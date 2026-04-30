Netflix presentó el tráiler de la película del Dibu Martínez: cuándo es el estreno

El film aborda la trayectoria del arquero, desde sus inicios en Mar del Plata a ser uno de los jugadores más emblemáticos de la historia del fútbol argentino

Portada de presentación de la película "Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo"

Netflix estrenará el 28 de mayo la película "Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo" , una producción que reconstruye la historia personal y profesional del arquero de la selección argentina.

El film propone un recorrido desde su infancia en Mar del Plata hasta su consagración como una de las figuras más importantes del fútbol nacional. Desde su llegada al seleccionado, el portero del Aston Villa cosechó 4 títulos: la Copa América en 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.

La producción combina distintos recursos narrativos para contar el camino de Emiliano Martínez . El relato integra animaciones basadas en ilustraciones del dibujante Liniers, material de archivo personal y entrevistas con personas clave en su vida, entre ellas familiares, amigos de la infancia y referentes del fútbol como Lionel Messi, Lionel Scaloni y Miguel Ángel "Pepe" Santoro.

El proyecto se apoya en un cuento del escritor Hernán Casciari y suma elementos de ficción para construir una historia con tono emocional. La trama presenta a un niño que descubre que puede detener el tiempo mientras mantiene diálogos con una pelota, que lo guía y lo enfrenta a los desafíos necesarios para alcanzar su sueño. Ese personaje tiene la voz del actor y comediante Agustín Aristarán, conocido como "Radagast".

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Desde Netflix destacaron que la película busca ir más allá del perfil deportivo y profundizar en la personalidad del arquero, quien se convirtió en un referente tanto dentro como fuera de la cancha. "Es una película que fusiona testimonios inéditos con dibujos animados para recorrer la historia del pibe que soñaba con el arco y terminó convirtiéndose en uno de los máximos héroes de la selección argentina", describieron.

La dirección está a cargo de Gustavo Cova, con ilustraciones de Liniers y producción general de Agustín Pichot y Juan Makintach. El rodaje se realizó durante 2025 en Argentina e Inglaterra, dos países que marcaron gran parte de la carrera del "Dibu".

El lanzamiento generó expectativa entre los fanáticos del fútbol y seguidores del arquero, quien consolidó su figura tras su desempeño en la selección argentina. La película buscará captar ese fenómeno y trasladarlo a un formato que combine deporte, cultura y narrativa audiovisual.

Tráiler de la película "Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo"