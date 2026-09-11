No Te Va Gustar: "Está buenísimo no volvernos una banda tributo a nosotros mismos"

En el marco de la gira de presentación de su nuevo disco “Florece en el caos”, la banda uruguaya llega a la ciudad con una presentación doble en el Anfiteatro. Emiliano Brancciari anticipó la visita en diálogo con La Capital

No Te Va Gustar se presenta en Rosario por partida doble, con shows en el Anfiteatro Municipal los días 11 y 13 de septiembre

No Te Va Gustar es hace tiempo una de las bandas más populares de Sudamérica. Su presencia ubicua, constante, en el paisaje sonoro de Argentina y Uruguay a lo largo de sus más de treinta años de recorrido marcó a varias generaciones. Los jóvenes que vivieron con NTVG sus primeros recitales hoy asisten a los show con toda su familia, mientras que nuevos jóvenes se ven convocados por las canciones nuevas y las de siempre.

En enero de 2026, lanzaron su duodécimo disco de estudio, “Florece en el caos”. Producido por Nico Cotton, ganador del Latin Grammy y uno de los más destacados de la música en español, el álbum se asienta en aquello que constituye la identidad de la banda (melodías hipnóticas, la voz calma de Emiliano Brancciari y la sensibilidad de sus letras) a la vez que apuesta a una intensidad y una aspereza más propias de la época. Conceptualmente, hace referencia desde su título al contexto hostil en el que sin embargo el arte brota y genera comunión.

Las diez canciones nuevas fueron grabadas en el estudio propio que NTVG tiene en Montevideo, con flamantes instalaciones totalmente renovadas (el caos de esa mudanza también está contenido en el título), y editado por Elefante Blanco, el sello independiente que tiene la banda desde 2018. Un proceso creativo contenido totalmente por la estructura que el grupo supo construir y afianzar alrededor suyo durante más de tres décadas, y que deja su huella clara de madurez en el resultado.

En el marco la gira internacional de presentación, que ya los llevó por varias ciudades de la Argentina (incluyendo un Estadio de Ferro el pasado abril), México, y varios países de Sudamérica, se presentan en el Anfiteatro Municipal de Rosario por partida doble: el viernes 11 (con Ike Parodi como apertura) y el domingo 13 de septiembre, a las 21. Es la única ciudad de todo el tour (que seguirá por Europa) donde darán dos shows.

Antes de su llegada a la ciudad, Emiliano Brancciari, vocalista, compositor y miembro fundador de la banda, habló con La Capital y dio detalles de la construcción del álbum, el presente el grupo y su vínculo con Rosario.

- ¿Cómo están viviendo la gira ahora que el disco ya tiene varios meses de publicado y de recorrido en vivo?

La recepción fue genial y muy rápida. Justo ayer le contaba a un amigo, que me preguntó cómo había estado la gira por México, que las canciones nuevas ya parecen clásicos. La gente las canta de primera. El público la verdad que asimiló el disco de muy buena manera, y nosotros también, disfrutamos mucho tocarlo. Obviamente que va mechado con todos los clásicos de la banda, y ahí te das cuenta que las canciones nuevas tienen un montón de peso.

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- “Florece en el caos” suena claramente a No Te Va Gustar pero a la vez muestra cierta novedad. ¿Tenés identificado qué es eso que es propio del sonido característico de la banda y qué es lo nuevo?

No sé decirte algo en particular, pero sí te puedo hablar de similitudes y diferencias. Nosotros obviamente que con el tiempo logramos tener un sonido particular que es el nuestro, y eso termina siendo identificable a primera escucha muchas veces. Después lo que pasó fue que esta vez trabajamos diferente porque yo llevé las canciones de modo más despojado, solamente grabadas en el teléfono, tocando la guitarra y cantando. Desde ahí partimos. Algunas se notaba hacia dónde iban, o tenían un riff que las identificaba, pero a muchas empezamos a buscarle la mejor versión dentro del estudio. Eso fue diferente a otros discos donde yo traía una maqueta, un demo, que ya tenía batería, bajo, teclados. Venía la cancha más marcada. Pero esta vez partimos casi de cero todos juntos y ahí hay una gran diferencia. Eso puede ser lo nuevo en el sonido.

- ¿Qué aportó Nico Cotton como productor en ese proceso?

Él es muy práctico y tiene una cabeza muy moderna a pesar de que le gusta la misma música que a nosotros. Aportó sobre todo la practicidad de llegar a toda velocidad a un punto donde todos estemos contentos, y también el hecho de ir grabando canción a canción. No es que grabamos todas las baterías, después todos los bajos, sino que todos estábamos adentro del estudio y respondíamos a lo que iba pidiendo la canción. Terminábamos juntos una canción y después empezábamos otra.

- El título del disco habla de lo que florece en el caos, que es el arte y el encuentro con otros, dos cosas que convergen en NTVG.

Son tiempos difíciles donde te tenés que agarrar de lo que te hace bien y la música es eso. La música es un refugio, es juntarse con otra gente, es comunión. Hay que aferrarse a esas cosas cuando la cosa está complicada.

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Más de tres décadas de No Te Va Gustar

- Llevan más de treinta años como banda, y hay gran parte de su público que creció a la par de ustedes. A su vez, van convocando a nuevas generaciones. ¿Cómo ven eso ustedes desde arriba del escenario?

Sí, el público fue cambiando y fue creciendo. Nuestro público de las primeras épocas ya es público de platea, como nosotros. Pero tenemos un público super heterogéneo, donde hay nuevas generaciones que se pusieron a escucharnos y eso está buenísimo. Está bueno que convivan. A veces hay familias enteras que nos van a ver y eso nos encanta.

- La banda tiene una identidad muy compartida entre Argentina y Uruguay, y los dos países la sienten como propia, sin mucha disputa. ¿Cómo sienten que esa dualidad se refleja en la identidad del grupo?

Yo lo veo como algo supernatural, primero por lo que me pasa a mí que nací en Argentina, vivo en Uruguay y la familia la tengo mitad de cada lado. Y la banda también, porque es una banda uruguaya, pero que hizo todo su camino en Argentina como cualquier banda local, desde cero, pagando todos los derechos de piso, convenciendo a la gente tocando, tocando en los festivales primero a las dos de la tarde y después ganándose un lugar, recorriendo el país tantas veces. La gente nos hace sentir como una banda local y eso nos gusta también.

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- Editaron el disco por su sello propio, Elefante Blanco, y tomaron la decisión de hacer una tirada en vinilo. ¿Por qué la apuesta al formato?

Primero que nada es un gusto personal porque varios de nosotros escuchamos vinilos desde siempre y por suerte es algo que está volviendo a crecer, que la gente está disfrutando de tener el disco físico, de mirar el arte, de tocarlo, de escucharlo en el orden en el que el artista lo planteó. Es otra manera y es tan válida como salir a escuchar música en streaming como hacemos todos, pero está bueno que haya tiempo para escuchar la música de diferentes formas. No es lo mismo poner un disco en tu casa para ponerte a cocinar o tomarte una copa de vino que salir a caminar escuchando música. Son cosas diferentes y se pueden disfrutar ambas. Pero es muy diferente agarrar un disco, ponerlo, prestarle atención, darlo vuelta cuando se termina un lado. Tenés que estar ahí, conectado, y me parece que tiene una magia distinta. Hay que experimentarlo y ver.

- Rosario es la única ciudad de toda la gira en la que hacen dos fechas, y tienen una relación de muy larga data con el público de acá. ¿Cómo viven ese vínculo construido a lo largo de tantos años?

La verdad que tenemos un vínculo maravilloso desde las primeras veces que fuimos. Siempre pasamos bien, tenemos muchos amigos ahí. Ahora nos toca quedarnos tres noches, así que imagínate lo felices que somos. Es una ciudad que tiene un ritmo parecido al de Montevideo, entonces siempre nos hemos sentido cómodos, desde las primeras veces que tocamos en Lavardén y en El Sótano, hace más de veinte años. Es un público que siempre nos regala mucho amor.

- Después de tanto tiempo con la música, ¿qué te sorprende todavía?

Me sorprenden un montón de cosas todavía. Me sigue sorprendiendo el amor del público después de tantos años, y que sigan apostando como nosotros a escuchar lo nuevo. A nosotros nos gusta ir mostrando lo que somos en cada momento, más allá de que los clásicos siempre están y siempre van a estar. Queremos ser fieles a lo que somos y eso la gente nos lo permite. Está buenísimo no tener que tocar siempre lo mismo y volvernos una banda tributo a nosotros mismos o a lo que fuimos. Eso está increíble y la verdad que me sigue sorprendiendo que la gente apoye cada proyecto que hacemos.