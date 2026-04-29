Primero de mayo con protestas: gremios reclaman salarios dignos y rechazan la reforma laboral

La CGT marcha este jueves en Plaza de Mayo y en Rosario realizará un acto en Córdoba y Moreno, con participación de la Intersindical. El viernes, el Fresu llevará adelante un plenario nacional

El Día de los Trabajadores llega con protestas, actos y plenarios para reclamarle al gobierno nacional la necesidad de un salarios que garantice alimentación adecuada, vivienda digna, educación, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento. También para continuar la lucha contra la reforma laboral , actualmente en vigencia, en rechazo a la caída del poder adquisitivo y la pérdida de puestos de trabajo.

A nivel nacional, la CGT realizará este jueves una marcha a Plaza de Mayo, mientras que en Rosario llevará adelante un acto, a las 15, frente a la sede de la central obrera en Córdoba y Moreno. De la protesta también participarán gremios agrupados en la Intersindical.

El secretario adjunto de la CGT Rosario, Martin Lucero , señaló que la manifestación en la calle es contra “una norma que claramente afecta los derechos que tenemos como ciudadanos que vivimos de nuestro trabajo”, en relación a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei y que se debate en cautelares en la Justicia.

“Este jueves debe haber una participación de toda la masa del movimiento obrero en Rosario, Buenos Aires y en los restantes rincones de la Argentina”, planteó el también secretario general del Sindicato de Docentes Privados (Sadop)

En ese sentido, el referente gremial fue claro al anunciar que la reforma laboral es incosntitucional. “Es el planteo de la CGT, es lo que creemos y ningún tribunal en el país se ha expresado sobre la constitucionalidad o le ha dado validez a esta norma inconstitucional. Lo único que se está discutiendo son las normas cautelares de si tiene aplicación inmediata o se suspende su aplicación hasta que se termine de tramitar los juicios, o sea que estamos en una parte muy inicial del planteo y seguiremos dando esta discusión a lo largo y ancho del país”, advirtió.

La Intersindical Rosario

Este jueves, a las 14, los gremios que integran la Intersindical Rosario se reunirán en San Luis y Moreno para marchar hasta la plaza San Martín, lugar donde se realizará el acto central impulsado por la CGT.

“En la antesala a la conmemoración de nuestro día los trabajadores y trabajadoras organizados de la región estaremos de nuevo en las calles para expresarnos en defensa de nuestros derechos. En un contexto crítico, movilizamos por salarios dignos y por la plena vigencia de la salud y la educación pública, pilares fundamentales de nuestra dignidad”, señaló la Intersindical Rosario.

ACEITEROS El Fresu.

Este viernes, en tanto, el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) llevará adelante su primer plenario nacional, una jornada en la que se espera la participación de más de 1.600 delegados provenientes de todo el país, representando a los distintos gremios que conforman el frente.

Un programa para los trabajadores

Bajo la premisa de construir un “programa de las y los trabajadores para recuperar la Patria”, el encuentro se organizará en comisiones de debate para abordar los ejes centrales de la realidad actual. Se hablará sobre la necesidad de un salario mínimo vital y móvil que garantice a los trabajadores alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento.

Otro de los ejes será sobre los derechos laborales y el combate contra el deterioro de las conquistas y el avance de la precarización, la defensa irrenunciable de la industria nacional y la soberanía del país y el derecho a huelga y libertad sindical.

El acto de cierre del plenario, previsto para las 16, se podrá ver en vivo a través del canal de Youtube del Fresu (https://www.youtube.com/@FrenteSindicatosUnidos).