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Censo de repartidores de apps en Rosario: muchos son estudiantes universitarios

El secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, Nicolás Gianelloni, anticipó los primeros datos de la encuesta que se está realizando

29 de abril 2026 · 10:59hs
El municipio salió a realizar un censo de repartidores de apps

Foto: La Capital / Archivo

El municipio salió a realizar un censo de repartidores de apps
Repartidores de apps en una de las manifestaciones que realizaron ante la ola de inseguridad

Foto: La Capital / Archivo

Repartidores de apps en una de las manifestaciones que realizaron ante la ola de inseguridad

La Municipalidad de Rosario comenzó a realizar un censo de repartidores de apps para tratar de mejorar sus condiciones de trabajo y seguridad dentro del marco jurídico contemplado desde las ordenanzas locales ya que la regulación laboral se contempla en la normativa nacional.

El organismo local que lleva el relevamiento es la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, cuyo titular, Nicolás Gianelloni, reveló que la mayoría de los “riders” encuestados hasta el momento cuenta con estudios secundarios completos y una gran parte incluso con carreras terciarias o universitarias en curso. El censo comenzó la semana pasada y se extenderá durante todo mayo.

En declaraciones a LT8, Gianelloni explicó que el censo lleva relevado unos 150 cadetes y “se realiza en los distintos espacios donde se reúnen estos trabajadores. Los cadetes que trabajan con aplicaciones es un fenómeno en el mundo del trabajo que no se puede dejar de lado. Hay que empezar a estudiar desde el municipio para saber qué necesidades o intereses tienen con el mundo del trabajo. Esas personas no tienen agremiación, son trabajadores autogestivos, y nos interesa hacer este relevamiento que ya está dando algunos datos sobre lo que esta población necesita”.

Censo de cadetes: primeros datos

El funcionario municipal agregó que la intención "es trabajar con el programa Rosario Emprende que es para trabajos autogestivos y que se da en las ferias con emprendedores. Utilizar esta capacitación para acercarnos a este sector para ayudarlos a que mejoren su situación, tenerlos en cuenta, establecer un ida y vuelta para ver lo que le pasa a ese sector del trabajo en la ciudad”.

>> Leer más: Rosario censará a repartidores de apps para mejorar sus condiciones de trabajo y seguridad

“Los cadetes se muestran muy receptivos a contestar las encuestas. Notamos que hay una población con un alto nivel educativo. La mayoría tienen estudios secundarios completos. Muchos están en el nivel universitario, con un promedio de muchas horas dedicadas a este trabajo”, destacó Gianelloni con los primeros números que aparecen en el relevamiento.

repartidores app
Repartidores de apps en una de las manifestaciones que realizaron ante la ola de inseguridad

Repartidores de apps en una de las manifestaciones que realizaron ante la ola de inseguridad

El titular de Desarrollo Humano y Hábitat destacó que los puntos que el municipio busca trabajar con los cadetes sobre el tema de la seguridad vial, las reglas de convivencia, la cuestión de la cobertura de seguros vinculados al tránsito, y ayudarlos a organizar sus emprendimientos, sus vínculos con las apps . Hay que ayudarlos a sostener el emprendimiento. Este es un fenómeno laboral que es muy reciente y hay que apoyarlos a que eso sea sostenible en el tiempo y puedan trabajar sin consecuencias para su cuerpo y para lo que es la convivencia en la ciudad”.

Cuáles son las necesidades de los repartidores

“En Rosario, hay un universo de cerca de 9 mil personas que están adheridas a las apps. Eso no quiere decir que están todas activas, trabajando. Por eso queremos saber cuántos son realmente porque este es un fenómeno ligado a las redes sociales y es difícil seguirlos. Estamos yendo con un equipo del área social, caso por caso, los entrevistamos para obtener información y ayudarlos. La cuestión laboral es una jurisdicción nacional, pero creemos que el Estado municipal no puede estar indiferente a una realidad que vemos todas las noches y en todos los espacios comerciales”, añadió.

>> Leer más: Más repartidores y menos pedidos en Rosario: estiman unos 9 mil trabajadores en apps de delivery

El censo busca establecer datos sociales como de qué barrio son los repartidores, qué tipo de educación tienen y si tienen familia a cargo, entre otros puntos. Al respecto Gianelli agregó: “También indagamos sobre las necesidades que tuvieron en los últimos tiempos, si sufrieron accidentes en las calles, con qué tipo de comercios trabajan, si es su trabajo principal o es un ingreso complementario; si han tenido conflictos con los usuarios de las aplicaciones. Se trata de entender el árbol de necesidades del sector”.

Puestos para recargar celulares

El estudio de campo también busca definir las necesidades que tienen los cadetes que utilizan tanto bicicletas como motos de todo tipo. “Uno de los principales problemas que vemos es el de la recarga de los celulares, porque las aplicaciones consumen mucho y vemos que es una necesidad de tener puestos para la carga de los dispositivos. Habrá que ordenar los lugares donde los cadetes paran en los centros comerciales”, puntualizó Gianelloni.

Además mencionó: “Hay que ordenar ese flujo, tener una observación inteligente del tema, escuchando a los que trabajan de eso. No solo está el problema de la conectividad. Muchos repartidores usan las bicicletas públicas. Hay que supervisar todo el sistema. Los repartidores son una población que necesita ser escuchada y el municipio debe prestar atención, como lo hacemos con tantas economías informales como emprendedores, feriantes y vendedores ambulantes”.

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