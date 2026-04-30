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Explotación sexual infantil: imputarán a dos sospechosos por integrar una red internacional

Seguirán presos por publicación, distribución y facilitamiento de material de abuso infantil agravado por tratarse de menores de 13 años

30 de abril 2026 · 09:59hs
Centro de Justicia Penal

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Centro de Justicia Penal, donde se realizó la audiencia de imputación por facilitamiento y distribución de material de abuso sexual infantil

Dos personas que fueron detenidas en el marco de un procedimiento por difundir en la web material sobre explotación sexual infantil agravado por tratarse de víctimas de menos de 13 años, seguirán privadas de la libertad y serán imputadas por ese delito en los próximos días.

En tanto, un tercer sospechoso aprehendido en el mismo operativo quedó libre, porque no se obtuvieron indicios en su contra como para llevarlo a juicio por ese mismo delito.

Las novedades fueron confirmadas este miércoles a La Capital por fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y tienen que ver con los múltiples operativos “Aliados por la infancia VI” que se realizaron en Rosario y en otras ciudades del país y del exterior.

Qué fiscal interviene en el caso

En el caso de Rosario, la funcionaria que autorizó los allanamientos fue la fiscal Georgina Cherara del área de Delitos contra la Integridad Sexual de la Unidad Especializada en Violencia de Género.

>> Leer más: Explotación sexual infantil: tres detenidos en Rosario sospechados de formar parte de una red internacional

En Rosario se realizaron ayer tres allanamientos en diferentes puntos en los cuales, en principio, fueron detenidas tres personas. También se secuestraron dos armas de fuego y material de contenido de abuso sexual infantil y dispositivos electrónicos desde donde se descargaban y subían a la red esas imágenes.

Libertad por falta de pruebas

Voceros del MPA aclararon que uno de los sospechosos quedó en libertad unas horas después debido a que no había indicios concretos para imputarle el delito de publicación, distribución y facilitamiento de material de abuso sexual infantil agravado por tratarse de representaciones de menores de trece años.

No ocurrió lo mismo con las otras dos personas, cuyos datos aún no trascendieron, que sí quedaron detenidas a la espera de la audiencia de imputación por ese mismo delito.

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