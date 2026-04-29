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El Premio Princesa de Asturias de las Artes es para la Madrina del Punk, Patti Smith

La artista, de 79 años, dijo que espera poder viajar a España para la ceremonia

29 de abril 2026 · 22:40hs
El Premio Princesa de Asturias de las Artes es para la Madrina del Punk, Patti Smith

La poeta y cantante estadounidense Patti Smith, conocida como la Madrina del Punk, fue condecorada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026.

El jurado destacó su “impetuosa creatividad, que conecta el rock, la poesía simbolista y el espíritu de la contracultura con una gran potencia expresiva”, así como su cualidad como una autora con “una visión poética de la vida, comprometida con ofrecer un mensaje de esperanza frente a las injusticias”.

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La artista, que cumplirá 80 años en diciembre, dijo en declaraciones compartidas por la Fundación Princesa de Asturias que confía en asistir a la ceremonia de premiación el 23 de octubre en Oviedo y señaló que el premio la hace sentir “rejuvenecida”.

“Espero llegar a Asturias unos días antes de la ceremonia. Se da la circunstancia que el próximo 20 de octubre se cumplirán 50 años de mi primer concierto en España”, sostuvo.

Patti Smith saltó a la fama con en 1975, con el lanzamiento del disco “Horses”, el cual fue incorporado años más tarde al Salón de la Fama del Grammy. Pero desde antes estaba enfocada también en el arte literario y visual, por lo que desarrolló en paralelo con la música su su carrera en la poesía, la fotografía, el performance y la videoinstalación.

En 1972 publicó su primer poemario, “Seventh Heaven”, al que le siguieron obras como “The Coral Sea”, y “Auguries of Innocence”. También se destaca por los libros de memorias “Just Kids” (galardonado con el Premio Nacional del Libro de Estados Unidos), “Year of the Monkey” y “Bread of Angels”.

Smith nació en Chicago el 30 de diciembre de 1946. Entre otros galardones, ha sido nombrada Comendadora de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes de España y es doctora honoris causa por la Universidad de Columbia de Estados Unidos. Es miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll.

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