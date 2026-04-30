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Fútbol playa: Argentino viaja a Brasil para disputar la Copa Libertadores

Argentino presentó al plantel e indumentaria para el certamen internacional de fútbol playa que disputará del 3 al 10 de mayo, en suelo brasileño

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

30 de abril 2026 · 06:10hs
Fútbol playa. El plantel de Argentino participará desde el domingo la Copa Libertadores en Brasil.   

Gentileza: Prensa Argentino

Fútbol playa. El plantel de Argentino participará desde el domingo la Copa Libertadores en Brasil.   

Argentino, el mejor equipo de la Argentina en el fútbol playa tuvo el martes su noche de gala con la presentación del plantel e indumentaria. Los salaítos participarán desde el domingo 3 al 10 de mayo, en la Copa Libertadores que se disputará en Brasil.

El evento se realizó en la cantina del club, Sorrento y Mercante, con la presencia de directivos, auspiciantes, hinchas y la prensa. El presidente Daniel Mariatti, jugadores y los titulares de los sponsors fueron los oradores de la noche.

Argentino en la Libertadores

Argentino comienza a escribir una página dorada en el fútbol playa desde el 3 al 10 de mayo en el estado del Espíritu Santo, Brasil y será el único representante de la Argentina.

>>Leer más: El paso de Central por Venezuela fue con un salto inmenso en la Copa Libertadores

Los salaítos estarán en el Grupo A junto a Vasco da Gama (Brasil), máximo vencedor del torneo con cuatro títulos en sus vitrinas, Guaicamacuto (Venezuela) y Dávila FC (Chile).

LPE (71 de 107)

Doce clubes de Sudamérica

En el torneo participarán 12 clubes de toda Sudamérica, distribuidos y separados en tres zonas (A, B y C) de cuatro representantes. Todos los equipos disputan una fase inicial a una sola rueda, y los mejores avanzan a los cruces decisivos.

Los dos primeros de cada grupo pasarán de ronda directamente, mientras que los dos mejores terceros también accederán a cuartos de final. Desde esa instancia serán los cruces de eliminación directa hasta definir al campeón, el que se llevará toda la gloria de esta atractiva competencia.

Los otros dos grupos

El torneo además contará con otros dos grupos. Zona B: Sampaio Correa (Brasil), Deportivo Salud (Perú), Sportivo Cerrito (Uruguay) y Playas FC (Ecuador). Y la Zona C: Sportivo Luqueño (Paraguay), Guaviare BS (Colombia), A. Tiro Drago (Perú) y Ceilandia EC (Brasil).

Argentino, el mejor de país

Argentino será el único equipo argentino en el certamen. El Albo es bicampeón del torneo organizado por la AFA y consiguió su pasaje tras ganarle la final a Boca 3 a 1, en el predio Lionel Messi ubicado en Ezeiza.

El plantel

Los jugadores son: Prado, Hengelbert Alberto y Riquel, Yohan Adrián (arqueros), Santos Da Cruz, Joab (defensor), Quinta Acuña, Agustín (lateral), Moreyra, Gustavo (lateral), Cipolletta, Nahuel (lateral), Attara, Lautaro (defensa), Maciel, Nicanor (defensa), Peralta, Joel (delantero), Laens Bizera, Andrés (delantero), Ponzetti, Lucas (delantero) y Gigena, Nahuel (delantero). Técnico: Maximiliano Ponzetti.

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