Dos bocinazos de una embarcación causaron alarma en la madrugada de Rosario

Vecinos que viven cerca del río, en el centro y barrio Martin, se sobresaltaron con la intensa señal sonora que provenía de un barco. Qué pasó

Muchos vecinos de la zona céntrica de Rosario , especialmente los que viven más cerca del río, se vieron sorprendidos durante la madrugada de este viernes , cuando la mayoría ya estaba entregado al descanso reparador, por dos intensos bocinazos provenientes de una embarcación de grandes dimensiones.

El sonido se escuchó claramente entre la 1 y las 2 , y según los testimonios que obtuvo este diario, habitantes del centro, macrocentro y barrio Martin fueron literalmente despertados por el nítido e intenso zumbido que provenía desde el río Paraná.

La inquietud incluso se vio reflejada a través de posteos en redes sociales . Lo primero que se pensó fue que pudo tratarse de un siniestro o una situación de emergencia en el río , pero desde Prefectura Naval aclararon a La Capital que no se produjo tal situación.

Fuentes de esa fuerza dedicada a la seguridad en ríos y lagos del país indicaron que el centro de Control de Tráfico y Seguridad (Contrase), encargado de monitorear durante las 24 horas a las embarcaciones que circulan por la zona del puerto de Rosario, "no registró ningún accidente ni ningún práctico reportó nada anormal".

Por qué sonó la bocina de una embarcación

Desde la delegación Rosario de Prefectura señalaron que pueden "ser varias" las alternativas para explicar lo ocurrido. Lo que hay que tener en cuenta es que los encargados de activar la señal sonora son los capitanes de barco, pero también pueden hacerlo los prácticos que son quienes operan las naves cuando se acercan a los puertos de la región.

Lo explicaron así: "Hay buques de gran porte que tocan bocina para anunciar que se están aproximando a la zona de fondeo o porque se cruzó con otra embarcación. También puede ser que dos barcos coordinen sus movimientos de navegación y hagan sonar las bocinas. Otra posibilidad es que dos prácticos, en distintos barcos, se conozcan y se saluden como forma de respeto y confianza entre colegas, haciendo sonar las bocinas".

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También aclararon que el hecho de que un barco haga sonar su bocina "no implica sí o sí una situación grave en la navegación". Y dijeron que "con relación a lo de anoche, no hay ningún registro de anormalidad en Contrase, que es el organismo que monitorea las 24 horas esa cuestión".

Las fuentes destacaron que "se han escuchado bocinazos en otros momentos del día. Es algo que no sucede todo el tiempo, pero no es una cuestión anormal. Es parte de la navegación. El barco es un medio de transporte como un auto. Obviamente, en el barco no se toca bocina tan seguido como sí se hace en los vehículos por tierra. El bocinazo entre embarcaciones es algo normal, propio del movimiento que tienen que hacer esos buques".

Bocinazos para evitar un choque

Los bocinazos de un barco escuchados anoche en gran parte del centro de Rosario trajeron a la memoria el incidente ocurrido el 17 de mayo pasado. Ese domingo, dos buques chocaron frente a la costa central de la ciudad, a la altura de calle Corrientes.

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Las embarcaciones involucradas fueron el buque de ultramar Ginga Bobcat (de bandera panameña) y el remolcador HB Perseus (de bandera boliviana), que navegaba comandando un extenso convoy de barcazas aguas abajo con destino a la ciudad de San Nicolás. Por razones que no pudieron establecerse, el remolcador no logró evitar la colisión con el buque que estaba anclado.

El capitán del buque de gran calado que estaba anclado en zona de rada (habilitado para el fondeo) advirtió la situación y tocó insistentemente la bocina para intentar que el remolcador lo eludiera. Sin embargo, la maniobra no alcanzó para impedir el impacto.

La colisión se produjo en plena zona de navegación frente al área central de Rosario, uno de los sectores de mayor visibilidad desde la costa. El choque fue fuerte y tuvo una consecuencia inmediata: por el impacto, varias barcazas se desprendieron de su remolcador.