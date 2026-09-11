El ciclo Blues en los Barrios redobla la apuesta y suma al tango

Este sábado, desde las 21, en el club Sportivo Azcuénaga se presentarán Quilici y Los Tauras junto a Pardini Blues y Julián Miretto y La Turbina.

Julián Miretto y La Turbina, también subierán el escenario del Sportivo Azcuénaga

De la mano de Quilici y Los Tauras, el tango llega en alianza con el blues para una noche a toda música

El ciclo Blues en los Barrios llega este sábado a su sexta edición, y lo hace redoblando la apuesta artística: entrelazar el género nacido en Estados Unidos con el tango, una de las expresiones más genuinas de Argentina. La cita es a las 21, puntual, en el Club Sportivo Azcuénaga (Zapiola 5441) .

"Lo que puede parecer extraño, como un bandoneón y una guitarra eléctrica juntos, arriba del escenario, maridan a la perfección", anunciaron los integrantes del Club del Blues de Rosario, colectivo en el que militan los organizadores del show.

La jornada se iniciará con la clásica jam en vivo y a continuación se presentarán las tres bandas programadas para esa noche: La Pardini Blues , Carlos Quilici y su quinteto Los Tauras y Julián Mireto y La Turbina .

"Así, el blues y el tango por primera vez van a fundirse entre acordes y solos, marcando un hito cultural musical en nuestra ciudad", señalaron los organizadores del encuentro. La cuestión técnica del recital estará a cargo de la Radio Comunitaria Aire Libre, siempre a la altura de las exigencias del show y reafirmando el compromiso con la comunicación y difusión popular.

Julián Miretto y La Turbina, también subierán el escenario del Sportivo Azcuénaga

>> Leer más: En tiempos de crisis, el blues propone un respiro y llega a los clubes de barrio

Además de música en vivo, los asistentes podrán acceder al patio cervecero con choripanes, hamburguesas y servicio de bufette con precios super accesibles para toda la comunidad. Tickets anticipados con descuento: $10.000 (Disponibles en la Sede del Club de lunes a viernes de18 a 20:00hs) o al 341 341-0225 o al 3415318732. Socios del Club de Blues Rosario, gratis.

Los representantes del blues y el tango

La Pardini Blues está conformada por Enzo Pardini, guitarra y voz; Mariano Saí, en batería, y Abaí Iñet-Rossi, en bajo, coros y sintetizador.

Quilici y Los Tauras están integrado por Carlos Quilici, abandoneón, dirección y arreglos; Martín Tessa, guitarra eléctrica; Simón Lagier, violín; Federico Finocchiaro, piano, y Germán Realini, en contrabajo. Creado en 1995 por Carlos Quilici en Rosario, se constituye en uno de los grupos pioneros en el revival del tango en la década del 90. Dentro de las nuevas generaciones que se acercaron oportunamente a este género, a través de Carlos, discípulo de Domingo Federico, se erigió en una agrupación precursora y señera en cuanto a gestar e interpretar composiciones propias.

Julián Miretto y La Turbina: Guido di Paolo, guitarra; Juan Rivero, batería; Martin Pissanelli, bajo; Julián Miretto, guitarra y voz, y Natalia Nardiello, en piano.

>> Leer más: Club del Blues de Rosario: se viene una noche con figuras locales y de Córdoba