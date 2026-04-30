Contra el juego online en menores: la app oficial ya tiene mil descargas en 48 horas

StopApuestas fue lanzada oficialmente el lunes pasado y permite un bloqueo de páginas desde los celulares de los padres a los dispositivos de sus hijos. Una nueva forma de control parental en modo preventivo

StopApuestas, la app gratuita que el gobierno provincial lanzó hace menos de 48 horas para que los adultos puedan ejercer el control parental gratuito en los celulares de los chicos con el fin de alejarlos de las apuestas ilegales, ya registró más de mil descargas operativas. La herramienta tecnológica les permite a los adultos gestionar qué sitios web y aplicaciones pueden usar los menores en sus teléfonos y se perfila como un instrumento que sumará las adhesiones en la comunidad santafesina.

Según algunas fuentes consultadas por La Capital , las más de mil descargas marcan un primer síntoma positivo que pueda frenar las apuestas que los menores de edad pueden concretar a través de sus teléfonos celulares.

¿Cómo funciona? El adulto busca en la configuración de las aplicaciones de su teléfono esta opción que ofrece el gobierno santafesino e instala la versión StopApuestas Mayor para padres y madres, diseñada con el fin de administrar perfiles, accesos y solicitudes. En paralelo el menor deberá instalarse StopApuestas Menor y con ello se bloquean otros navegadores y se transforma en el nuevo y único navegador seguro de su teléfono. Para ingresar a ambas, los padres lo pueden hacer con la ID Ciudadana (la misma que se usa para descargar la libreta educativa) y automáticamente se vinculan los dispositivos. Esto permite a los padres tener la administración de varios celulares.

Se bloquean todas las app en forma predeterminada y está en los padres decidir dónde ingresan sus hijos. El gobierno dispone de más de 400 webs analizadas para que los padres tengan una base mínima para dejar navegar a sus hijos. Respecto de las app, se bloquean todas, ninguna queda habilitada y cada padre debe habilitar la que desee de a una.

juego online celular ludopatia adolescentes.jpg El arribo de empresas de apuestas online en el país ha generado un fuerte debate por el uso del teléfono celular en las escuelas. Archivo La Capital

Herramienta a las familias

"Lo más importante es darles una herramienta a las familias para ayudarlas a controlar lo que pasa en este barrio nuevo que es el digital. Es donde los pibes pasan gran tiempo de sus vidas. Crecen, juegan y conviven con otras personas que no sabemos quiénes son y dónde están. Es importante destacar lo de las apuestas en manos de menores de edad: a nivel mundial uno de cada cuatro jóvenes menor de 17 años ya apostó alguna vez". advirtió el secretario de Tecnologías para la Gestión de Santa Fe, Ignacio Tabares. El funcionario insistió en el aporte que desde el Estado se pretende realizar a la comunidad: "Generar conciencia de lo que significan estos nuevos barrios digitales y ayudar a los padres a conocer realmente qué se está haciendo allí, en el mundo virtual".

Si bien la app podría usarse sin ser habitante de Santa Fe, el gobierno provincial aspira a que se descargue dentro de un universo de al menos 350 mil pibes del ciclo lectivo en la provincia.

>>Leer más: El 20% de los adolescentes rosarinos admitió haber apostado en juegos online

Lanzamiento y modo preventivo

El lanzamiento lo efectuó el lunes pasado, el propio gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para explicar que se trata de una aplicación orientada a prevenir el acceso de menores a sitios de apuestas ilegales, contenidos digitales no seguros y plataformas que promueven la violencia.

La herramienta, está disponible tanto para Android como iOS, y se puede descargar en celulares como tablets, propone un cambio de enfoque en el control parental. Este sistema pasa de un esquema reactivo y centrado en bloquear riesgos, a un modelo preventivo, en el que el entorno digital se construye desde el inicio bajo criterios de seguridad.

apuestass

“Es el ámbito de socialización de nuestros hijos, con quiénes interactúan y lo que hacen cuando están frente a sus celulares”, sostuvo el gobernador al explicar que la iniciativa surgió a partir de la preocupación por el crecimiento de las apuestas online entre menores y de situaciones recientes en ámbitos educativos que expusieron riesgos asociados al uso no supervisado de la tecnología.

En ese contexto, remarcó la necesidad de que el Estado brinde herramientas concretas para acompañar a las familias. “Queremos que los padres se apropien de esta aplicación de manera positiva, para saber qué hacen sus hijos en el entorno digital”, afirmó.

La propuesta es impulsada de manera conjunta por la Secretaría de Tecnologías para la Gestión y la Lotería de Santa Fe, y apunta a consolidar un modelo de cuidado activo en el uso de dispositivos móviles.

En la misma línea, el vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social (Lotería de Santa Fe), Daniel Di Lena, destacó que la provincia fue pionera en denunciar sitios de juego ilegal y advirtió sobre la magnitud del problema. Citó datos de organismos internacionales según los cuales uno de cada cuatro adolescentes de entre 12 y 17 años participó en apuestas, y señaló que investigaciones judiciales detectaron decenas de miles de menores operando en plataformas ilegales en pocos meses.

Tabares insistió en cuidar a los chicos en el barrio digital, un espacio que, dijo, muchas veces se desarrolla en silencio y sin supervisión adulta. También el lunes pasado, la secretaria general del Ministerio de Educación María Martín enmarcó la iniciativa como parte de una estrategia más amplia de alfabetización digital, orientada a promover un uso seguro, creativo y responsable de la tecnología.

>>Leer más: Rosario impulsa que los clubes sean aliados clave para prevenir la ludopatía

El significado de la "lista blanca"

La aplicación funciona mediante dos entornos diferenciados. Por un lado, los adultos instalan una versión desde la cual crean perfiles, autorizan contenidos y gestionan solicitudes. Por otro, los menores utilizan una aplicación que transforma el teléfono en un espacio de navegación controlado, bloquea navegadores externos y centraliza el uso en un sistema seguro.

El eje del funcionamiento es la denominada “lista blanca”: en lugar de bloquear miles de sitios potencialmente peligrosos, el sistema permite el acceso únicamente a páginas y aplicaciones previamente autorizadas. La plataforma incluye una base inicial definida por el Estado provincial, con más de 400 sitios web y 200 aplicaciones, y ofrece la posibilidad de personalizar los permisos según cada familia.

Además, cuando el menor intenta acceder a un contenido no habilitado, la app puede enviar una solicitud que el adulto decide aprobar o rechazar. Este mecanismo busca fomentar el diálogo y el acompañamiento en el uso de la tecnología.

La herramienta configura como una política pública que combina prevención, educación y control en el ecosistema digital.