Mirtha Legrand, internada: el nuevo parte médico anticipa varios días más en el sanatorio

La conductora está en un centro médico desde el lunes por un cuadro respiratorio. Continúa evolucionando de manera favorable

Seguir a La Capital en Google

Mirtha Legrand se encuentra internada en el sanatorio Mater Dei

La conductora Mirtha Legrand continúa internada desde el lunes pasado en el Sanatorio Mater Dei de la Ciudad de Buenos Aires, luego de haber sido diagnosticada con un cuadro respiratorio. En las últimas horas, la institución dio a conocer un nuevo parte médico sobre el estado de salud de la conductora. Según el comunicado oficial emitido esta mañana, Legrand “continúa evolucionando favorablemente”.

Además, desde la institución de salud informaron que el próximo lunes se dará a conocer un nuevo parte médico, con más información sobre la situación de salud de la conductora.

Cabe recordar que la “Chiqui” ingresó al sanatorio el lunes pasado por la mañana, tras pasar varios días con síntomas gripales.

Qué dice el parte médico

“La señora Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente del cuadro respiratorio, con una participación activa de su kinesiólogo”, señala el parte médico firmado por el doctor Enrique Echagüe y difundido a través de las redes sociales oficiales del programa de la conductora.

El comunicado agrega que la “Chiqui” “está muy atenta a sus actividades personales, recibiendo visitas de amigos y familiares”.

Asimismo, Legrand “agradece a todos las muestras de cariño” recibidas durante estos días.