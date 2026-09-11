La Capital | Ovación | Lisandro Martínez

Lisandro Martínez cruzó a una leyenda que lo criticó y lanzó un chiste que generó carcajadas

El defensor argentino fue una de las figuras de Manchester United en la Champions League y conversó con una leyenda del fúbol inglés que lo había criticado

11 de septiembre 2026 · 12:43hs
Google Seguir a La Capital en Google
Lisandro Martínez fue figura con Manchester United y cruzó a uno de sus críticos.

Lisandro Martínez fue figura con Manchester United y cruzó a uno de sus críticos.

Lisandro Martínez fue protagonista este jueves en el debut de Manchester United en la Champions League 2026, que finalizó con goleada 4 a 0 sobre Sabah FK de Azerbaiyán con un tanto del argentino. Luego del partido, el ex-Newell's se cruzó con Jamie Carragher, exfutbolista que trabaja en CBS Sports y fuerte crítico del defensor.

El ídolo de Liverpool, que solamente vistió la camiseta de los Reds durante su carrera como profesional, fue uno de los panelistas que más cuestionó la llegada del entrerriano a la Premier League, pero que también fue severo con más críticas hacia el zaguero.

La actuación del futbolista surgido en las inferiores leprosas fue contundente, aportó solidez en el fondo y convirtió su primer gol en Old Trafford para marcar el cuarto de la noche al minuto 68, empujando la pelota en la línea.

Tras haber anotado un tanto y obtener los tres puntos como local con los Red Devils, Lisando fue reconocido como una de las figuras del encuentro y se dirigió hacia la zona mixta para charlar con el canal CBS Sports. Desde el estudio, Carragher conversó con el argentino junto a otros exjugadores, Thierry Henry y Micah Richards.

El chiste de Lisandro Martínez

En medio de la entrevista, Richards le consultó a Martínez sobre cuál era su analista preferido del estudio, una pregunta habitual del programa. El entrerriano eligió a Henry, campeón del mundo con la selección francesa y máximo ídolo de Arsenal.

>> Leer más: Dos futbolistas podrían dejar Newell's en los próximos días

“¿Qué pasa con los defensores? Cuiden a los defensores”, preguntó el ex-Liverpool, a lo que Lisandro respondió: “Me gusta ver a los jugadores de calidad”. La frase provocó risas de inmediato en todo el estudio, por lo que Richards continuó el juego y preguntó directamente por su opinión sobre Carragher.

“¿Como jugador? Buena persona”, contestó Martínez en tono de chicana para el exzaguero de Liverpool, sin profundizar en el análisis. Todo el panel de CBS estalló a carcajadas con la respuesta del argentino y cerró la entrevista con buen humor.

Las críticas de Carragher a Lisandro

Más allá de las bromas y la buena onda tras la victoria del United en la Champions League, Carragher había cuestionado la llegada de Martínez a los Red Devils en 2022, cuando aseguró que “para que un defensor mida 1,75 metros y juegue en cualquier nivel de fútbol tiene que ser un buen jugador, porque eso no es normal”.

Unos meses más tarde, el propio ex-Liverpool reconoció el buen rendimiento de Lisandro en su llegada a Manchester, aunque mantuvo su postura sobre la vulnerabilidad en el juego aéreo debido a su estatura.

Poco después, en mayo de 2023, Carragher ofreció una disculpa pública para el argentino, motivado por su destacado nivel en la defensa del United. “Me gustaría disculparme con Lisandro Martínez porque para mí fue la sorpresa de la temporada”, confesó.

Noticias relacionadas
El momento más emotivo de Leandro Culasso. Después de una decena de cajas apareció el regalo soñado.

El hincha de Central más viral recibió un regalo inesperado: "Voy a la final, no lo puedo creer"

Así quedó el auto de Tasanapol Inthraphuvasak tras su primer contacto en el circuito de Madring

Accidentado inicio del GP de Madrid: un auto de la Fórmula 2 chocó y se prendió fuego

Franco Colapinto, al volante del Alpine que viene de una gran actuación en Monza, ahora sobre el asfalto de Madrid.

Franco Colapinto y una primera práctica para entrar en ritmo en el nuevo dibujo de Madrid

La última vez que se enfrentaron Newell’s y Vélez, igualaron 1-1 en Liniers, el 4 de mayo, por el torneo Apertura.

Newell's vuelve al Parque para mantener el sentido positivo de su sendero

Ver comentarios

Las más leídas

La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la 10 y jugará al fútbol

La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la "10" y jugará al fútbol

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newells en los próximos días

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newell's en los próximos días

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión

Grupo Corven asumió la concesión de dos corredores viales y rigen nuevas tarifas de peajes

Grupo Corven asumió la concesión de dos corredores viales y rigen nuevas tarifas de peajes

Lo último

Nueva York homenajeó a las víctimas del 11S con drones que recrearon las Torres Gemelas

Nueva York homenajeó a las víctimas del 11S con drones que recrearon las Torres Gemelas

La magia de Monza desapareció en el primer día en Madrid y Franco Colapinto terminó atrás

La magia de Monza desapareció en el primer día en Madrid y Franco Colapinto terminó atrás

El ciclo Blues en los Barrios redobla la apuesta y suma al tango

El ciclo Blues en los Barrios redobla la apuesta y suma al tango

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en la madrugada de Rosario

Vecinos que viven cerca del río, en el centro y barrio Martin, se sobresaltaron con la intensa señal sonora que provenía de un barco. Qué pasó

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en la madrugada de Rosario

Por Ariel Etcheverry
La ciclista atropellada por un camión en Echesortu debió someterse a una cirugía compleja
La Ciudad

La ciclista atropellada por un camión en Echesortu debió someterse a una cirugía compleja

Los Juegos Suramericanos 2026 cambian el estacionamiento en Rosario por dos semanas
La Ciudad

Los Juegos Suramericanos 2026 cambian el estacionamiento en Rosario por dos semanas

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista
Policiales

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista

Un nene de 5 años llegó con convulsiones al hospital Vilela y hallaron cocaína en su organismo
Policiales

Un nene de 5 años llegó con convulsiones al hospital Vilela y hallaron cocaína en su organismo

Lo denunciaron por violencia de género y murió mientras estaba bajo custodia de la policía
Policiales

Lo denunciaron por violencia de género y murió mientras estaba bajo custodia de la policía

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la 10 y jugará al fútbol

La hija de un ex-Central cambió la docencia por las redes, se calzó la "10" y jugará al fútbol

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newells en los próximos días

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newell's en los próximos días

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión

Grupo Corven asumió la concesión de dos corredores viales y rigen nuevas tarifas de peajes

Grupo Corven asumió la concesión de dos corredores viales y rigen nuevas tarifas de peajes

Una ciclista fue atropellada por un camión en Mendoza e Iriondo

Una ciclista fue atropellada por un camión en Mendoza e Iriondo

Ovación
Central compró el otro 50% del pase de Jaminton Campaz y le renovó contrato
Ovación

Central compró el otro 50% del pase de Jaminton Campaz y le renovó contrato

Central compró el otro 50% del pase de Jaminton Campaz y le renovó contrato

Central compró el otro 50% del pase de Jaminton Campaz y le renovó contrato

Lisandro Martínez cruzó a una leyenda que lo criticó y lanzó un chiste que generó carcajadas

Lisandro Martínez cruzó a una leyenda que lo criticó y lanzó un chiste que generó carcajadas

El hincha de Central más viral recibió un regalo inesperado: Voy a la final, no lo puedo creer

El hincha de Central más viral recibió un regalo inesperado: "Voy a la final, no lo puedo creer"

Policiales
Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista
Policiales

Engañó a su amigo y lo mató para robarle $ 2 millones: piden perpetua para un taxista

Dos heridos en distintos ataques a balazos ocurridos durante la madrugada

Dos heridos en distintos ataques a balazos ocurridos durante la madrugada

Lo denunciaron por violencia de género y murió mientras estaba bajo custodia de la policía

Lo denunciaron por violencia de género y murió mientras estaba bajo custodia de la policía

Robó una moto y chocó contra un auto en Villa Gobernador Gálvez

Robó una moto y chocó contra un auto en Villa Gobernador Gálvez

La Ciudad
Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en la madrugada de Rosario

Por Ariel Etcheverry
La ciudad

Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en la madrugada de Rosario

La ciclista atropellada por un camión en Echesortu debió someterse a una cirugía compleja

La ciclista atropellada por un camión en Echesortu debió someterse a una cirugía compleja

Los Juegos Suramericanos 2026 cambian el estacionamiento en Rosario por dos semanas

Los Juegos Suramericanos 2026 cambian el estacionamiento en Rosario por dos semanas

Juegos Suramericanos: destinan 10 mil unidades de repelente para prevenir el dengue

Juegos Suramericanos: destinan 10 mil unidades de repelente para prevenir el dengue

La avenida Circunvalación vuelve a manos privadas con una nueva concesión
La Ciudad

La avenida Circunvalación vuelve a manos privadas con una nueva concesión

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newells en los próximos días

Por Hernán Cabrera
Ovación

Hay dos futbolistas que podrían dejar Newell's en los próximos días

Llegaron a la Villa Olímpica los primeros atletas para los Juegos Suramericanos
Juegos Suramericanos

Llegaron a la Villa Olímpica los primeros atletas para los Juegos Suramericanos

Una familia necesitó más de $1,6 millones en agosto para no ser pobre
Economía

Una familia necesitó más de $1,6 millones en agosto para no ser pobre

La inflación de agosto fue del 1,7 por ciento, el valor más bajo en 14 meses
Economía

La inflación de agosto fue del 1,7 por ciento, el valor más bajo en 14 meses

Estados Unidos autorizó la venta a Argentina de helicópteros Black Hawk
Política

Estados Unidos autorizó la venta a Argentina de helicópteros Black Hawk

Condenaron a una mujer que mandó a matar a un joven al que acusó de robarle droga
Policiales

Condenaron a una mujer que mandó a matar a un joven al que acusó de robarle droga

Intendentes piden una silla en la mesa de definiciones del peronismo santafesino
Politica

Intendentes piden una silla en la mesa de definiciones del peronismo santafesino

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión
Policiales

Tragedia en la costanera: declaró el acusado, pidió perdón y contó su versión

El brote de ébola se está propagando rápidamente por El Congo
Información General

El brote de ébola se está propagando rápidamente por El Congo

No lidera una organización criminal, dijo la defensa del exfiscal Ríos Artacho
Policiales

"No lidera una organización criminal", dijo la defensa del exfiscal Ríos Artacho

Rosario, sede del Congreso Nacional de Propiedad Horizontal con lleno total
La Ciudad

Rosario, sede del Congreso Nacional de Propiedad Horizontal con lleno total

Demuelen el muro de Tiro Federal y arranca la apertura de Matienzo 
La Ciudad

Demuelen el muro de Tiro Federal y arranca la apertura de Matienzo 

Cómo trabaja Santa Fe para mejorar el resultado de las pruebas Pisa
La Ciudad

Cómo trabaja Santa Fe para mejorar el resultado de las pruebas Pisa

Rosario amplía la atención telefónica para prevención del suicidio en la línea 107
La Ciudad

Rosario amplía la atención telefónica para prevención del suicidio en la línea 107

Estoy bolviendo de Rosario: error en WhatsApp destapó un crimen
Policiales

"Estoy bolviendo de Rosario": error en WhatsApp destapó un crimen

Sirenazo de los bomberos rosarinos en reclamo a Nación por deudas
La ciudad

"Sirenazo" de los bomberos rosarinos en reclamo a Nación por deudas

Vía Navegable Argentina comienza su concesión en la hidrovía
Economía

Vía Navegable Argentina comienza su concesión en la hidrovía

Hallaron el cuerpo de un hombre en la autopista Rosario-Santa Fe
Policiales

Hallaron el cuerpo de un hombre en la autopista Rosario-Santa Fe

A 24 años del fallecimiento del padre Pizzi, impulsor de la astronomía en Rosario
La Ciudad

A 24 años del fallecimiento del padre Pizzi, impulsor de la astronomía en Rosario