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La cosecha y la niebla complican el tránsito en las rutas del cordón industrial

Los camiones llegan de a miles a diario a los puertos del Gran Rosario, en el marco de la intensa actividad en los puertos de la región

30 de abril 2026 · 09:58hs
Uno de los accesos a San Lorenzo

Archivo La Capital

Uno de los accesos a San Lorenzo, uno de los polos del cordón industrial, congestionado por los camiones.

Los camiones son parte del paisaje de las rutas del cordón industrial desde hace varios días. La cosecha gruesa hace que el tránsito se complique en las primeras horas de la mañana, algo que se replica este jueves, a lo que se suma la niebla que domina el panorama.

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) indicaron que, este jueves, las principales demoras por la intensa actividad de camiones se registran en la autopista Rosario-Santa Fe, precisamente en los kilómetros 19 (acceso San Lorenzo Norte) y 30 (Villa La Ribera).

A ello se suman bancos de niebla y neblinas. Por eso, desde la APSV pidieron "extremar precauciones" a los conductores que circulen por rutas de las regiones centro y sur de Santa Fe.

Mejoras tras un miércoles complicado por los camiones

La situación durante el miércoles en las rutas del cordón industrial fue caótica. Se registraron demoras en avenida Circunvalación y en la autopista Rosario-Santa Fe, además de embotellamientos en dos rutas nacionales (11 y A012) y dos provinciales (10 y 91).

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Por ese motivo, se decidió abrir temporalmente el camino de la cremería, que conecta Ricardone con la zona portuaria de San Lorenzo, lo que derivó en una descongestión del tránsito este jueves.

Recomendaciones para circular

Desde el organismo vial pidieron a conductores particulares y transportistas:

  • Respetar las indicaciones del personal en ruta
  • Mantener la distancia de seguridad
  • Evitar maniobras riesgosas
  • Considerar vías alternativas cuando sea posible

Además, insistieron en la necesidad de prever demoras, ya que la congestión podría extenderse durante varias horas.

La saturación de rutas en el cordón industrial del Gran Rosario es una problemática recurrente vinculada al ingreso masivo de camiones hacia los puertos.

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