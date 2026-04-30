La Capital | La Ciudad | gobierno

Santa Fe confirmó el cronograma de pago de los haberes de abril para trabajadores estatales

Los sueldos se acreditan entre el 4 y el 8 de mayo según categoría e ingresos. Incluyen una suba acumulada del 8,9% y un mínimo garantizado de $170.000

30 de abril 2026 · 09:00hs
Se confirmaron las fechas de cobro para los trabajadores estatales de Santa Fe

Se confirmaron las fechas de cobro para los trabajadores estatales de Santa Fe

El gobierno provincial confirmó el cronograma de pago de haberes correspondiente a abril para trabajadores estatales. El Ministerio de Economía anunció que los sueldos se acreditan entre el lunes 4 y el viernes 8 de mayo, según la categoría y el nivel de ingresos.

La liquidación incorpora el aumento acordado en paritarias, que alcanza un 8,9% acumulado a abril respecto de diciembre. El esquema incluye subas mensuales de 2,6% en enero, 2,1% en febrero, 2,2% en marzo y 2% en abril.

Además, el Ejecutivo fijó un incremento mínimo garantizado de $170.000 para sostener el poder adquisitivo ante las variaciones de precios que impactan sobre los ingresos de los hogares.

El cronograma arranca con el depósito para el personal policial, penitenciario y pasivos de menores ingresos, quienes tendrán los haberes acreditados el viernes 1 de mayo.

>> Leer más: Contra el juego online en menores: la app oficial ya tiene mil descargas en 48 horas

Cronograma de pagos de abril

Lunes 4 de mayo (acreditación en cuenta viernes 1° de mayo):

  • Escalafón Policial y Penitenciario
  • Pasivos con haberes de hasta $1.350.000

Martes 5 de mayo:

  • Activos con haberes de hasta $1.350.000
  • Docentes de Escuelas Privadas Transferidas (1° y 2° convenio)

Miércoles 6 de mayo:

  • Activos con haberes superiores a $1.350.000
  • Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Jueves 7 de mayo:

  • Pasivos con haberes superiores a $1.350.000

Viernes 8 de mayo:

  • Autoridades superiores del Poder Judicial, Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ministerio Público de la Defensa (MPD), Poder Legislativo y Poder Ejecutivo

Noticias relacionadas
Luciana Geuna fue denunciada penalmente por supuestas tareas de espionaje

Geuna tras la denuncia del gobierno: "No fue una grabación clandestina"

El gremio pospuso la ejecución de la medida de fuerza y desde el Ejecutivo establecieron nuevos cambios a futuro

Levantan el paro del Servicio Meteorológico Nacional tras ser declarado ilegal por el gobierno

Reforma laboral. El gobierno nacional vuelve a celebrar.

La Justicia suspendió la cautelar que frenaba la reforma laboral

Se desconoce el tiempo de duración de esta inhabilitación

Por qué el gobierno argentino prohíbe el ingreso de periodistas a la Casa Rosada

Ver comentarios

Las más leídas

Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos rosarinos presos con sus bandas

Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos rosarinos presos con sus bandas

Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima

Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima

Cuáles son los posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

Cuáles son los posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

Jorge Almirón tras el triunfo de Central: Se está armando un equipo que cada vez está mejor

Jorge Almirón tras el triunfo de Central: "Se está armando un equipo que cada vez está mejor"

Lo último

Santa Fe confirmó el cronograma de pago de los haberes de abril para trabajadores estatales

Santa Fe confirmó el cronograma de pago de los haberes de abril para trabajadores estatales

Lalcec Rosario brinda un taller gratuito de automaquillaje para mujeres en tratamiento oncológico

Lalcec Rosario brinda un taller gratuito de automaquillaje para mujeres en tratamiento oncológico

Quini 6 vacante: en cuánto quedó el pozo acumulado tras el sorteo de este miércoles

Quini 6 vacante: en cuánto quedó el pozo acumulado tras el sorteo de este miércoles

Contra el juego online en menores: la app oficial ya tiene mil descargas en 48 horas

StopApuestas fue lanzada oficialmente el lunes pasado y permite un bloqueo de páginas desde los celulares de los padres a los dispositivos de sus hijos
Contra el juego online en menores: la app oficial ya tiene mil descargas en 48 horas

Por Lucas Ameriso
Gremios de Rosario marchan por salarios y rechazan la reforma laboral
Economía

Gremios de Rosario marchan por salarios y rechazan la reforma laboral

Dramático intento de robo en Baigorria: ¿cómo está el hombre amputado con un machete?
Policiales

Dramático intento de robo en Baigorria: ¿cómo está el hombre amputado con un machete?

El Barco Ciudad de Rosario volverá a navegar impulsado por biodiésel

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario volverá a navegar impulsado por biodiésel

El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y una máxima de 23º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con pocas nubes y una máxima de 23º

Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos rosarinos presos con sus bandas
Policiales

Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos rosarinos presos con sus bandas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos rosarinos presos con sus bandas

Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos rosarinos presos con sus bandas

Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima

Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima

Cuáles son los posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

Cuáles son los posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

Jorge Almirón tras el triunfo de Central: Se está armando un equipo que cada vez está mejor

Jorge Almirón tras el triunfo de Central: "Se está armando un equipo que cada vez está mejor"

El gobierno oficializó un bono para jubilados y pensionados de Ansés: cuáles son los montos de mayo

El gobierno oficializó un bono para jubilados y pensionados de Ansés: cuáles son los montos de mayo

Ovación
Newells, otra vez fuera de todo, tendrá un extenso parate de casi tres meses para rearmarse

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's, otra vez fuera de todo, tendrá un extenso parate de casi tres meses para rearmarse

Newells, otra vez fuera de todo, tendrá un extenso parate de casi tres meses para rearmarse

Newell's, otra vez fuera de todo, tendrá un extenso parate de casi tres meses para rearmarse

Fútbol playa: Argentino viaja a Brasil para disputar la Copa Libertadores

Fútbol playa: Argentino viaja a Brasil para disputar la Copa Libertadores

Tenis: para Dante Pagani, lo que brilla es oro: el presente lo avala y el futuro lo espera

Tenis: para Dante Pagani, lo que brilla es oro: el presente lo avala y el futuro lo espera

Policiales
Dramático intento de robo en Baigorria: ¿cómo está el hombre amputado con un machete?
Policiales

Dramático intento de robo en Baigorria: ¿cómo está el hombre amputado con un machete?

Barrio Santa Lucía: seguirá preso un acusado de un homicidio de 2018

Barrio Santa Lucía: seguirá preso un acusado de un homicidio de 2018

Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima

Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima

Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos rosarinos presos con sus bandas

Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos rosarinos presos con sus bandas

La Ciudad
Santa Fe confirmó el cronograma de pago de los haberes de abril para trabajadores estatales
La Ciudad

Santa Fe confirmó el cronograma de pago de los haberes de abril para trabajadores estatales

Lalcec Rosario brinda un taller gratuito de automaquillaje para mujeres en tratamiento oncológico

Lalcec Rosario brinda un taller gratuito de automaquillaje para mujeres en tratamiento oncológico

Contra el juego online en menores: la app oficial ya tiene mil descargas en 48 horas

Contra el juego online en menores: la app oficial ya tiene mil descargas en 48 horas

El Barco Ciudad de Rosario volverá a navegar impulsado por biodiésel

El Barco Ciudad de Rosario volverá a navegar impulsado por biodiésel

Adorni en el Congreso: Quiero dejar en claro que no voy a renunciar
Política

Adorni en el Congreso: "Quiero dejar en claro que no voy a renunciar"

Milei: Las barbaridades que dicen los medios nunca las vi en mi vida
Política

Milei: "Las barbaridades que dicen los medios nunca las vi en mi vida"

Dos diputadas santafesinas  cuestionaron a Adorni por el estado de las rutas
Política

Dos diputadas santafesinas  cuestionaron a Adorni por el estado de las rutas

La Justicia restituyó a Cristina Kirchner su pensión por viudez
Política

La Justicia restituyó a Cristina Kirchner su pensión por viudez

Pese a los riesgos, cada vez más estadounidenses toman leche sin pasteurizar
Información General

Pese a los riesgos, cada vez más estadounidenses toman leche sin pasteurizar

Rescate en Alemania: llevan en barcaza rumbo al mar del Norte a una ballena jorobada
Información General

Rescate en Alemania: llevan en barcaza rumbo al mar del Norte a una ballena jorobada

Tras el ataque libertario a Parques y Paseos: cómo funciona la escuela inclusiva
La Ciudad

Tras el ataque libertario a Parques y Paseos: cómo funciona la escuela inclusiva

Julián Álvarez salió dolorido y encendió las alarmas en la selección argentina
Ovación

Julián Álvarez salió dolorido y encendió las alarmas en la selección argentina

Primer juicio a un menor con el nuevo código penal: lo condenan por un homicidio
Policiales

Primer juicio a un menor con el nuevo código penal: lo condenan por un homicidio

Por la cosecha récord, los camiones congestionan las rutas del cordón industrial
La Región

Por la cosecha récord, los camiones congestionan las rutas del cordón industrial

El padre de Luna pidió que el dolor sirva para generar conciencia
La Ciudad

El padre de Luna pidió que "el dolor sirva para generar conciencia"

Violencia de género: condenado a prisión por golpear a su pareja
Policiales

Violencia de género: condenado a prisión por golpear a su pareja

Censo de repartidores de apps en Rosario: muchos son estudiantes universitarios
LA CIUDAD

Censo de repartidores de apps en Rosario: muchos son estudiantes universitarios

Una mujer fue baleada en las piernas por dos hombres que andaban en moto
POLICIALES

Una mujer fue baleada en las piernas por dos hombres que andaban en moto

El álbum de figuritas del Mundial 2026 llega gratis con La Capital: cómo conseguirlo
Ovación

El álbum de figuritas del Mundial 2026 llega gratis con La Capital: cómo conseguirlo

A 23 años de las inundaciones, la provincia criticó al peronismo
La Región

A 23 años de las inundaciones, la provincia criticó al peronismo

Como en China: la carne de búfalo santafesina pide pista para ahorrar hasta un 20 %
La Región

Como en China: la carne de búfalo santafesina pide pista para ahorrar hasta un 20 %

Detuvieron a un exasesor de Cofyrco tras una probation ligada a un crimen narco
Policiales

Detuvieron a un exasesor de Cofyrco tras una probation ligada a un crimen narco

Día del Animal: Rosario consolida su perfil como ciudad de mascotas
La Ciudad

Día del Animal: Rosario consolida su perfil como ciudad de mascotas

Cartelera económica: el ecosistema fintech se reúne en Rosario
Economía

Cartelera económica: el ecosistema fintech se reúne en Rosario