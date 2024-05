Mirtha Legrand mostró su enojo por los comedores fantasmas: "Es criminal"

La conductora se indignó al preguntar sobre el origen de los comedores fantasmas y cuestionó por qué no se reparten los alimentos. " ¿Qué hace que alguien se ocupe de no repartir los alimentos que están en un galpón? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué se hace? ", preguntó.

El periodista José Del Río respondió que se debía a la corrupción y la delincuencia. Sin embargo, Legrand no quedó satisfecha con la respuesta y siguió indagando sobre quiénes son los responsables de retener los alimentos .

La ministra Diana Mondino se sumó a la conversación y explicó que el 55% de los comedores que recibían fondos no existían y que en otros casos se declaraba una cantidad de personas mayor a la que realmente se alimentaba. " Había muchísima corrupción ", afirmó la ministra.

Gracias a mis invitados por esta maravillosa noche que me hicieron pasar.



Los espero a todos el próximo fin de semana por @eltreceoficial . pic.twitter.com/gxf9FQghN4 — Mirtha Legrand (@mirthalegrand) May 26, 2024

Ante esta situación, Mirtha Legrand expresó su frustración y calificó la situación como "criminal". El periodista Del Río agregó que la gente necesitada se veía sometida a la voluntad de los punteros políticos para poder comer.

La emblemática conductora finalizó la conversación exigiendo que los responsables vayan presos y sean identificados públicamente. "Tenemos que saber quiénes son, hay que señalarlos con el dedo. Hay que decir usted, este fue", concluyó.

Comedores fantasmas

El Ministerio de Capital Humano ratificó esta semana la denuncia penal que realizó después de verificar que casi el 50% de los comedores a cargo de los movimientos sociales y piqueteros, a los que asistía el gobierno anterior con “alimentos frescos”, eran inexistentes, dejaron de funcionar, sus referentes se mudaron de barrio, o sus direcciones no existían.

La sospecha es que los dirigentes sociales seguían recibiendo las partidas de comida a pesar de estar cerrado el lugar. Entre la documentación aportada se sostiene que “varios comedores fueron inscriptos por diferentes organizaciones sociales”. Según las auditorías ordenadas por la ministra Pettovello apenas el 8% de estas partidas de alimentos, que salían de los depósitos de la ex cartera de Desarrollo Social eran rendidas.

En conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni, admitió que actualmente hay cinco millones de kilos de comida destinados a los comedores que gestionan organizaciones sociales y religiosas sin distribuir.

Manuel Adorni.jpg El vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

“Efectivamente existen. Tienen diferentes fechas de vencimiento, no están por vencerse. En todo caso, los que tienen fecha más próxima a vencerse se van a distribuir. Son alimentos adquiridos por la administración anterior y están allí porque evidentemente, por las auditorías que hizo la ministra, un buen porcentaje de los comedores eran truchos, no existían o no tenían la cantidad de gente que decían tener”, explicó Adorni.

Añadió que los alimentos se van a repartir y “van a llegar a la gente que tiene que llegar”, sin dar mayores precisiones. “Lamentamos enormemente que la administración anterior haya tenido este esquema de comedores truchos (...) En un país que el gobierno dejó con el 50% de pobres, es triste que haya ocurrido esta situación”, señaló.