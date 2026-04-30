Dramático intento de robo en Baigorria: ¿cómo está el hombre amputado con un machete?

Claudio R. tiene 54 años y le cortaron un dedo mientras estaba con su madre frente a dos ladrones que ingresaron a su casa

Los médicos del Hospital Eva Perón confirmaron que el paciente internado tras un intento de robo en Granadero Baigorria continuaba este miércoles en estado grave. La víctima de 54 años sufrió múltiples fracturas por golpes y le amputaron un dedo con un machete . Su madre también sufrió lesiones.

Claudio R. fue atacado por dos ladrones el último martes a la madrugada y permanece alojado en la unidad de terapia intensiv a del nosocomio provincial. Según fuentes policiales, los delincuentes le pegaron a la anciana y a su hijo en Los Naranjos al 3000 . Después huyeron y no se llevaron ningún elemento de valor.

El diagnóstico inicial sobre el hombre herido no sólo daba cuenta de que había perdido una falange de la mano derecha . Además se refería a una fractura de cráneo y mandíbula por la agresión en la zona norte de la ciudad vecina a Rosario.

Los médicos del hospital consiguieron estabilizar a Claudio tras la intervención del equipo de neurocirugía. Según comentaron sus allegados, el próximo paso del tratamiento apunta a lograr que vuelva a respirar por sus propios medios después de la golpiza.

Uno de los sobrinos del paciente confirmó que había chances de extubarlo este jueves, aunque todo depende de la respuesta una vez que empiecen a bajarle la medicación. "Por el momento corre riesgo. Hasta que no salga de terapia, ninguno de la familia va a estar tranquilo", comentó en diálogo con El Tres.

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Por otro lado, la policía corroboró que los maleantes atacaron a la madre de la otra víctima con una pala. La mujer de 84 años recibió golpes en la cadera y el tobillo mientras estaba dentro de su domicilio.

Claudio perdió parte de uno de sus dedos índices como consecuencia de la agresión. Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) lo trasladó el último martes a la 1.30 de la mañana hasta la guardia del Hospital Eva Perón. Ni bien ingresó, le hicieron una limpieza quirúrgica y una tomografía para profundizar el diagnóstico.

Detenidos Baigorria Monte Celulosa Foto: Policía de Santa Fe.

Al mediodía, la investigación avanzó a partir del análisis de grabaciones de cámaras de videovigilancia. Agentes del Comando Radioeléctrico identificaron a dos jóvenes en la zona de Monte Celulosa gracias a las imágenes obtenidas luego de la denuncia.

Luego del patrullaje por calle Riccheri, Rodrigo M. (25) y Gabriel M. (22) quedaron bajo arresto, ya que tenían características físicas similares a la de los ladrones filmados. La policía señaló que uno de ellos se quitó una prenda de ropa con rastros de sangre mientras intentaba escapar a pie. Tras la captura, ambos quedaron a disposición de la Justicia y se presume que serán imputados por homicidio agravado criminis causa en grado de tentativa.