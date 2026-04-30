La Capital | Ovación | sueño

El camino de sacrificio del Bicho para cumplir su sueño y el apoyo de una madre arquera

Jaminton Campaz, una de las figuras de Central, encontró en su mamá Betzabet y en su hermano Mike el fuerte respaldo para dejar atrás un camino de necesidades para alcanzar el éxito en el fútbol

Luis Castro

Por Luis Castro

30 de abril 2026 · 06:50hs
Jaminton Campaz junto a su hermano mayor

Jaminton Campaz junto a su hermano mayor, Mike (exjugador profesional y ahora DT), y su hermana Bianca.
Gracias

LA CAPITAL/Marcelo Rubén Bustamante

Gracias, Dios. Jaminton Campaz tuvo una infancia de sacrificio y en la actualidad disfruta de su andar exitoso.
Campaz junto a la jefa

Campaz junto a "la jefa", como le dice a su mamá Betzabet.
El camino de sacrificio del Bicho para cumplir su sueño y el apoyo de una madre arquera

Jaminton Campaz logró seducir a los hinchas de Central, no sólo por su habilidad y juego dentro del campo de juego sino por su simpatía. El colombiano disfruta con sus gambetas y goles, pero también entrega una alegría contagiante que sedujo los corazones Canallas. Hoy vive un presente de felicidad y alegría extrema. Y la aprovecha al máximo porque sabe lo que es el sacrificio, las peripecias para sobrevivir y las necesidades que supo tener en su niñez. Es que su historia de vida es de digna de ser contada.

El Bicho nació el 24 de mayo de 2000 en Chontal de Tumaco, en el departamento de Nariño (Colombia). Integrante de una familia trabajadora y humilde (con siete hermanos, cuatro varones y tres mujeres) palpó en ese entonces una realidad en la zona plagada de conflictos, enfrentamientos armados y el asesinato de líderes sociales. La violencia fue parte de su niñez.

Las necesidades para subsistir era moneda corriente por ese entonces y es por eso que se abocaba a la pesca junto a su padre con el fin de conseguir algo dinero para ayudar a su familia. En el medio de esa dura infancia transitó un momento de mucho temor cuando una víbora lo picó y puso en riesgo su vida. Un pescador lo ayudó, le extrajo el veneno y lo salvó.

image (6)

>>Leer más: Campaz sorprendió a Di María con un regalo de selección en su regreso a Central

El amor por la pelota llegó de la mano de su mamá, Betzabet, quien fue arquera del equipo femenino de Tumaco y la encargada de la crianza de él y sus seis hermanos. Ese vínculo con el fútbol se lo trasladó a su hijo y lo respaldó en la búsqueda de su sueño. A la vez, también apoyó a su sobrino Yúber Quiñones, al que crió desde los 12 años para que pudiera buscar oportunidades en el fútbol. Algo que también consiguió.

Pruebas no superadas

No todo fue fácil para el Bicho -apodo por su admiración a Cristiano Ronaldo- ya que en su arranque no logró pasar las pruebas en las inferiores de Deportivo Pasto y América de Cali. Lejos de bajar los brazos mantuvo su entusiasmo hasta que fue aceptado en Deportes Tolima, donde inició su camino hacia el éxito. A tal punto que con sólo 17 años debutó en primera división y fue considerado, en ese entonces, como una de las grandes promesas del fútbol.

Sus buenas actuaciones, goles y habilidad lograron atraer a Gremio, entidad que pagó una montaña de reales por su pase (alrededor de 21 millones, es decir casi 4 millones de dólares). Luego la historia es conocida y en 2023 llegó a préstamo a Central a pedido de Miguel Ángel Russo. Luego la entidad Auriazul adquirió la mitad de la ficha en 2.380.000 dólares.

>>Leer más: De trabajar de albañil en obras en construccion a madrina de Guaraní y reconocida influencer

Russo supo cómo manejar al Bicho y siempre lo cobijó, es por eso que el colombiano lo llamaba cariñosamente "mi pai" (mi padre). "Mi viejo, mi Pai, cómo te voy a extrañar. Qué vacíos nos dejas a los que te amamos y te queremos de verdad. Gracias por enseñarme el día a día, gracias por hacerme mejor persona, gracias por enseñarme el camino del buen fútbol y la vida", publicó Campaz tras la muerte de Miguel, quien en su último consejo le dijo: "Disfrutá mi Bichito".

Embed

Campaz hoy sigue aumentando la cotización de idolatría en el Canalla y su juego volvió a despertar el interés de diversos equipos, mientras en Gremio se entusiasman porque conservan la mitad de la ficha. Por lo pronto, el Bicho sigue picando en el Canalla con la mente puesta en seguir haciendo historia en Arroyito, donde tiene vínculo hasta finales de 2028.

Embed - La familia campaz

El orgullo de la familia

"Hace unos años no tenía ni para el bus y tenía que ir caminando desde el Jordán al lugar de entrenamiento. La luchó, la guerreo, figura en Tolima y en Rosario, y ahora va a ir al Mundial", reaccionó su hermana, Bianca, en las redes sociales a una publicación en el departamento de Tolima mostrando el orgullo hacia el delantero que cumplió con su sueño de futbolista.

>>Leer más: El volante que se fue de Newell's por una foto y que juega en una liga del fútbol italiano

Jaminton Campaz

Mike, su hermano mayor y que también tuvo una existosa trayectoria como jugador, fue el que le marcó el camino. Cuando el Bicho tenía 8 años trasladó su deseo de jugar al fútbol y se fue a vivir con su hermano y lo acompañaba a las prácticas. Ahí, según relataron en el entorno, no tenía dinero para el pasaje del colectivo. Mike, quien podía ayudarlo, no lo hizo con el fin de ponerlo a prueba y que luchara por lo que quería. "Camine, mijo", le decía, al igual que su propia madre, Mike, quien dirige al equipo femenino Leonas FC y que a mediados de 2024 comenzó a utilizar indumentaria con los colores de Central.

>>Leer más: El exjugador entrerriano que brilló en el fútbol, fue preso y vive casi en la indigencia

Lejos de bajar los brazos, el Bicho siguió adelante y alcanzó la meta buscada. Con sacrificio logró convertirse en jugador profesional y como premio, si no surgen inconvenientes, jugará el Mundial para su país. "Creo en Dios que lo jugará", sentenció la "Jefa", como le dice el Bicho a su mamá.

    Noticias relacionadas
    Walter Mazzantti fue uno de los pocos refuerzos que funcionó y estuvo a la altura. Ahora, Newell’s no se puede volver a equivocar en eso.

    Newell's, otra vez fuera de todo, tendrá un extenso parate de casi tres meses para rearmarse

    Fútbol playa. El plantel de Argentino participará desde el domingo la Copa Libertadores en Brasil.   

    Fútbol playa: Argentino viaja a Brasil para disputar la Copa Libertadores

    El nombre de Dante Pagani comienza a sonar con más fuerza dentro del tenis. El sanlorencino se está consolidando en el circuito juvenil internacional.

    Tenis: para Dante Pagani, lo que brilla es oro: el presente lo avala y el futuro lo espera

    Unión de Álvarez. El rojinegro de Álvarez, dirigido por César Gáspari, vuelve a representar a la Rosarina.  

    Unión de Álvarez y Pablo VI comienzan a transitar por la Copa Santa Fe 2026

    Ver comentarios

    Las más leídas

    Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos rosarinos presos con sus bandas

    Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos rosarinos presos con sus bandas

    Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima

    Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima

    Cuáles son los posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

    Cuáles son los posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

    El camino de sacrificio del Bicho para cumplir su sueño y el apoyo de una madre arquera

    El camino de sacrificio del Bicho para cumplir su sueño y el apoyo de una madre arquera

    Lo último

    Le robaron cuando fue a buscar a un pasajero de Uber y atrapó al ladrón en dos horas

    Le robaron cuando fue a buscar a un pasajero de Uber y atrapó al ladrón en dos horas

    No hallaron signos de violencia en la mujer hallada sin vida en su departamento

    No hallaron signos de violencia en la mujer hallada sin vida en su departamento

    Otro frente judicial para un exasesor de Cofyrco: ahora lo acusan por tres estafas

    Otro frente judicial para un exasesor de Cofyrco: ahora lo acusan por tres estafas

    La rebaja de impuestos en Santa Fe permitió crear 8.585 empleos en tres meses

    El gobierno provincial anunció que las medidas de la ley tributaria 2026 también generaron un ahorro fiscal de casi 10.400 millones de pesos en Ingresos Brutos

    La rebaja de impuestos en Santa Fe permitió crear 8.585 empleos en tres meses
    La cosecha y la niebla complican el tránsito en las rutas del cordón industrial
    la region

    La cosecha y la niebla complican el tránsito en las rutas del cordón industrial

    Le robaron cuando fue a buscar a un pasajero de Uber y atrapó al ladrón en dos horas
    Policiales

    Le robaron cuando fue a buscar a un pasajero de Uber y atrapó al ladrón en dos horas

    Primer menor condenado por homicidio: Fue una gresca por unas zapatillas
    POLICIALES

    Primer menor condenado por homicidio: "Fue una gresca por unas zapatillas"

    Contra el juego online en menores: la app oficial ya tiene mil descargas en 48 horas

    Por Lucas Ameriso
    La Ciudad

    Contra el juego online en menores: la app oficial ya tiene mil descargas en 48 horas

    Otro frente judicial para un exasesor de Cofyrco: ahora lo acusan por tres estafas
    POLICIALES

    Otro frente judicial para un exasesor de Cofyrco: ahora lo acusan por tres estafas

    Dejanos tu comentario
    Las más leídas
    Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos rosarinos presos con sus bandas

    Condenaron al abogado que conectaba a jefes narcos rosarinos presos con sus bandas

    Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima

    Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima

    Cuáles son los posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

    Cuáles son los posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

    El camino de sacrificio del Bicho para cumplir su sueño y el apoyo de una madre arquera

    El camino de sacrificio del Bicho para cumplir su sueño y el apoyo de una madre arquera

    Newells, otra vez fuera de todo, tendrá un extenso parate de casi tres meses para rearmarse

    Newell's, otra vez fuera de todo, tendrá un extenso parate de casi tres meses para rearmarse

    Ovación
    El camino de sacrificio del Bicho para cumplir su sueño y el apoyo de una madre arquera

    Por Luis Castro
    Ovación

    El camino de sacrificio del Bicho para cumplir su sueño y el apoyo de una madre arquera

    El camino de sacrificio del Bicho para cumplir su sueño y el apoyo de una madre arquera

    El camino de sacrificio del Bicho para cumplir su sueño y el apoyo de una madre arquera

    Newells, otra vez fuera de todo, tendrá un extenso parate de casi tres meses para rearmarse

    Newell's, otra vez fuera de todo, tendrá un extenso parate de casi tres meses para rearmarse

    Fútbol playa: Argentino viaja a Brasil para disputar la Copa Libertadores

    Fútbol playa: Argentino viaja a Brasil para disputar la Copa Libertadores

    Policiales
    Le robaron cuando fue a buscar a un pasajero de Uber y atrapó al ladrón en dos horas
    Policiales

    Le robaron cuando fue a buscar a un pasajero de Uber y atrapó al ladrón en dos horas

    No hallaron signos de violencia en la mujer hallada sin vida en su departamento

    No hallaron signos de violencia en la mujer hallada sin vida en su departamento

    Otro frente judicial para un exasesor de Cofyrco: ahora lo acusan por tres estafas

    Otro frente judicial para un exasesor de Cofyrco: ahora lo acusan por tres estafas

    Explotación sexual infantil: imputarán a dos sospechosos por integrar una red internacional

    Explotación sexual infantil: imputarán a dos sospechosos por integrar una red internacional

    La Ciudad
    Concurso provincial de escultura por la prevención del cáncer: quiénes pueden participar
    La Ciudad

    Concurso provincial de escultura por la prevención del cáncer: quiénes pueden participar

    Feriado del 1º de Mayo: este jueves se adelanta la recolección ya que el viernes no habrá

    Feriado del 1º de Mayo: este jueves se adelanta la recolección ya que el viernes no habrá

    Santa Fe confirmó el cronograma de pago de los haberes de abril para trabajadores estatales

    Santa Fe confirmó el cronograma de pago de los haberes de abril para trabajadores estatales

    Lalcec Rosario brinda un taller gratuito de automaquillaje para mujeres en tratamiento oncológico

    Lalcec Rosario brinda un taller gratuito de automaquillaje para mujeres en tratamiento oncológico

    Explotación sexual infantil: imputarán a dos sospechosos por integrar una red internacional
    POLICIAL

    Explotación sexual infantil: imputarán a dos sospechosos por integrar una red internacional

    Banco Piano deberá pagar $81 millones por descuentos indebidos a una jubilada
    La Ciudad

    Banco Piano deberá pagar $81 millones por descuentos indebidos a una jubilada

    Todo vacante en el Quini 6: solamente el Revancha tiene un pozo de $3.500 millones
    Información General

    Todo vacante en el Quini 6: solamente el Revancha tiene un pozo de $3.500 millones

    YPF aumentó sus combustibles a menos de un mes de congelar los precios
    La Ciudad

    YPF aumentó sus combustibles a menos de un mes de congelar los precios

    Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima
    Policiales

    Condenan por abuso sexual con acceso carnal a un preso que no tocó a la víctima

    Cuáles son los posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

    Por Lucas Vitantonio
    Ovación

    Cuáles son los posibles rivales de Central en los octavos de final del torneo Apertura

    Newells se queda sin Salomón para el partido contra Vélez: qué le pasó al defensor rojinegro
    Ovación

    Newell's se queda sin Salomón para el partido contra Vélez: qué le pasó al defensor rojinegro

    Una diputada santafesina comparó a Adorni con Bruce Willis en Sexto sentido
    Política

    Una diputada santafesina comparó a Adorni con Bruce Willis en "Sexto sentido"

    Los docentes universitarios van por tres semanas de paro en mayo
    La Ciudad

    Los docentes universitarios van por tres semanas de paro en mayo

    Barrio Santa Lucía: seguirá preso un acusado de un homicidio de 2018
    POLICIALES

    Barrio Santa Lucía: seguirá preso un acusado de un homicidio de 2018

    Adorni en el Congreso: Quiero dejar en claro que no voy a renunciar
    Política

    Adorni en el Congreso: "Quiero dejar en claro que no voy a renunciar"

    Milei: Las barbaridades que dicen los medios nunca las vi en mi vida
    Política

    Milei: "Las barbaridades que dicen los medios nunca las vi en mi vida"

    Dos diputadas santafesinas  cuestionaron a Adorni por el estado de las rutas
    Política

    Dos diputadas santafesinas  cuestionaron a Adorni por el estado de las rutas

    La Justicia restituyó a Cristina Kirchner su pensión por viudez
    Política

    La Justicia restituyó a Cristina Kirchner su pensión por viudez

    Pese a los riesgos, cada vez más estadounidenses toman leche sin pasteurizar
    Información General

    Pese a los riesgos, cada vez más estadounidenses toman leche sin pasteurizar

    Rescate en Alemania: llevan en barcaza rumbo al mar del Norte a una ballena jorobada
    Información General

    Rescate en Alemania: llevan en barcaza rumbo al mar del Norte a una ballena jorobada

    Tras el ataque libertario a Parques y Paseos: cómo funciona la escuela inclusiva
    La Ciudad

    Tras el ataque libertario a Parques y Paseos: cómo funciona la escuela inclusiva

    Julián Álvarez salió dolorido y encendió las alarmas en la selección argentina
    Ovación

    Julián Álvarez salió dolorido y encendió las alarmas en la selección argentina

    Primer juicio a un menor con el nuevo código penal: lo condenan por un homicidio
    Policiales

    Primer juicio a un menor con el nuevo código penal: lo condenan por un homicidio

    Por la cosecha récord, los camiones congestionan las rutas del cordón industrial
    La Región

    Por la cosecha récord, los camiones congestionan las rutas del cordón industrial