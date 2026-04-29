Rescate en Alemania: llevan en barcaza rumbo al mar del Norte a una ballena jorobada

Había quedado varada en aguas poco profundas de una bahía y provocó semanas de debates sobre la forma de ayudar al animal

Los medios alemanes la apodaron Timmy. Es una ballena jorobada de más de 12 metros de longitud que quedó varada en aguas poco profundas del bahía de Greifswald desde principios de marzo. Ahora Timmy llegó a aguas danesas, navegando en una enorme barcaza rumbo al mar del Norte, en un operativo de rescate inédito.

La ballena fue vista por primera vez el 3 de marzo cerca de la costa del mar Báltico, lejos de su hábitat natural en el océano Atlántico. La salud del animal se deterioró luego de quedar varado en varias ocasiones en aguas poco profundas, mientras se transmitía a todo el mundo los infructuosos esfuerzos por persuadir a la ballena para que se dirigiera a mares más profundos.

Con ayuda de correas y a través de un canal dragado con anticipación, los rescatistas llevaron a la ballena hasta una barcaza inundada. Así lograron retirarla de las aguas poco profundas y está previsto que la barcaza rodee el extremo norte de Dinamarca a través del estrecho de Skagerrak rumbo al mar del Norte.

“Nunca había ocurrido en Alemania algo así, una operación de salvamento de este tipo. Esto fue un experimento, y el experimento fue un éxito, y eso es maravilloso”, remarcó Till Backhaus, ministro de Protección del Clima, Agricultura, Zonas Rurales y Medio Ambiente del estado federado de Mecklenburg-Vorpommern

El ministro indicó que la ballena descansaba tranquilamente y que la noche del martes vocalizó, lo que significaba que se encontraba bien.

El rescate de Timmy no estuvo exento de debates. Un grupo de personas propuso al gobierno el salvataje, mientras la comunidad científica alertó que un operativo de esa magnitud podía representar un episodio de demasiado estrés para el animal. Activistas realizaron protestas en la playa de Wismar para exigir su liberación, otros sugirieron nuevas ideas, y otros estaban a favor de dejarla morir en paz. Finalmente Backhaus autorizó el intento de salvar la vida de la ballena.

Thilo Maack, biólogo marino de Greenpeace, aseguró que los esfuerzos por rescatar a Timmy provocaron un estrés severo en el animal. “Creo que la ballena morirá muy pronto. Y también me gustaría plantear la pregunta: ¿qué tiene realmente de malo eso? Sí, los animales viven, los animales mueren. Este animal está muy, muy, muy enfermo. Y decidió buscar descanso”, expresó.