Newell's, otra vez fuera de todo, tendrá un extenso parate de casi tres meses para rearmarse

Tras la visita del lunes a Vélez, Newell's tendrá mucho tiempo para analizar y tomar decisiones importantes de cara al torneo Clausura

Walter Mazzantti fue uno de los pocos refuerzos que funcionó y estuvo a la altura. Ahora, Newell’s no se puede volver a equivocar en eso.

La fase de grupos del Apertura ya atraviesa su último paso para Newell's . Lamentablemente, otra vez por falencias propias, vuelve a quedar afuera de toda chance de pelear por acceder a la próxima instancia . Nuevamente, su crisis, sus dudas y sus malas decisiones atentaron contra sus posibilidades, ataron y condicionaron su plataforma inicial, y así acumula más de 10 años sin dar batalla seria hasta el final en ninguna de las competencias que disputó.

Nunca pudo llevar con solvencia la bandera del protagonismo escénico y cada intento fue fagocitado por un contexto que cada vez se vuelve más angustiante, y nunca hubo héroes de ocasión que se hagan cargo de esas necesidades y reclamos que nacen de un club con otras ambiciones naturales.

En ese marco de urgencias , en el que el equipo rojinegro ya gastó gran parte de su crédito muy tempranamente y sólo surge la figura de Frank Kudelka como referente válido y positivo , como guía de esta reconstrucción para una etapa futbolística muy complicada de afrontar, la Lepra debe encuadrar y encarrilas sus objetivos.

Newell's sigue sin pasar

En ese escenario, el encuentro frente a Vélez en Liniers, que se jugará este lunes a las 19.15, por la 9ª fecha del torneo Apertura que quedó pendiente por el paro autodecretado por las dirigentes de AFA, representará el final de la etapa de grupos para el elenco rojinegro.

Desde ese partido, tendrá por delante casi tres meses de inactividad donde tendrá tiempo más que suficiente para poder afirmar los esbozos de reacción anímica y futbolística que exhibió de la mano de Kudelka, sobre todo en este tramo actual de cinco partidos sin derrotas, con tres triunfos y dos igualdades.

Ya sin margen de error, por quedar afuera otra vez de manera prematura, por los caprichos inexplicables del formato de los certámenes locales, y por el Mundial que se viene y estira todos los tiempos, Newell’s tiene que trabajar al máximo sus esfuerzo para tratar de llegar a la orilla de destino a fin de año, sin cargas ni temores a cuestas. Sólo mirando adelante, y no hacia atrás.

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El mensaje de Kudelka

El entrenador leproso ya sabe por dónde debe seguir trasmitiendo sus arengas. Ya conoce los canales por donde debe enfatizar y afirmar lo expuesto en este tramo final, fortaleciendo lo que lo merece, descartando lo descartable, apoyándose en la base de pibes de la casa que maduraron a la fuerza y le respondieron como Josué Reinatti, Jerónimo Russo, Luca Regiardo, Facundo Guch, Jerónimo Gómez Mattar y Francisco Scarpeccio, y apuntando a traer refuerzos que refuercen.

Ese es hoy un tema clave en este Newell’s. Tras la salida de Roberto Sensini como director deportivo, la dirigencia no trajo a nadie en su lugar. En estos días, debe resolver si apunta a traer otro en ese cargo, o si le otorga las potestades a Kudelka, que bien se ganó desde que volvió al parque Independencia.

El club tiene que armar una estrategia, una estructura de decisiones, un armado interno que le permita tomar determinaciones muy importantes de cara al segundo semestre. Dentro del universo leproso, saben que no se puede volver a fallar como en el arranque del año, y eso multiplica las responsabilidades.

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Newell's, sin margen de maniobra

Así, en este marco, Newell’s debe aprovechar este tiempo para terminar de salir de esta serie de lesiones que lo persiguen, que lo tuvieron a maltraer en esta primera mitad del año, y que tampoco le dejaron a Kudelka poder repetir los once de arranque desde que asumió las riendas rojinegras.

Vale recordar que el próximo torneo Clausura comienza el fin de semana del 26 de julio. A Newell’s le otorga un largo trecho por recorrer entre autocríticas, replanteos necesarios y fundación de nuevas metas. Ese certamen se iniciará una vez finalizado el Mundial, y vale remarcar que invertirá las localías de la primera fase del Apertura, y finalizará en diciembre.

Con esa referencia en el horizonte no tan lejano, hay que resaltar que el Apertura, tras su etapa regular que finaliza el fin de semana del 3 de mayo, y que la gran final de ese campeonato está programada para el domingo 24 de mayo.

Después vendrá la gran atracción que es el Mundial, que se desarrollará desde el 11 de junio al 19 de julio, en Estados Unidos, México y Canadá.

Confirman lesión de Salomón

Para el partido de este lunes ante Vélez, que significará la culminación de la fase de grupo y del torneo Apertura para Newell’s, se confirmó que el técnico leproso no podrá disponer del zaguero Oscar Salomón, que salió, a las 6’, del choque ante Instituto en el Parque.

El club comunicó que el marcador central sufre un “desgarro grado 2 del bíceps crural del muslo derecho”. De esa manera, Kudelka y sus colaboradores tendrán que definir a su reemplazante para ir al Fortín.

En este momento, las alternativas las encabeza Bruno Cabrera, quien volvió a entrenar a la par del grupo en el predio Bella Vista. En tanto, marchan un poco más atrás en los escalones de preferencias internas los defensores Nicolás Goitea y Fabián Noguera.

Vale destacar, que tras el duelo con Vélez, el plantel seguirá entrenando la semana que viene, y según trascendió, luego será liberado y regresaría a fin de mayo, aunque todavía no está definida la fecha exacta de ese retorno.

Tiempo es lo único que le sobra.