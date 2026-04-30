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Concurso provincial de escultura por la prevención del cáncer: quiénes pueden participar

El certamen busca una obra para concientizar sobre la detección temprana de la enfermedad. La inscripción sigue abierta hasta el 22 de junio

30 de abril 2026 · 11:04hs
Paseo de la Salud

Paseo de la Salud, cantero central ubicado en Av. Francia y Brown

El gobierno de Santa Fe abrió la inscripción al concurso provincial de escultura por la prevención del cáncer, una iniciativa que busca promover la concientización y la detección temprana a través del arte en el espacio público.

La convocatoria, impulsada por los ministerios de Cultura y Salud junto a la Municipalidad de Rosario, permanecerá abierta hasta el 22 de junio de 2026.

El certamen propone la creación de una obra artística original que se instalará en el Paseo de la Salud, ubicado en el cantero central de avenida Francia y Brown, en Rosario. El proyecto ganador recibirá un preimo de 5 millones de pesos y se convertirá en un punto de referencia para visibilizar la importancia de los controles preventivos.

Durante la presentación del concurso, la ministra de Cultura, Susana Rueda, destacó el rol del arte en la construcción de conciencia social y señaló que la convocatoria apunta a generar una obra que interpele a la ciudadanía y refuerce la cultura del cuidado.

En la misma línea, el director de la Agencia Provincial de Control del Cáncer, Alejandro Chinellato, sostuvo: "El objetivo de este concurso es que la pieza artística se convierta en un punto de referencia permanente para la ciudadanía sobre la importancia de los controles preventivos y rindiendo homenaje a la salud pública".

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A quién está dirigido el concurso

La inscripción abrió el 20 de abril y está dirigida a artistas visuales mayores de 18 años, argentinos nativos o naturalizados, que acrediten residencia en la provincia de Santa Fe.

Los participantes pueden presentarse de manera individual o colectiva y deben enviar un proyecto que incluya una memoria conceptual, detalles técnicos y un plan de mantenimiento de la obra.

El jurado evaluará la creatividad de las propuestas, los materiales utilizados —con especial valoración del uso de reciclados— y la viabilidad de conservación de la pieza en el espacio público. Según el cronograma oficial, la obra ganadora se dará a conocer en agosto de 2026 y contará con un plazo de tres meses para su ejecución.

El emplazamiento está previsto para febrero de 2027, en coincidencia con el Día Mundial contra el Cáncer, con el objetivo de reforzar el impacto simbólico de la iniciativa.

Quienes deseen participar deberán completar el formulario online y cumplir con las bases y condiciones establecidas. Para consultas, el canal habilitado es el correo electrónico [email protected].

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