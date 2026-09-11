El hincha de Central más viral recibió un regalo inesperado: "Voy a la final, no lo puedo creer"

Leandro Culasso, el joven de Granadero Baigorria que emociona en las redes, viajará por primera vez a alentar al Canalla fuera de Rosario. La filial de su ciudad le obsequió pasajes para la final en Santiago del Estero

El momento más emotivo de Leandro Culasso. Después de una decena de cajas apareció el regalo soñado.

"Los chicos de la Filial de Baigorria me hicieron una increíble sorpresa. Me voy a Santiago del Estero. No lo puedo creer, estoy muy emocionado". Leandro Culasso tiene su lugar asegurado en la final de la Supercopa Internacional entre Central y Estudiantes que se jugará el sábado 26 de este mes, a las 17, en el estadio Único Madre de Ciudades. El joven, que cuando nació sufrió una parálisis cerebral por falta de oxígeno, es uno de los hinchas más queridos en el Canalla y ha vivido diferentes momentos emotivos por sus reacciones en cada partido que juega su equipo. Y ahora cumplirá una meta soñada ya que viajará por primera vez para acompañar al Canalla.

La Filial de Granadero Baigorria sorprendió al joven Canalla e influencer , tal como se define, y que cuenta con una gran cantidad de seguidores, con un regalo inesperado. Los integrantes de la misma le entregaron una caja con muchas otras cajas más, hasta que al final se encontraba un colectivo de cartón y que significaba el soñado viaje para acompañar al equipo de Jorge Almirón. "Te vas con todos nosotros a disfrutar de la final", le dijeron los integrantes de la filial, asado de por medio, y con el grito de "Rosario Central, forjador de campeones...".

Leandro no pudo contener la emoción y agradeció una y otras vez el enorme gesto de sus amigos, que estarán junto a él disfrutando del encuentro que definirá quién se quedará con la Supercopa Internacional. "Voy a la final a ver a Central, no lo puedo creer", le dijo el joven baigorrense a Ovación aún con la emoción en alza ya que viajará por primera vez a ver a Central fuera del Gigante de Arroyito.

Cabe recordar que el Canalla obtuvo la plaza al finalizar como el equipo con más puntos en la tabla anual de la Liga Profesional, condición por la que fue reconocido como campeón de Liga para este certamen. En tanto, el Pincha se ganó su lugar en la definición tras conquistar el Trofeo de Campeones.

Sus redes sociales se inundaron de mensajes, todos cargados con gran sensibilidad y empatía que tocaron el corazón de propios y extraños.

Uno de sus momentos virales

Leandro se había hecho viral en las redes sociales después de reaccionar al clásico que Central le ganó a Newell's en 2023 con gol de Ignacio Malcorra. Después de todo lo sucedido en aquella ocasión, el joven tuvo la chance de concer en persona al volante y recibir de regalo la número "10".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario La Capital (@diariolacapital)

En aquella ocasión, Culasso siguió de cerca el partido a través de una computadora porque estaba en Chile llevando adelante un tratamiento por su enfermedad. Nació con parálisis cerebral debido a que su mamá sufrió desprendimiento de la placenta que le dejó algunas secuelas, de acuerdo a lo que había informado.

El costo del viaje a Santiago

El precio del viaje con entrada general es de 225 mil pesos, que puede abonarse en 6 cuotas (con diez por ciento de interés), y se expenden en la sede de Mitre 853, en la tienda de zona sur y en la guardería Náutico.

También está la posibilidad de viajar en un vuelo chárter que partirá por la mañana del mismo día del partido y con un costo de 850 mil pesos con traslado y platea (con opción de 6 cuotas con el 10 por ciento de interés). El regreso en ambas alternativas se producirá tras el final del encuentro.