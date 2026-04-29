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Barrio Santa Lucía: seguirá preso un acusado de un homicidio ocurrido hace ocho años

La Justicia prorrogó la prisión preventiva para Néstor H., acusado de matar a Gabriel Bustos en 2018. Estuvo prófugo hasta el año pasado cuando cayó por un robo

29 de abril 2026 · 20:28hs
Gabriel fue llevado por amigos hasta el centro de salud del barrio Santa Lucía

Gabriel fue llevado por amigos hasta el centro de salud del barrio Santa Lucía, donde murió.

Un hombre de 33 años seguirá en prisión preventiva hasta que sea juzgado por el homicidio de Gabriel Gustavo Bustos, un pibe de 19 años asesinado en el barrio Santa Lucía en 2018. Se trata de Néstor H., quien se mantuvo prófugo hasta que lo detuvieron el año pasado.

Néstor H. fue imputado en agosto del año pasado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y quedó en prisión preventiva por seis meses. Este miércoles se realizó una audiencia de revisión de la medida cautelar y la jueza Luciana Vallarella resolvió prorrogar, a pedido de la fiscalía, la prisión preventiva por otros sesenta días hasta el próximo 30 de mayo. Se presume que en estos dos meses será presentado el requerimiento acusatorio para llevar el caso a juicio.

Homicidio

Bustos fue asesinado minutos antes del mediodía del 17 de octubre de 2018 en Estudiante Aguilar al 7700, en el barrio Santa Lucía. El chico de 19 años se encontraba con un amigo en la vereda, a unos metros de la casa donde vivía con su familia, cuando se le acercó un joven que llegó hasta el lugar en bicicleta.

Luego de increparlo en un breve diálogo, el ciclista le disparó a Gabriel a muy corta distancia con una pistola calibre 22. La víctima recibió un balazo en el pecho que le ocasionó una severa hemorragia. El chico fue cargado por dos amigos que lo llevaron hasta el centro de salud de Santa Lucía, donde los médicos no pudieron salvar su vida.

Por su parte el agresor se escapó en la bicicleta en la que había llegado aunque algunos testimonios aseguraban por esos días que a unas cuadras de la escena del crimen lo vieron subir a un auto de alta gama en el que al parecer lo estaban esperando.

>>Leer más: Matan a un chico de un tiro y atribuyen el asesinato a los "transeros" del barrio

Dos días después del asesinato, confirmaron fuentes de la Fiscalía Regional 2, se emitió un pedido de captura para Néstor H., entonces de 25 años, quien había sido sindicado como el tirador y al parecer vivía en el mismo barrio.

Sin embargo, indicaron los voceros consultados, el sospechoso logró esquivar una serie de medidas y allanamientos para mantenerse prófugo hasta agosto del año pasado, cuando fue detenido en el marco de un hecho de robo. Entonces se verificó que estaba prófugo por el homicidio de Gabriel y fue imputado por el homicidio y la portación del arma de fuego de uso civil con el cual lo cometió.

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