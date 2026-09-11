La Capital | Zoom | blues

El ciclo Blues en los Barrios redobla la apuesta y suma al tango

Este sábado, desde las 21, en el club Sportivo Azcuénaga se presentarán Quilici y Los Tauras junto a Pardini Blues y Julián Miretto y La Turbina.

11 de septiembre 2026 · 12:50hs
Google Seguir a La Capital en Google
De la mano de Quilici y Los Tauras

De la mano de Quilici y Los Tauras, el tango llega en alianza con el blues para una noche a toda música
Julián Miretto y La Turbina

Julián Miretto y La Turbina, también subierán el escenario del Sportivo Azcuénaga
El ciclo Blues en los Barrios redobla la apuesta y suma al tango

El ciclo Blues en los Barrios llega este sábado a su sexta edición, y lo hace redoblando la apuesta artística: entrelazar el género nacido en Estados Unidos con el tango, una de las expresiones más genuinas de Argentina. La cita es a las 21, puntual, en el Club Sportivo Azcuénaga (Zapiola 5441).

"Lo que puede parecer extraño, como un bandoneón y una guitarra eléctrica juntos, arriba del escenario, maridan a la perfección", anunciaron los integrantes del Club del Blues de Rosario, colectivo en el que militan los organizadores del show.

La jornada se iniciará con la clásica jam en vivo y a continuación se presentarán las tres bandas programadas para esa noche: La Pardini Blues, Carlos Quilici y su quinteto Los Tauras y Julián Mireto y La Turbina.

"Así, el blues y el tango por primera vez van a fundirse entre acordes y solos, marcando un hito cultural musical en nuestra ciudad", señalaron los organizadores del encuentro. La cuestión técnica del recital estará a cargo de la Radio Comunitaria Aire Libre, siempre a la altura de las exigencias del show y reafirmando el compromiso con la comunicación y difusión popular.

Julián Miretto y La Turbina, también subierán el escenario del Sportivo Azcuénaga

Julián Miretto y La Turbina, también subierán el escenario del Sportivo Azcuénaga

>> Leer más: En tiempos de crisis, el blues propone un respiro y llega a los clubes de barrio

Además de música en vivo, los asistentes podrán acceder al patio cervecero con choripanes, hamburguesas y servicio de bufette con precios super accesibles para toda la comunidad. Tickets anticipados con descuento: $10.000 (Disponibles en la Sede del Club de lunes a viernes de18 a 20:00hs) o al 341 341-0225 o al 3415318732. Socios del Club de Blues Rosario, gratis.

Los representantes del blues y el tango

La Pardini Blues está conformada por Enzo Pardini, guitarra y voz; Mariano Saí, en batería, y Abaí Iñet-Rossi, en bajo, coros y sintetizador.

Quilici y Los Tauras están integrado por Carlos Quilici, abandoneón, dirección y arreglos; Martín Tessa, guitarra eléctrica; Simón Lagier, violín; Federico Finocchiaro, piano, y Germán Realini, en contrabajo. Creado en 1995 por Carlos Quilici en Rosario, se constituye en uno de los grupos pioneros en el revival del tango en la década del 90. Dentro de las nuevas generaciones que se acercaron oportunamente a este género, a través de Carlos, discípulo de Domingo Federico, se erigió en una agrupación precursora y señera en cuanto a gestar e interpretar composiciones propias.

Julián Miretto y La Turbina: Guido di Paolo, guitarra; Juan Rivero, batería; Martin Pissanelli, bajo; Julián Miretto, guitarra y voz, y Natalia Nardiello, en piano.

>> Leer más: Club del Blues de Rosario: se viene una noche con figuras locales y de Córdoba

Noticias relacionadas
No Te Va Gustar se presenta en Rosario por partida doble, con shows en el Anfiteatro Municipal los días 11 y 13 de septiembre

No Te Va Gustar: "Está buenísimo no volvernos una banda tributo a nosotros mismos"

Rosario es la sede de la segunda edición del festival Femiñetas

Rosario recibe la segunda edición del festival "Femiñetas, como un río"

Harry Styles eligió a dos argentinos como teloneros en su show en Dallas

Harry Styles anunció nuevas fechas en su gira y tendrá dos teloneros argentinos

Tyler Perry vuelve a dirigir y actuar en esta franquicia de caos matrimonial, disponible en Netflix

La nueva comedia dramática de Tyler Perry llegó a Netflix

Ver comentarios

Las más leídas

La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la 10 y jugará al fútbol

La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la "10" y jugará al fútbol

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newells en los próximos días

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newell's en los próximos días

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión

Grupo Corven asumió la concesión de dos corredores viales y rigen nuevas tarifas de peajes

Grupo Corven asumió la concesión de dos corredores viales y rigen nuevas tarifas de peajes

Lo último

Nueva York homenajeó a las víctimas del 11S con drones que recrearon las Torres Gemelas

Nueva York homenajeó a las víctimas del 11S con drones que recrearon las Torres Gemelas

La magia de Monza desapareció en el primer día en Madrid y Franco Colapinto terminó atrás

La magia de Monza desapareció en el primer día en Madrid y Franco Colapinto terminó atrás

El ciclo Blues en los Barrios redobla la apuesta y suma al tango

El ciclo Blues en los Barrios redobla la apuesta y suma al tango

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en la madrugada de Rosario

Vecinos que viven cerca del río, en el centro y barrio Martin, se sobresaltaron con la intensa señal sonora que provenía de un barco. Qué pasó

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en la madrugada de Rosario

Por Ariel Etcheverry
La ciclista atropellada por un camión en Echesortu debió someterse a una cirugía compleja
La Ciudad

La ciclista atropellada por un camión en Echesortu debió someterse a una cirugía compleja

Los Juegos Suramericanos 2026 cambian el estacionamiento en Rosario por dos semanas
La Ciudad

Los Juegos Suramericanos 2026 cambian el estacionamiento en Rosario por dos semanas

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista
Policiales

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista

Un nene de 5 años llegó con convulsiones al hospital Vilela y hallaron cocaína en su organismo
Policiales

Un nene de 5 años llegó con convulsiones al hospital Vilela y hallaron cocaína en su organismo

Lo denunciaron por violencia de género y murió mientras estaba bajo custodia de la policía
Policiales

Lo denunciaron por violencia de género y murió mientras estaba bajo custodia de la policía

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la 10 y jugará al fútbol

La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la "10" y jugará al fútbol

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newells en los próximos días

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newell's en los próximos días

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión

Grupo Corven asumió la concesión de dos corredores viales y rigen nuevas tarifas de peajes

Grupo Corven asumió la concesión de dos corredores viales y rigen nuevas tarifas de peajes

Una ciclista fue atropellada por un camión en Mendoza e Iriondo

Una ciclista fue atropellada por un camión en Mendoza e Iriondo

Ovación
Central compró el otro 50% del pase de Jaminton Campaz y le renovó contrato
Ovación

Central compró el otro 50% del pase de Jaminton Campaz y le renovó contrato

Central compró el otro 50% del pase de Jaminton Campaz y le renovó contrato

Central compró el otro 50% del pase de Jaminton Campaz y le renovó contrato

Lisandro Martínez cruzó a una leyenda que lo criticó y lanzó un chiste que generó carcajadas

Lisandro Martínez cruzó a una leyenda que lo criticó y lanzó un chiste que generó carcajadas

El hincha de Central más viral recibió un regalo inesperado: Voy a la final, no lo puedo creer

El hincha de Central más viral recibió un regalo inesperado: "Voy a la final, no lo puedo creer"

Policiales
Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista
Policiales

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista

Dos heridos en distintos ataques a balazos ocurridos durante la madrugada

Dos heridos en distintos ataques a balazos ocurridos durante la madrugada

Lo denunciaron por violencia de género y murió mientras estaba bajo custodia de la policía

Lo denunciaron por violencia de género y murió mientras estaba bajo custodia de la policía

Robó una moto y chocó contra un auto en Villa Gobernador Gálvez

Robó una moto y chocó contra un auto en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en la madrugada de Rosario

Por Ariel Etcheverry
La ciudad

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en la madrugada de Rosario

La ciclista atropellada por un camión en Echesortu debió someterse a una cirugía compleja

La ciclista atropellada por un camión en Echesortu debió someterse a una cirugía compleja

Los Juegos Suramericanos 2026 cambian el estacionamiento en Rosario por dos semanas

Los Juegos Suramericanos 2026 cambian el estacionamiento en Rosario por dos semanas

Juegos Suramericanos: destinan 10 mil unidades de repelente para prevenir el dengue

Juegos Suramericanos: destinan 10 mil unidades de repelente para prevenir el dengue

La avenida Circunvalación vuelve a manos privadas con una nueva concesión
La Ciudad

La avenida Circunvalación vuelve a manos privadas con una nueva concesión

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newells en los próximos días

Por Hernán Cabrera
Ovación

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newell's en los próximos días

Llegaron a la Villa Olímpica los primeros atletas para los Juegos Suramericanos
Juegos Suramericanos

Llegaron a la Villa Olímpica los primeros atletas para los Juegos Suramericanos

Una familia necesitó más de $1,6 millones en agosto para no ser pobre
Economía

Una familia necesitó más de $1,6 millones en agosto para no ser pobre

La inflación de agosto fue del 1,7 por ciento, el valor más bajo en 14 meses
Economía

La inflación de agosto fue del 1,7 por ciento, el valor más bajo en 14 meses

Estados Unidos autorizó la venta a Argentina de helicópteros Black Hawk
Política

Estados Unidos autorizó la venta a Argentina de helicópteros Black Hawk

Condenaron a una mujer que mandó a matar a un joven al que acusó de robarle droga
Policiales

Condenaron a una mujer que mandó a matar a un joven al que acusó de robarle droga

Intendentes piden una silla en la mesa de definiciones del peronismo santafesino
Politica

Intendentes piden una silla en la mesa de definiciones del peronismo santafesino

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión
Policiales

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión

El brote de ébola se está propagando rápidamente por El Congo
Información General

El brote de ébola se está propagando rápidamente por El Congo

No lidera una organización criminal, dijo la defensa del exfiscal Ríos Artacho
Policiales

"No lidera una organización criminal", dijo la defensa del exfiscal Ríos Artacho

Rosario, sede del Congreso Nacional de Propiedad Horizontal con lleno total
La Ciudad

Rosario, sede del Congreso Nacional de Propiedad Horizontal con lleno total

Demuelen el muro de Tiro Federal y arranca la apertura de Matienzo 
La Ciudad

Demuelen el muro de Tiro Federal y arranca la apertura de Matienzo 

Cómo trabaja Santa Fe para mejorar el resultado de las pruebas Pisa
La Ciudad

Cómo trabaja Santa Fe para mejorar el resultado de las pruebas Pisa

Rosario amplía la atención telefónica para prevención del suicidio en la línea 107
La Ciudad

Rosario amplía la atención telefónica para prevención del suicidio en la línea 107

Estoy bolviendo de Rosario: error en WhatsApp destapó un crimen
Policiales

"Estoy bolviendo de Rosario": error en WhatsApp destapó un crimen

Sirenazo de los bomberos rosarinos en reclamo a Nación por deudas
La ciudad

"Sirenazo" de los bomberos rosarinos en reclamo a Nación por deudas

Vía Navegable Argentina comienza su concesión en la hidrovía
Economía

Vía Navegable Argentina comienza su concesión en la hidrovía

Hallaron el cuerpo de un hombre en la autopista Rosario-Santa Fe
Policiales

Hallaron el cuerpo de un hombre en la autopista Rosario-Santa Fe

A 24 años del fallecimiento del padre Pizzi, impulsor de la astronomía en Rosario
La Ciudad

A 24 años del fallecimiento del padre Pizzi, impulsor de la astronomía en Rosario