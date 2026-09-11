Lisandro Martínez cruzó a una leyenda que lo criticó y lanzó un chiste que generó carcajadas

El defensor argentino fue una de las figuras de Manchester United en la Champions League y conversó con una leyenda del fúbol inglés que lo había criticado

Lisandro Martínez fue figura con Manchester United y cruzó a uno de sus críticos.

Lisandro Martínez fue protagonista este jueves en el debut de Manchester United en la Champions League 2026 , que finalizó con goleada 4 a 0 sobre Sabah FK de Azerbaiyán con un tanto del argentino. Luego del partido, el ex-Newell's se cruzó con Jamie Carragher , exfutbolista que trabaja en CBS Sports y fuerte crítico del defensor.

El ídolo de Liverpool, que solamente vistió la camiseta de los Reds durante su carrera como profesional, fue uno de los panelistas que más cuestionó la llegada del entrerriano a la Premier League , pero que también fue severo con más críticas hacia el zaguero.

La actuación del futbolista surgido en las inferiores leprosas fue contundente, aportó solidez en el fondo y convirtió su primer gol en Old Trafford para marcar el cuarto de la noche al minuto 68, empujando la pelota en la línea.

Tras haber anotado un tanto y obtener los tres puntos como local con los Red Devils, Lisando fue reconocido como una de las figuras del encuentro y se dirigió hacia la zona mixta para charlar con el canal CBS Sports. Desde el estudio, Carragher conversó con el argentino junto a otros exjugadores, Thierry Henry y Micah Richards .

¡OTRO GOL ARGENTINO EN LA #CHAMPIONSxESPN! Lisandro Martínez apareció con el olfato goleador de un delantero y la empujó para el 4-0 de Manchester United vs. Sabah.



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El chiste de Lisandro Martínez

En medio de la entrevista, Richards le consultó a Martínez sobre cuál era su analista preferido del estudio, una pregunta habitual del programa. El entrerriano eligió a Henry, campeón del mundo con la selección francesa y máximo ídolo de Arsenal.

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“¿Qué pasa con los defensores? Cuiden a los defensores”, preguntó el ex-Liverpool, a lo que Lisandro respondió: “Me gusta ver a los jugadores de calidad”. La frase provocó risas de inmediato en todo el estudio, por lo que Richards continuó el juego y preguntó directamente por su opinión sobre Carragher.

“¿Como jugador? Buena persona”, contestó Martínez en tono de chicana para el exzaguero de Liverpool, sin profundizar en el análisis. Todo el panel de CBS estalló a carcajadas con la respuesta del argentino y cerró la entrevista con buen humor.

"As a player? Good person." @LisandrMartinez had to clarify pic.twitter.com/QnaBwxpdqB — CBS Sports Golazo (@CBSSportsGolazo) September 10, 2026

Las críticas de Carragher a Lisandro

Más allá de las bromas y la buena onda tras la victoria del United en la Champions League, Carragher había cuestionado la llegada de Martínez a los Red Devils en 2022, cuando aseguró que “para que un defensor mida 1,75 metros y juegue en cualquier nivel de fútbol tiene que ser un buen jugador, porque eso no es normal”.

Unos meses más tarde, el propio ex-Liverpool reconoció el buen rendimiento de Lisandro en su llegada a Manchester, aunque mantuvo su postura sobre la vulnerabilidad en el juego aéreo debido a su estatura.

Poco después, en mayo de 2023, Carragher ofreció una disculpa pública para el argentino, motivado por su destacado nivel en la defensa del United. “Me gustaría disculparme con Lisandro Martínez porque para mí fue la sorpresa de la temporada”, confesó.