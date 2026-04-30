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Feriado del 1º de Mayo: este jueves se adelanta la recolección ya que el viernes no habrá

Se pide a vecinos no sacar los residuos durante toda la jornada, para evitar desbordes de contenedores, malos olores y problemas de higiene en vía pública

30 de abril 2026 · 10:00hs
El servicio de recolección se adelantará este jueves y se suspenderá durante todo el viernes por el feriado del 1º de Mayo 

Foto: La Capital / Archivo

El servicio de recolección se adelantará este jueves y se suspenderá durante todo el viernes por el feriado del 1º de Mayo 

La Municipalidad de Rosario, a través de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público, consignó que, con motivo del feriado por el Día del Trabajador y la Trabajadora, que se conmemora este viernes 1° de mayo, no habrá servicios de recolección de residuos.

Es por ese motivo, se solicita a vecinas y vecinos no sacar los residuos durante toda la jornada, a fin de evitar desbordes de contenedores, malos olores y problemas de higiene en la vía pública.

En tanto, este jueves 30 de abril se adelantará la recolección, por lo que se recomienda sacar los residuos antes de las 18. La prestación se restablecerá a las 00 del sábado 2 y se irá normalizando en el transcurso de la jornada.

“Pedimos a todos los vecinos y vecinas no sacar los residuos el día viernes, porque esto además ayuda a cuidar las calles, mantenerlas limpias y evita molestias, suciedad y malos olores”, destacó el secretario de Ambiente y Espacio Público, Luciano Marelli, y agregó: “A partir de las 0 horas del sábado 2 se retomarán los servicios, con refuerzos en toda la ciudad”.

Cómo utilizar los contenedores

Los contenedores están diseñados exclusivamente para disponer residuos domiciliarios. Los de color verde son para la fracción orgánica y los de color naranja para materiales reciclables. Su capacidad y composición no permiten que allí se depositen otro tipo de desechos (como restos de poda, escombros o electrodomésticos en desuso). El uso incorrecto de los mismos ocasiona roturas en los contenedores y demoras en el servicio.

Se solicita a vecinas y vecinos no dejar botellas en la vía pública y/o al costado de los contenedores, sino depositarlas en los recipientes color naranja.

>> Leer más: Primero de mayo con protestas: gremios reclaman salarios dignos y rechazan la reforma laboral

Cabe destacar que el municipio cuenta además con 742 centros de recepción de residuos reciclables que están distribuidos en toda la ciudad, donde se puede depositar papeles (blancos o de color), tales como: diarios, revistas, guías telefónicas, cuadernos, sobres, etc.; cartones (cajas, tetrabriks, etc); envases y botellas plásticas de gaseosas, aguas, sodas, productos de limpieza o productos de tocador; envases y botellas metálicas como latas de conservas o aerosoles; botellas y envases de vidrio y envases de telgopor (bandejas, vasos, etc.).

Cómo disponer adecuadamente los residuos

Desde la cartera de Ambiente y Espacio Público se recuerdan consejos para disponer adecuadamente los residuos, hacer un buen uso de contenedores y colaborar con la higiene de la ciudad.

+ No dejar los residuos en el entorno de los contenedores.

+ Luego de depositar los residuos, tapar el contenedor. Esto evita malos olores, ingreso de agua en caso de lluvia.

+ No mover los contenedores de su lugar.

>> Leer más: Este fin de semana habrá nuevas jornadas de recepción de residuos informáticos

Se recuerda que para desechar residuos que por su tamaño no pueden disponerse como hogareños, por ejemplo, escombros, restos de poda, pequeños muebles, electrodomésticos o chatarra, existe un servicio diferenciado y gratuito cuyo cronograma semanal se puede consultar llamando al 147, a MuniBot o ingresando en rosario.gob.ar

En caso de consultas o reclamos vinculados a higiene, comunicarse con la línea de atención gratuita al ciudadano 147 o por MuniBot, el chatbot del municipio vía Whatsapp 3415440147; o efectuando el reclamo en rosario.gob.ar con tu perfil digital.

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