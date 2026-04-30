La Capital | La Ciudad | Lalcec

Lalcec Rosario brinda un taller gratuito de automaquillaje para mujeres en tratamiento oncológico

Será el 14 de mayo en la sede de la Asociación. Un especialista compartirá técnicas de maquillaje, asesoramiento estético y sugerencias para el uso de accesorios

30 de abril 2026 · 08:52hs
Taller gratuito de automaquillaje para mujeres en tratamiento oncológico en Lalcec Rosario

Taller gratuito de automaquillaje para mujeres en tratamiento oncológico en Lalcec Rosario

La Asociación Civil Lalcec Rosario abrirá las puertas de su sede para realizar un nuevo encuentro del programa internacional “Luzca bien, siéntase mejor”, destinado a mujeres que atraviesan tratamientos oncológicos y aún no hayan participado de este espacio.

El encuentro se realizará el jueves 14 de mayo a las 14.30 en Sarmiento 958 (Galería Mercurio, piso 1), y consistirá en un taller gratuito de automaquillaje y uso de accesorios. El objetivo es brindar herramientas que permitan mejorar la imagen personal de las pacientes, ayudando a fortalecer su autoestima durante una etapa difícil.

Desde la asociación afirman que “en el camino del tratamiento oncológico, la salud mental y emocional es tan crucial como el cuidado físico”, por eso, esta propuesta gratuita es un espacio de contención, aprendizaje y encuentro, donde la imagen personal se convierte en una forma de recuperar seguridad, bienestar y calidad de vida.

Durante la jornada, un especialista compartirá técnicas de maquillaje, asesoramiento estético y sugerencias para el uso de accesorios, con el objetivo de disimular los efectos de los tratamientos y acompañar el proceso desde un lugar más positivo. Además, cada participante recibirá un kit de productos de cosmética.

A su vez, ese mismo día el banco de pelucas estará abierto para las participantes que deseen acceder a una, en calidad de comodato.

>> Leer más: Consultas gratis de psicooncología: cómo es la terapia para pacientes con cáncer y sus familias

image

Cómo anotarse al taller

La Liga argentina de lucha contra el Cáncer de Rosario trabaja incansablemente en la investigación, prevención, detección temprana, educación, información y difusión para disminuir la incidencia y reducir el número de mortalidad a causa de esta enfermedad. Además, acompaña y apoya a pacientes oncológicos sin recursos, brindándoles tratamiento, promoviendo su rehabilitación físico-psíquica y su reinserción social. Así también brinda e integra asistencia emocional a familiares de los mismos. Su labor se realiza en colaboración constante con instituciones públicas y privadas especializadas en diagnóstico y tratamientos.

Las inscripciones se pueden realizar telefónicamente al (0341) 448-3479, o a través del formulario forms.gle/HVFMp9eL9ywerqDp9

Banco de Pelucas de Lalcec

Además, Lalcec Rosario cuenta con un banco de pelucas, que se otorgan en comodato a mujeres en tratamiento hasta que finalicen el mismo. De esta manera, la entidad continúa acompañando desde lo emocional y estético a las pacientes, con acciones concretas que apuntan a mejorar su calidad de vida.

El programa “Luzca bien, siéntase mejor” se realiza en distintos países y busca, a través de estos espacios de encuentro, devolverle a cada mujer la posibilidad de sentirse bien consigo misma, promoviendo una mejor actitud frente a la enfermedad.

Noticias relacionadas
El Barco Ciudad de Rosario se prepara para su vuelta al Paraná impulsado por motores a biodiésel

El Barco Ciudad de Rosario volverá a navegar impulsado por biodiésel

presentaron en rosario el libro que reune las cartas ineditas del papa francisco

Presentaron en Rosario el libro que reúne las cartas inéditas del Papa Francisco

el tiempo en rosario: jueves con pocas nubes y una maxima de 23º

El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y una máxima de 23º

Cientos de jubilados tienen cuentas en el banco para cobrar sus haberes

Banco Piano deberá pagar $81 millones por descuentos indebidos a una jubilada

Ver comentarios

Las más leídas

Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos rosarinos presos con sus bandas

Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos rosarinos presos con sus bandas

Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima

Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima

Cuáles son los posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

Cuáles son los posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

Jorge Almirón tras el triunfo de Central: Se está armando un equipo que cada vez está mejor

Jorge Almirón tras el triunfo de Central: "Se está armando un equipo que cada vez está mejor"

Lo último

Santa Fe confirmó el cronograma de pago de los haberes de abril para trabajadores estatales

Santa Fe confirmó el cronograma de pago de los haberes de abril para trabajadores estatales

Lalcec Rosario brinda un taller gratuito de automaquillaje para mujeres en tratamiento oncológico

Lalcec Rosario brinda un taller gratuito de automaquillaje para mujeres en tratamiento oncológico

Quini 6 vacante: en cuánto quedó el pozo acumulado tras el sorteo de este miércoles

Quini 6 vacante: en cuánto quedó el pozo acumulado tras el sorteo de este miércoles

Contra el juego online en menores: la app oficial ya tiene mil descargas en 48 horas

StopApuestas fue lanzada oficialmente el lunes pasado y permite un bloqueo de páginas desde los celulares de los padres a los dispositivos de sus hijos
Contra el juego online en menores: la app oficial ya tiene mil descargas en 48 horas

Por Lucas Ameriso
Gremios de Rosario marchan por salarios y rechazan la reforma laboral
Economía

Gremios de Rosario marchan por salarios y rechazan la reforma laboral

Dramático intento de robo en Baigorria: ¿cómo está el hombre amputado con un machete?
Policiales

Dramático intento de robo en Baigorria: ¿cómo está el hombre amputado con un machete?

El Barco Ciudad de Rosario volverá a navegar impulsado por biodiésel

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario volverá a navegar impulsado por biodiésel

El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y una máxima de 23º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y una máxima de 23º

Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos rosarinos presos con sus bandas
Policiales

Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos rosarinos presos con sus bandas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos rosarinos presos con sus bandas

Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos rosarinos presos con sus bandas

Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima

Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima

Cuáles son los posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

Cuáles son los posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

Jorge Almirón tras el triunfo de Central: Se está armando un equipo que cada vez está mejor

Jorge Almirón tras el triunfo de Central: "Se está armando un equipo que cada vez está mejor"

El gobierno oficializó un bono para jubilados y pensionados de Ansés: cuáles son los montos de mayo

El gobierno oficializó un bono para jubilados y pensionados de Ansés: cuáles son los montos de mayo

Ovación
Newells, otra vez fuera de todo, tendrá un extenso parate de casi tres meses para rearmarse

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's, otra vez fuera de todo, tendrá un extenso parate de casi tres meses para rearmarse

Newells, otra vez fuera de todo, tendrá un extenso parate de casi tres meses para rearmarse

Newell's, otra vez fuera de todo, tendrá un extenso parate de casi tres meses para rearmarse

Fútbol playa: Argentino viaja a Brasil para disputar la Copa Libertadores

Fútbol playa: Argentino viaja a Brasil para disputar la Copa Libertadores

Tenis: para Dante Pagani, lo que brilla es oro: el presente lo avala y el futuro lo espera

Tenis: para Dante Pagani, lo que brilla es oro: el presente lo avala y el futuro lo espera

Policiales
Dramático intento de robo en Baigorria: ¿cómo está el hombre amputado con un machete?
Policiales

Dramático intento de robo en Baigorria: ¿cómo está el hombre amputado con un machete?

Barrio Santa Lucía: seguirá preso un acusado de un homicidio de 2018

Barrio Santa Lucía: seguirá preso un acusado de un homicidio de 2018

Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima

Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima

Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos rosarinos presos con sus bandas

Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos rosarinos presos con sus bandas

La Ciudad
Santa Fe confirmó el cronograma de pago de los haberes de abril para trabajadores estatales
La Ciudad

Santa Fe confirmó el cronograma de pago de los haberes de abril para trabajadores estatales

Lalcec Rosario brinda un taller gratuito de automaquillaje para mujeres en tratamiento oncológico

Lalcec Rosario brinda un taller gratuito de automaquillaje para mujeres en tratamiento oncológico

Contra el juego online en menores: la app oficial ya tiene mil descargas en 48 horas

Contra el juego online en menores: la app oficial ya tiene mil descargas en 48 horas

El Barco Ciudad de Rosario volverá a navegar impulsado por biodiésel

El Barco Ciudad de Rosario volverá a navegar impulsado por biodiésel

Adorni en el Congreso: Quiero dejar en claro que no voy a renunciar
Política

Adorni en el Congreso: "Quiero dejar en claro que no voy a renunciar"

Milei: Las barbaridades que dicen los medios nunca las vi en mi vida
Política

Milei: "Las barbaridades que dicen los medios nunca las vi en mi vida"

Dos diputadas santafesinas  cuestionaron a Adorni por el estado de las rutas
Política

Dos diputadas santafesinas  cuestionaron a Adorni por el estado de las rutas

La Justicia restituyó a Cristina Kirchner su pensión por viudez
Política

La Justicia restituyó a Cristina Kirchner su pensión por viudez

Pese a los riesgos, cada vez más estadounidenses toman leche sin pasteurizar
Información General

Pese a los riesgos, cada vez más estadounidenses toman leche sin pasteurizar

Rescate en Alemania: llevan en barcaza rumbo al mar del Norte a una ballena jorobada
Información General

Rescate en Alemania: llevan en barcaza rumbo al mar del Norte a una ballena jorobada

Tras el ataque libertario a Parques y Paseos: cómo funciona la escuela inclusiva
La Ciudad

Tras el ataque libertario a Parques y Paseos: cómo funciona la escuela inclusiva

Julián Álvarez salió dolorido y encendió las alarmas en la selección argentina
Ovación

Julián Álvarez salió dolorido y encendió las alarmas en la selección argentina

Primer juicio a un menor con el nuevo código penal: lo condenan por un homicidio
Policiales

Primer juicio a un menor con el nuevo código penal: lo condenan por un homicidio

Por la cosecha récord, los camiones congestionan las rutas del cordón industrial
La Región

Por la cosecha récord, los camiones congestionan las rutas del cordón industrial

El padre de Luna pidió que el dolor sirva para generar conciencia
La Ciudad

El padre de Luna pidió que "el dolor sirva para generar conciencia"

Violencia de género: condenado a prisión por golpear a su pareja
Policiales

Violencia de género: condenado a prisión por golpear a su pareja

Censo de repartidores de apps en Rosario: muchos son estudiantes universitarios
LA CIUDAD

Censo de repartidores de apps en Rosario: muchos son estudiantes universitarios

Una mujer fue baleada en las piernas por dos hombres que andaban en moto
POLICIALES

Una mujer fue baleada en las piernas por dos hombres que andaban en moto

El álbum de figuritas del Mundial 2026 llega gratis con La Capital: cómo conseguirlo
Ovación

El álbum de figuritas del Mundial 2026 llega gratis con La Capital: cómo conseguirlo

A 23 años de las inundaciones, la provincia criticó al peronismo
La Región

A 23 años de las inundaciones, la provincia criticó al peronismo

Como en China: la carne de búfalo santafesina pide pista para ahorrar hasta un 20 %
La Región

Como en China: la carne de búfalo santafesina pide pista para ahorrar hasta un 20 %

Detuvieron a un exasesor de Cofyrco tras una probation ligada a un crimen narco
Policiales

Detuvieron a un exasesor de Cofyrco tras una probation ligada a un crimen narco

Día del Animal: Rosario consolida su perfil como ciudad de mascotas
La Ciudad

Día del Animal: Rosario consolida su perfil como ciudad de mascotas

Cartelera económica: el ecosistema fintech se reúne en Rosario
Economía

Cartelera económica: el ecosistema fintech se reúne en Rosario