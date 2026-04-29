Milei: "Las barbaridades que dicen los medios de comunicación nunca las vi en mi vida"

El presidente renovó sus críticas a la prensa y reivindicó su gestión al brindar un discurso en el marco de la Expo EFI

El presidente aseguró también que "no hay tiempo ni margen para equivocarse".

El presidente Javier Milei volvió a quejarse este miércoles de “las barbaridades que dicen los medios de comunicación” y les pidió discutir la actualidad del país “con los datos arriba de la mesa” .

“Las barbaridades que dicen los medios de comunicación nunca las vi en mi vida. Entiendo que no me quieran, pero por lo menos los datos arriba de la mesa, así no tenemos que estar soportando mentiras y calumnias ”, sostuvo el mandatario al iniciar su discurso en la Expo EFI.

Luego de esa afirmación, Milei se dedicó a ponderar su gestión, con datos concretos que muestran, desde su visión, cómo mejoró la economía a partir de su llegada a la Casa Rosada.

También, tuvo tiempo para hablar de teoría económica y del progreso tecnológico, citando a Joseph Alois Schumpeter. Explicó cómo se genera un rendimiento creciente y habló de los límites de la división del trabajo de acuerdo a la visión de Adam Smith.

Milei y su gestión

Asimismo, el libertario se jactó de estar al frente del "gobierno más reformista de la historia”, quitando “regulaciones a diario”.

“Nunca un país hizo un avance tan grande en tan poco tiempo, bajamos 30 puntos el gasto del público. Y no tuvimos una guerra. Nos decían que iba a salir mal, pero la economía creció 10%, sacamos a millones de personas en la pobreza”, expresó.

Acto seguido, valoró la tarea del titular de Hacienda, Luis Caputo: “No se enamora de ninguna pelotudez, es un tipo brillante. Porque, además, no hay tiempo ni margen para equivocarse".