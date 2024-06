Mirtha Legrand negó que Juan Domingo Perón la haya querido seducir: "Me hubiera encantado"

Sincera, Laura Di Marco no se quedó con la duda e indagó: “¿Es verdad que te quiso seducir?”. “¡Para nada! Nunca leí eso. Igual, me hubiera encantado. Nunca supe de nada así. Fue muy amable. También éramos muchos actores, no es que estaba yo sola. De esa época creo que solo quedo yo”, contestó Legrand con sinceridad.

Sobre la colecta en San Juan, además, subrayó: “Estaba todo muy bien organizado. Para la gente joven que seguro no sabrá, fue un terremoto que destruyó muchas ciudades en la provincia. A mí me mandaron a Córdoba para hacer la colecta”.

“Participaron hasta las Fuerzas Armadas de la recaudación”, aportó Daniel Balmaceda. “Sí, sí. Fue impresionante. De hecho algunas ciudades pasaron a ser las más nuevas del mundo porque gracias a la recaudación se reconstruyeron todas casi de cero”, cerró Mirtha Legrand.

La angustia de Mirtha Legrand por la situación del país

Semanas atrás, en medio de una cena con tintes políticos, Mirtha Legrand compartió su mesa con algunas figuras del gobierno. Entre las destacadas, Manuel Adorni y Roberto García Moritán, la diva de la televisión expresó su preocupación por el panorama actual de la Argentina. “Yo lloro por mi país”, expresó, al borde de las lágrimas, a la hora de referirse a los hechos ocurridos en la primera parte del año en curso.

Si bien intentó mantenerse firme, la conductora no pudo evitar mostrarse afectada a la hora de referirse al tema. “Yo lo que quiero es que nos cuiden a los argentinos, que nos quieran un poquito más, que nos amen, que se ocupen de nosotros, no de mí solamente. Hay que ocuparse”, expresó. “Pero, hay que ocuparse. La gente que está con el dengue, la familia que no puede pagar la vacuna, que no puede comer. Es terrible, hay que ser feliz en la Argentina. Yo lloro por mi país, eh, yo lloro”, señaló, angustiada, ante los dichos de sus invitados.

Pero eso no es todo, ya que tan solo unos minutos antes, Legrand se había referido al constante aumento de los servicios. Directo al vocero presidencial, ella reflexionó: “La gente no tiene para comer. Es imposible vivir con estos precios. No hay sueldo que alcance”. También había comentado sobre el transporte público, el cual señaló que no se encontraba en condiciones que justificaran el valor del boleto. “Hay que ser feliz en la Argentina, es una obligación”, sentenció.