Ángel de Brito dijo qué pasó entre Gimena Accardi y Andrés Gil: "El vínculo existió"

En medio de las repercusiones por la ausencia de Gimena Accardi en la despedida de soltera de Lali, el conductor habló sobre el supuesto affaire de la actriz

Hace más de un año, Gimena Accardi y Nicolás Vázquez anunciaron su separación. En aquel momento, la ruptura estuvo atravesada por rumores de infidelidad que, con el paso del tiempo, quedaron en segundo plano. Sin embargo, esas versiones volvieron a retomarse tras la despedida de soltera de Lali Espósito, a la que Gime Accardi no fue invitada. En este contexto, Ángel de Brito aseguró que la actriz habría tenido un affaire con el actor Andrés Gil.

Cabe recordar que, en 2025, cuando la actriz confirmó que había sido infiel durante una transmisión en el canal de streaming OLGA, uno de los primeros nombres que apareció señalado en las redes sociales y en los medios como supuesto tercero en discordia fue el de Andrés Gil. En ese momento, el actor estaba en pareja con Cande Vetrano y ambos habían sido padres de su primer hijo. Los rumores que vinculaban a Accardi y Gil surgieron porque ambos habían compartido elenco en una obra de teatro dirigida por Nicolás Vázquez

En este marco, el mes pasado , Lali Espósito celebró su despedida de soltera en Brasil junto a sus compañeras de elenco de "Casi Ángeles " y entre las ausencias que llamaron la atención, estuvo la de Gimena Accardi. Fue así como Ángel de Brito volvió a referirse a los supuestos rumores de infidelidad y sostuvo que Andrés Gil y Gimena Accardi habrían mantenido un affaire.

Qué dijo Ángel de Brito

“Lo de Gime era obvio porque iba a todos los cumpleaños de todas. Estaba metida con todas, todo el tiempo. Y la limpiaron por el tema de lo que pasó con Nico Vázquez: la infidelidad, los cuernos, lo de Cande... Se quedaron con Cande por las especulaciones que existieron sobre el vínculo entre ellos dos, Gimena Accardi y Andrés Gil”, contó Pepe Ochoa al repasar las razones por las cuales la actriz no habría sido invitada a la fiesta de despedida de Sálvese quien pueda.

En ese momento, Ángel de Brito intervino para hacer una aclaración: “No, especulaciones no. El vínculo existió entre Andrés Gil y Gimena Accardi. Y si no, ¿por qué se pelearon? Nadie lo va a decir, obviamente”.

“En ese momento fue el quiebre de la relación de Nico y Gimena. La relación ya venía muy mal. Pero lo que pasa es que Andrés era muy amigo de Nicolás también, a quien le había dado una oportunidad como actor en la obra que estaban haciendo”, explicó Ochoa.