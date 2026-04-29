Julián Álvarez salió dolorido y encendió las alarmas en la selección argentina

Fue en el 1-1 de Atlético Madrid con Arsenal. “Se someterá a pruebas para ver qué tiene”, dijo el Cholo Simeone. También debió ser reemplazado Giuliano Simeone

El Atlético de Madrid y Arsenal empataron el miércoles 1 a 1 por las semifinales de la Liga de Campeones, un partido que representó una preocupación para el técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, ya que Julián Álvarez y Giuliano Simeone dejaron la cancha anticipadamente por sendas lesiones.

La Araña Álvarez tuvo que ser sustituido durante el segundo tiempo después de que Eberechi Eze le cayó sobre la rodilla y el tobillo en un forcejo. El delantero cordobés quiso seguir pero el dolor no se lo permitió. “Se someterá a pruebas para ver qué tiene, esperemos que sea lo menos posible”, dijo el técnico, Diego Simeone.

Giuliano Simeone salió tras el descanso. “Tuvo un contacto con (Piero) Hincapié en el inicio, un golpe sobre la cintura que le molestaba mucho. Esperemos que también sea poco”, dijo su padre y entrenador.

De esta manera, cuando faltan poco más de 40 días para el comienzo del Mundial 2026, se encendieron las alertas en el cuerpo técnico de la selección argentina. Aunque el periodista Gastón Edul sostuvo que lo que le ocurrió a Álvarez “no es para preocuparse. Salió por una torcedura del momento, no es nada grave".

El empate entre el Colchonero y Arsenal fue un trámite de dientes apretados en Madrid. Viktor Gyökeres adelantó a Arsenal en el estadio Metropolitano al convertir un penal a los 44 minutos. También desde los doce pasos, Julián Álvarez igualó para el Atlético a los 11' de la segunda etapa.

“Hemos jugado mejor en la segunda parte”, señaló Antoine Griezmann, el atacante francés que disputa sus últimos partidos con la camiseta del Atlético. “También en nivel de intensidad. Es la forma de seguir y así lo haremos en la vuelta, será un partido bonito”.

El partido de vuelta será el próximo martes en Inglaterra.