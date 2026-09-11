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Los Juegos Suramericanos tendrían un impacto económico de $137 mil millones en Rosario

Un estudio realizado por el diputado provincial Joaquín Blanco estima que el evento generará, además, una demanda potencial de 16.550 empleos

11 de septiembre 2026 · 13:04hs
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Una de las obras en Rosario para los Juegos Suramericanos.

Foto: Gobierno Santa Fe

Una de las obras en Rosario para los Juegos Suramericanos.

De cara a los Juegos Suramericanos 2026, un informe realizado por el diputado provincial, Joaquín Blanco, junto al equipo económico de La Usina Social, proyecta un impacto económico de más de 137 mil millones de pesos en la ciudad, equivalente al 0,8% de todo lo facturado por el sector privado rosarino durante 2025.

"Estos juegos no son solo un evento deportivo, son una inyección económica real para Rosario y demuestra que, cuando el estado en todos sus niveles se compromete, los resultados pueden ser virtuosos y quien se beneficia es la sociedad", expresó el socialista, que además es miembro del Comité Organizador de los Juegos.

Según el estudio, los Suramericanos implicarán una demanda potencial de 16.550 puestos de trabajo, una cifra que representa el 2,5% del total de personas ocupadas en el Gran Rosario durante el primer trimestre de 2026.

"Estos números muestran que los Juegos Suramericanos son mucho más que un evento deportivo: representan una inversión que moviliza la economía de Rosario, genera actividad y empleo y fortalece sectores estratégicos como la construcción, la gastronomía y el alojamiento", expresó el diputado.

>> Leer más: Los Juegos Suramericanos 2026 cambian el estacionamiento en Rosario por dos semanas

El principal componente del impacto económico está dado por las obras de infraestructura deportiva, entre ellas el Centro Acuático Provincial, el Invencible Arena Rosario, el Microestadio Parque Independencia, la Cubierta de Básquet 3x3, la Villa Deportiva Rosario y obras en clubes de la ciudad.

Según el informe, esa inversión genera un aumento del Valor Bruto de Producción de $122.690,6 millones entre el sector de la Construcción y sus proveedores, lo que equivale al 10,3% de todo lo facturado por el sector construcción en Rosario durante 2025, con un potencial impacto directo de 14.818 empleos.

"Cada obra que se construye para los Juegos deja capacidad instalada permanente para la ciudad, además del movimiento económico inmediato en la construcción y en toda su cadena de proveedores, generando mayor inversión y empleo", señaló Blanco.

Y agregó: "Todo lo que se generó para estos Juegos incrementa la capacidad de Rosario para albergar futuros eventos deportivos, artísticos y culturales, y además queda la oferta de viviendas derivada de la construcción de la Villa Suramericana. Ahora el verdadero desafío es aprovechar ese legado y convertirlo en más actividad económica para la ciudad".

El informe elaborado junto a La Usina Social también releva el efecto de los gastos de alimentación y alojamiento de delegaciones, equipos técnicos, jueces y organización, a partir de licitaciones municipales por $2.997 millones (alimentación) y $4.500 millones (alojamiento en hoteles de 3 estrellas o superior).

Ese gasto generará un aumento del Valor Bruto de Producción de $15.167,1 millones entre ambos sectores y sus proveedores —un 1,6% de lo facturado por gastronomía y alojamiento en Rosario en 2025—, con una demanda potencial de 1.732 empleos (700 en gastronomía y 1.032 en alojamiento).

"Esto demuestra que, cuando el estado en todos sus niveles se compromete, trabaja de manera eficiente y honesta, los resultados pueden ser virtuosos y quien se beneficia es la sociedad. Este es el modelo en que nosotros sí creemos y defendemos", finalizó.

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