irrenunciable de la industria nacional y la soberanía del país y el derecho a huelga y libertad sindical.

El acto de cierre del plenario, previsto para las 16, se podrá ver en vivo a través del canal de Youtube del Fresu (https://www.youtube.com/@FrenteSindicatosUnidos).

Noticias relacionadas
El monto mensual del monotributo está compuesto por el impuesto integrado, el aporte jubilatorio al SIPA y la obra social

Arca confirmó escalas del monotributo y cuotas de mayo: los montos según categoría y actividad

Provincia presenta un plan para aliviar deudas de asalariados

El gobierno provincial lanza un plan para aliviar deuda de los asalariados

El sector fintech se reunirá en Rosario a referentes del ecosistema financiero y tecnológico para debatir sobre innovación, activos digitales y financiamiento productivo.

Cartelera económica: el ecosistema fintech se reúne en Rosario

Pasos finales en la licitación de la hidrovía. El titular de la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables (Anpyn), Iñaki Arresygor, participó del XX Encuentro Argentino de Transporte Fluvial.

Cuenta regresiva para la hidrovía: prevén otorgar la concesión en junio

Ver comentarios

Las más leídas

Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos rosarinos presos con sus bandas

Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos rosarinos presos con sus bandas

Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima

Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima

Cuáles son los posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

Cuáles son los posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

Jorge Almirón tras el triunfo de Central: Se está armando un equipo que cada vez está mejor

Jorge Almirón tras el triunfo de Central: "Se está armando un equipo que cada vez está mejor"

Lo último

Primer menor condenado por homicidio: Fue en una gresca familiar por el uso de unas zapatillas

Primer menor condenado por homicidio: "Fue en una gresca familiar por el uso de unas zapatillas"

Santa Fe confirmó el cronograma de pago de los haberes de abril para trabajadores estatales

Santa Fe confirmó el cronograma de pago de los haberes de abril para trabajadores estatales

Lalcec Rosario brinda un taller gratuito de automaquillaje para mujeres en tratamiento oncológico

Lalcec Rosario brinda un taller gratuito de automaquillaje para mujeres en tratamiento oncológico

Primer menor condenado por homicidio: "Fue en una gresca familiar por el uso de unas zapatillas"

El fiscal Maximiliano Nicosia intervino en el caso del adolescente que apuñaló a su hermano mayor en Capitán Bermúdez

Primer menor condenado por homicidio: Fue en una gresca familiar por el uso de unas zapatillas
Contra el juego online en menores: la app oficial ya tiene mil descargas en 48 horas

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Contra el juego online en menores: la app oficial ya tiene mil descargas en 48 horas

Gremios de Rosario marchan por salarios y rechazan la reforma laboral
Economía

Gremios de Rosario marchan por salarios y rechazan la reforma laboral

Dramático intento de robo en Baigorria: ¿cómo está el hombre amputado con un machete?
Policiales

Dramático intento de robo en Baigorria: ¿cómo está el hombre amputado con un machete?

El Barco Ciudad de Rosario volverá a navegar impulsado por biodiésel

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario volverá a navegar impulsado por biodiésel

El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y una máxima de 23º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y una máxima de 23º

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos rosarinos presos con sus bandas

Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos rosarinos presos con sus bandas

Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima

Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima

Cuáles son los posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

Cuáles son los posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

Jorge Almirón tras el triunfo de Central: Se está armando un equipo que cada vez está mejor

Jorge Almirón tras el triunfo de Central: "Se está armando un equipo que cada vez está mejor"

El gobierno oficializó un bono para jubilados y pensionados de Ansés: cuáles son los montos de mayo

El gobierno oficializó un bono para jubilados y pensionados de Ansés: cuáles son los montos de mayo

Ovación
Newells, otra vez fuera de todo, tendrá un extenso parate de casi tres meses para rearmarse

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's, otra vez fuera de todo, tendrá un extenso parate de casi tres meses para rearmarse

Newells, otra vez fuera de todo, tendrá un extenso parate de casi tres meses para rearmarse

Newell's, otra vez fuera de todo, tendrá un extenso parate de casi tres meses para rearmarse

Fútbol playa: Argentino viaja a Brasil para disputar la Copa Libertadores

Fútbol playa: Argentino viaja a Brasil para disputar la Copa Libertadores

Tenis: para Dante Pagani, lo que brilla es oro: el presente lo avala y el futuro lo espera

Tenis: para Dante Pagani, lo que brilla es oro: el presente lo avala y el futuro lo espera

Policiales
Primer menor condenado por homicidio: Fue en una gresca familiar por el uso de unas zapatillas
POLICIALES

Primer menor condenado por homicidio: "Fue en una gresca familiar por el uso de unas zapatillas"

Dramático intento de robo en Baigorria: ¿cómo está el hombre amputado con un machete?

Dramático intento de robo en Baigorria: ¿cómo está el hombre amputado con un machete?

Barrio Santa Lucía: seguirá preso un acusado de un homicidio de 2018

Barrio Santa Lucía: seguirá preso un acusado de un homicidio de 2018

Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima

Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima

La Ciudad
Santa Fe confirmó el cronograma de pago de los haberes de abril para trabajadores estatales
La Ciudad

Santa Fe confirmó el cronograma de pago de los haberes de abril para trabajadores estatales

Lalcec Rosario brinda un taller gratuito de automaquillaje para mujeres en tratamiento oncológico

Lalcec Rosario brinda un taller gratuito de automaquillaje para mujeres en tratamiento oncológico

Contra el juego online en menores: la app oficial ya tiene mil descargas en 48 horas

Contra el juego online en menores: la app oficial ya tiene mil descargas en 48 horas

El Barco Ciudad de Rosario volverá a navegar impulsado por biodiésel

El Barco Ciudad de Rosario volverá a navegar impulsado por biodiésel

Barrio Santa Lucía: seguirá preso un acusado de un homicidio de 2018
POLICIALES

Barrio Santa Lucía: seguirá preso un acusado de un homicidio de 2018

Adorni en el Congreso: Quiero dejar en claro que no voy a renunciar
Política

Adorni en el Congreso: "Quiero dejar en claro que no voy a renunciar"

Milei: Las barbaridades que dicen los medios nunca las vi en mi vida
Política

Milei: "Las barbaridades que dicen los medios nunca las vi en mi vida"

Dos diputadas santafesinas  cuestionaron a Adorni por el estado de las rutas
Política

Dos diputadas santafesinas  cuestionaron a Adorni por el estado de las rutas

La Justicia restituyó a Cristina Kirchner su pensión por viudez
Política

La Justicia restituyó a Cristina Kirchner su pensión por viudez

Pese a los riesgos, cada vez más estadounidenses toman leche sin pasteurizar
Información General

Pese a los riesgos, cada vez más estadounidenses toman leche sin pasteurizar

Rescate en Alemania: llevan en barcaza rumbo al mar del Norte a una ballena jorobada
Información General

Rescate en Alemania: llevan en barcaza rumbo al mar del Norte a una ballena jorobada

Tras el ataque libertario a Parques y Paseos: cómo funciona la escuela inclusiva
La Ciudad

Tras el ataque libertario a Parques y Paseos: cómo funciona la escuela inclusiva

Julián Álvarez salió dolorido y encendió las alarmas en la selección argentina
Ovación

Julián Álvarez salió dolorido y encendió las alarmas en la selección argentina

Primer juicio a un menor con el nuevo código penal: lo condenan por un homicidio
Policiales

Primer juicio a un menor con el nuevo código penal: lo condenan por un homicidio

Por la cosecha récord, los camiones congestionan las rutas del cordón industrial
La Región

Por la cosecha récord, los camiones congestionan las rutas del cordón industrial

El padre de Luna pidió que el dolor sirva para generar conciencia
La Ciudad

El padre de Luna pidió que "el dolor sirva para generar conciencia"

Violencia de género: condenado a prisión por golpear a su pareja
Policiales

Violencia de género: condenado a prisión por golpear a su pareja

Censo de repartidores de apps en Rosario: muchos son estudiantes universitarios
LA CIUDAD

Censo de repartidores de apps en Rosario: muchos son estudiantes universitarios

Una mujer fue baleada en las piernas por dos hombres que andaban en moto
POLICIALES

Una mujer fue baleada en las piernas por dos hombres que andaban en moto

El álbum de figuritas del Mundial 2026 llega gratis con La Capital: cómo conseguirlo
Ovación

El álbum de figuritas del Mundial 2026 llega gratis con La Capital: cómo conseguirlo

A 23 años de las inundaciones, la provincia criticó al peronismo
La Región

A 23 años de las inundaciones, la provincia criticó al peronismo

Como en China: la carne de búfalo santafesina pide pista para ahorrar hasta un 20 %
La Región

Como en China: la carne de búfalo santafesina pide pista para ahorrar hasta un 20 %

Detuvieron a un exasesor de Cofyrco tras una probation ligada a un crimen narco
Policiales

Detuvieron a un exasesor de Cofyrco tras una probation ligada a un crimen narco

Día del Animal: Rosario consolida su perfil como ciudad de mascotas
La Ciudad

Día del Animal: Rosario consolida su perfil como ciudad de mascotas