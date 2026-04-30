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La racha negativa de Central con Hernán Mastrángelo y su insólito registro en Arroyito

El árbitro designado para el duelo ante Tigre volverá a dirigir al Canalla en el Gigante después de cinco años y lleva más de uno sin dirigir a los auriazules

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

30 de abril 2026 · 12:25hs
Hernán Mastrángelo dirigió por última vez a Central en marzo de 2025.

Marcelo Bustamante / La Capital

Hernán Mastrángelo dirigió por última vez a Central en marzo de 2025.

Hernán Mastrángelo será el árbitro del partido del próximo domingo, cuando Rosario Central reciba a Tigre por la última fecha de la fase regular del torneo Apertura. Uno de los datos curiosos de la previa de ese choque tiene que ver con el juez designado, que lleva más de cinco años sin pisar el Gigante de Arroyito.

El referí lleva también más de un año sin impartir justicia en un encuentro protagonizado por los canallas. Además, en otro dato particular dentro del historial, Mastrángelo ya dirigió dos duelos entre Central y Tigre, y el auriazul no ganó: logró un empate en Victoria el 4 de febrero de 2023 (2-2), y sufrió una derrota en Arroyito el 17 de febrero de 2019 (0-2).

La última vez que el referí pisó el Gigante fue el 3 de noviembre del 2020, cuando los auriazules derrotaron a Godoy Cruz 2 a 1 en un partido correspondiente a la Fase de Clasificación de la Copa Maradona. En tanto, la última vez dirigió a Central fue el 1º de marzo de 2025 en la derrota como visitante de Boca por 1 a 0.

Hernán Mastrángelo
Hernán Mastrángelo todavía no dirigió a Central en el torneo Apertura.

Hernán Mastrángelo todavía no dirigió a Central en el torneo Apertura.

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El historial de Hernán Mastrángelo con Central

En el historial general, Mastrángelo dirigió 19 encuentros protagonizados por los auriazules, en los que se registraron seis victorias de Central, tres empates y diez derrotas. Los canallas llevan dos encuentros sin ganar con Mastrángelo. Además de la caída ante Boca en La Bombonera, se suma la derrota frente a Argentinos Juniors (3 a 2) en La Paternal en 2024.

La única estadística positiva de este juez con el Canalla tiene que ver con sus partidos arbitrados en el Gigante. En total fueron cinco, con tres triunfos de los canallas (dos con Godoy Cruz y Belgrano), un empate (Patronato) y solo una caída auriazul (Tigre).

El equipo arbitral que acompañará a Mastrágelo este domingo en Arroyito estará conformado por Hugo Páez (asistente 1), Federico Cano (asistente 2), Agustín Vegetti (cuarto árbitro), Fernando Echenique (VAR) y Javier Mihura (AVAR).

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