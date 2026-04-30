La rebaja de impuestos en Santa Fe permitió crear 8.585 empleos en tres meses

El gobierno provincial anunció que las medidas de la ley tributaria 2026 también generaron un ahorro fiscal de casi 10.400 millones de pesos en Ingresos Brutos

El primer balance trimestral del año sobre la rebaja de impuestos en Santa Fe dejó satisfechas a las autoridades. El ministro de Economía provincial, Pablo Olivares , anunció este jueves que entre enero y marzo se crearon 8.585 puestos de trabajo en busca de una reducción del pago de Ingresos Brutos , entre otras medidas de alivio fiscal.

El reporte presentado durante una conferencia de prensa en la sede de gobierno de Rosario señala que 2.249 empresas consiguieron descuentos mediante la incorporación de personal definida en el marco de la ley tributaria 2026 . El titular de la cartera de hacienda consideró que el resultado general en materia de contrataciones es "muy auspicioso", especialmente porque la cantidad de empleos nuevos se duplicó después de febrero.

El cálculo total sobre todos los beneficios fiscales del período analizado representa un ahorro de $ 10.390.705.003 en la liquidación de Ingresos Brutos para 10.936 firmas santafesinas . Esta sumatoria contempla la quita correspondiente a la factura de luz para comercios, hoteles y algunos clientes industriales , así como una rebaja en la alícuota para los pequeños contribuyentes.

El registro provincial indica que la iniciativa del gobierno tuvo un efecto exponencial en la generación de empleo desde el inicio de 2026. En enero se crearon 649 puestos y luego se sumaron otros 2.544. Esta última cifra se duplicó en marzo y llegó a 5.392 contrataciones para ampliar la cantidad de personal.

"Esto nos está mostrando una dinámica que se puede ir acelerando", remarcó Olivares durante la conferencia de prensa. A su vez recordó que el Poder Ejecutivo no sólo piensa en "las empresas que innovan, apuestan y quieren invertir", sino "fundamentalmente en las familias que hoy la están pasando mal" por el miedo a no tener trabajo y la pérdida de poder adquisitivo que les impide llegar a fin de mes.

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En lo que respecta a la creación de nuevos empleos, el proyecto aprobado por la Legislatura ya generó descuentos por 5.232 millones de pesos en el pago de Ingresos Brutos. Las autoridades estiman que el año concluirá con unos 80.000 millones menos en la recaudación, pero aclararon: "Lo percibimos casi como una inversión".

En cuanto a la variedad de alternativas para reducir la carga tributaria, el gobierno santafesino confirmó que 4.331 empresas obtuvieron al menos un beneficio entre los previstos por la ley para 2026. Otras 876 firmas accedieron a más de una de las herramientas fiscales entre enero y marzo.

¿Qué sector generó más empleos nuevos en Santa Fe?

El ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roald Báscolo, remarcó que el programa de descuentos impositivos favoreció a los tres sectores donde se perdieron más puestos laborales en Argentina. Así planteó que la provincia marca una diferencia en el contexto nacional y recordó que es una de las pocas que puede mostrar un balance positivo junto con Neuquén y Río Negro.

El relevamiento del gobierno de Santa Fe indica que en el primer trimestre se crearon 2.028 en empresas dedicadas a la construcción. En el segundo lugar aparecen las contrataciones de comercios (1.897), seguidas por las de los siguientes rubros: industria manufacturera (1240), actividades administrativas (541), servicios de alojamiento y comida (541) y agricultura, ganadería y pesca (421).

"Los datos son muy alentadores y sobre todo la evolución", manifestó el titular de la cartera laboral respecto del programa de descuentos en el impuesto a los Ingresos Brutos. De hecho, las autoridades creen que la situación puede seguir mejorando. El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, recordó que "muchos aun no conocen estas herramientas que alivian la carga fiscal".

Cerrado el primer trimestre, Olivares se mostró conforme con los números y consideró que la ley tributaria seguirá dando sus frutos en los próximos meses. En este sentido, enfatizó: "Estos resultados son auspiciosos. Las medidas se están utilizando van en la dirección correcta".