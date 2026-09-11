Se presenta en Rosario "Cuerva", la nueva novela de Noemí Frenkel

La ciudad es escenario y parte de la trama de la novela de Noemí Frenkel. La cita será el jueves 17 de septiembre en Mal de Archivo

Noemí Frenkel llega a Rosario para presentar "Cuerva", su primera novela, publicada por la editorial Milena Caserola. La ciudad no es un escenario cualquiera: Rosario y el diario La Capital forman parte de la trama de una historia trágica y singular, atravesada por el deseo, la escritura, los animales y los vínculos amorosos.

Así resume la novela el escritor Martín Sancia Kawamichi: “Candela es empleada de una empresa de seguros en Las Rosas, provincia de Santa Fe que, bajo seudónimo, escribe una columna sobre animales para el diario La Capital de Rosario. Habita un mundo sombrío en el que el trabajo rutinario convive con su instinto poético, su fragilidad y su atracción por los pájaros. Un día conoce a Edgardo, un viudo seductor, y a partir de entonces, su vida cambia. Cuerva , la primera novela de Noemí Frenkel, cuenta una historia de amor plena de erotismo y es, al mismo tiempo, la autopsia de ese amor de dos que incluye a una tercera: Javiera, una francesa vagabunda que busca triunfar como cantante”.

Un triángulo amoroso, una grafómana perturbada, sexo tántrico y traición son algunos de los elementos que atraviesan Cuerva. Si frente a lo irreparable el sujeto del poema de Edgar Allan Poe alucina un cuervo parlante, la protagonista de Frenkel, en su propio descenso a los infiernos, se convierte ella misma en alucinación.

Trabajada en clínica con María Moreno y estructurada a partir de saltos temporales y cambios de voz, la novela combina el melodrama con intertextualidades poéticas y una búsqueda formal que complejiza la narración.

La presentación será el jueves 17 de septiembre a las 19, en la librería Mal de Archivo (Urquiza 1613), con producción de Virginia Giacosa. La autora estará acompañada por las escritoras rosarinas Virginia Ducler y Nadia Isasa.

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Quién es Noemí Frenkel

Noemí Frenkel, reconocida por su prolífica trayectoria como actriz y directora, nació en Buenos Aires en 1960 y es Licenciada en Artes de la Escritura de la UNA. Por su labor en artes escénicas y audiovisuales, fue distinguida con los premios Martín Fierro, Cóndor de Plata, Coral Negro del Festival de La Habana, ACE y Clarín.

Como escritora, publicó el monólogo teatral Casandra iluminada (2015), en CELCIT, obra que fue montada en Buenos Aires, México, España y Chile, cuentos y poemas en antologías, como Los bordes de la biología (2018), Evaristo, o Pueblos rotos (2018), Ed. Cultura Tierra del Fuego. En 2021 publicó el libro de poesía Trazos de la serpiente (2021), por editorial Salta el pez, que incluye el poema por el que en 2017 obtuvo el primer premio “Concurso de poesía épica” con un jurado presidido por Arturo Carrera. Su segunda novela Bosque migrante. Una judía se desarma (2025), también publicada por Milena Caserola, llegará pronto a las librerías de Rosario.

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Las palabras de Noemí Frenkel sobre "Cuerva"

Acerca de la construcción del personaje principal, Frenkel explicó que buscó crear un personaje con múltiples dimensiones, entre la hipersensibilidad, el aislamiento y una naturaleza apasionada. “Por eso eligió mudarse desde Rosario y ser una forastera: porque la reclusión en el infierno grande de un pueblo chico le permite alejarse de las demandas de su madre enferma. Y porque la rutina, la grafomanía y los ansiolíticos, al menos por un tiempo, le dan borde a su desborde. El aislamiento social le es más propicio que afrontar cualquier relación íntima". Y agregó: "Es en la voz de su escritura donde aparece su mundo interno volcánico, ese puente que da paso de la fascinación a la identificación con lo animal.

El erotismo ocupa otro lugar central en Cuerva. Frenkel lo aborda como un territorio capaz de poner en crisis la identidad de los personajes. “Lo erótico me parece un territorio inmenso para explorar literariamente, porque es un espacio donde los límites se desdibujan y el deseo, ese “abismo de fuego” como decía Delmira Agustini, puede arrasar con lo que el sujeto cree saber de sí”, explicó la autora.

“Me enamoré de Rosario escribiendo la novela, deambulando e imaginando las escenas a partir de sus lugares, de esa información que percibía en mi cuerpo”, contó Frenkel. Y destacó especialmente una presencia geográfica imposible de ignorar: “Fue muy inspirador, especialmente la omnipresencia del Río Paraná”.