Lalcec Rosario brinda un taller gratuito de automaquillaje para mujeres en tratamiento oncológico

Será el 14 de mayo en la sede de la Asociación. Un especialista compartirá técnicas de maquillaje, asesoramiento estético y sugerencias para el uso de accesorios

La Asociación Civil Lalcec Rosario abrirá las puertas de su sede para realizar un nuevo encuentro del programa internacional “Luzca bien, siéntase mejor”, destinado a mujeres que atraviesan tratamientos oncológicos y aún no hayan participado de este espacio.

El encuentro se realizará el jueves 14 de mayo a las 14.30 en Sarmiento 958 (Galería Mercurio, piso 1), y consistirá en un taller gratuito de automaquillaje y uso de accesorios. El objetivo es brindar herramientas que permitan mejorar la imagen personal de las pacientes, ayudando a fortalecer su autoestima durante una etapa difícil.

Desde la asociación afirman que “en el camino del tratamiento oncológico, la salud mental y emocional es tan crucial como el cuidado físico”, por eso, esta propuesta gratuita es un espacio de contención, aprendizaje y encuentro, donde la imagen personal se convierte en una forma de recuperar seguridad, bienestar y calidad de vida.

Durante la jornada, un especialista compartirá técnicas de maquillaje , asesoramiento estético y sugerencias para el uso de accesorios, con el objetivo de disimular los efectos de los tratamientos y acompañar el proceso desde un lugar más positivo. Además, cada participante recibirá un kit de productos de cosmética.

A su vez, ese mismo día el banco de pelucas estará abierto para las participantes que deseen acceder a una, en calidad de comodato.

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Cómo anotarse al taller

La Liga argentina de lucha contra el Cáncer de Rosario trabaja incansablemente en la investigación, prevención, detección temprana, educación, información y difusión para disminuir la incidencia y reducir el número de mortalidad a causa de esta enfermedad. Además, acompaña y apoya a pacientes oncológicos sin recursos, brindándoles tratamiento, promoviendo su rehabilitación físico-psíquica y su reinserción social. Así también brinda e integra asistencia emocional a familiares de los mismos. Su labor se realiza en colaboración constante con instituciones públicas y privadas especializadas en diagnóstico y tratamientos.

Las inscripciones se pueden realizar telefónicamente al (0341) 448-3479, o a través del formulario forms.gle/HVFMp9eL9ywerqDp9

Banco de Pelucas de Lalcec

Además, Lalcec Rosario cuenta con un banco de pelucas, que se otorgan en comodato a mujeres en tratamiento hasta que finalicen el mismo. De esta manera, la entidad continúa acompañando desde lo emocional y estético a las pacientes, con acciones concretas que apuntan a mejorar su calidad de vida.

El programa “Luzca bien, siéntase mejor” se realiza en distintos países y busca, a través de estos espacios de encuentro, devolverle a cada mujer la posibilidad de sentirse bien consigo misma, promoviendo una mejor actitud frente a la enfermedad.