Santa Fe confirmó el cronograma de pago de los haberes de abril para trabajadores estatales Los sueldos se acreditan entre el 4 y el 8 de mayo según categoría e ingresos. Incluyen una suba acumulada del 8,9% y un mínimo garantizado de $170.000 30 de abril 2026 · 09:00hs

Se confirmaron las fechas de cobro para los trabajadores estatales de Santa Fe

El gobierno provincial confirmó el cronograma de pago de haberes correspondiente a abril para trabajadores estatales. El Ministerio de Economía anunció que los sueldos se acreditan entre el lunes 4 y el viernes 8 de mayo, según la categoría y el nivel de ingresos.

La liquidación incorpora el aumento acordado en paritarias, que alcanza un 8,9% acumulado a abril respecto de diciembre. El esquema incluye subas mensuales de 2,6% en enero, 2,1% en febrero, 2,2% en marzo y 2% en abril.

Además, el Ejecutivo fijó un incremento mínimo garantizado de $170.000 para sostener el poder adquisitivo ante las variaciones de precios que impactan sobre los ingresos de los hogares.

El cronograma arranca con el depósito para el personal policial, penitenciario y pasivos de menores ingresos, quienes tendrán los haberes acreditados el viernes 1 de mayo.

>> Leer más: Contra el juego online en menores: la app oficial ya tiene mil descargas en 48 horas Cronograma de pagos de abril Lunes 4 de mayo (acreditación en cuenta viernes 1° de mayo): Escalafón Policial y Penitenciario

Pasivos con haberes de hasta $1.350.000 Martes 5 de mayo: Activos con haberes de hasta $1.350.000

Docentes de Escuelas Privadas Transferidas (1° y 2° convenio) Miércoles 6 de mayo: Activos con haberes superiores a $1.350.000

Docentes de Escuelas Privadas Históricas Jueves 7 de mayo: Pasivos con haberes superiores a $1.350.000 Viernes 8 de mayo: Autoridades superiores del Poder Judicial, Ministerio Público de la Acusación (MPA), Ministerio Público de la Defensa (MPD), Poder Legislativo y Poder Ejecutivo