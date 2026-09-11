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La ciclista atropellada por un camión en Echesortu debió someterse a una cirugía compleja

La mujer de 39 años sufrió una fractura expuesta junto con daño muscular y vascular como consecuencia del siniestro vial en Mendoza e Iriondo

11 de septiembre 2026 · 11:20hs
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La víctima permanecía internada en el Heca luego del traslado desde el barrio Echesortu. 

Foto: La Capital/Celina Mutti Lovera.

La víctima permanecía internada en el Heca luego del traslado desde el barrio Echesortu. 

Los médicos del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) hicieron este jueves una compleja cirugía para asistir a la ciclista atropellada por un camión en el barrio Echesortu. Si bien la paciente tuvo una evolución favorable, el diagnóstico es delicado en cuanto al estado de una de sus piernas y también requiere un seguimiento estricto de otras lesiones.

La mujer de 39 años quedó internada en terapia intensiva tras el siniestro vial en la esquina de Mendoza e Iriondo. La intervención quirúrgica concluyó al mediodía, varias horas después del traslado en ambulancia para atenderla por el aplastamiento de uno de sus miembros inferiores, entre los daños detectados.

La víctima se encontraba consciente después de un procedimiento con la intervención de distintos cirujanos especializados. Una de las cuestiones más graves a resolver fue la fractura expuesta de tibia y peroné. En cambio, otras lesiones no requirieron tratamiento en el quirófano para abordar el caso.

¿Cómo está la ciclista atropellada en el barrio Echesortu?

Además de la rotura de los huesos de su pierna, la paciente atendida este jueves ingresó con múltiples golpes, un traumatismo de cráneo leve y un hematoma hepático. Ninguna de estas cuestiones fue abordada durante la operación de urgencia que se llevó a cabo a la mañana.

El equipo de cirugía del nosocomio municipal no sólo trabajó para empezar a recomponer la fractura expuesta. La ciclista también había sufrido daño en sus músculos y le hicieron un bypass vascular con el fin de estabilizarla.

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Una vez que terminó la intervención quirúrgica, los primeros controles en el área de cuidados intensivos dieron señales alentadoras. El pie mantenía irrigación sanguínea después del procedimiento y la mujer estaba despierta en la sala, a disposición de los profesionales que monitorean su evolución.

Los médicos del Heca constataron que la víctima se encontraba fuera de peligro en el Heca. Sin embargo, el cuadro puede variar y las primeras horas de control son fundamentales para asegurar la recuperación después del siniestro vial.

¿Cómo fue el siniestro vial en Mendoza e Iriondo?

La paciente internada este jueves fue arrollada antes de las 8 de la mañana, cuando llegó a la esquina de Mendoza e Iriondo. En ese momento, iba por la ciclovía y se detuvo porque un camionero dobló hacia la izquierda, de modo que no podía avanzar.

La mujer se cayó cerca del cordón de la vereda por la maniobra. Mientras estaba tendida en el pavimento, el chofer completó la maniobra y pasó sobre ella con una de las ruedas traseras del vehículo.

El vehículo de carga quedó detenido en la ochava después del incidente. Algunos testigos advirtieron que el conductor dio un giro muy cerrado porque había un utilitario estacionado demasiado cerca de la bocacalle de Iriondo.

Los vecinos y automovilistas que vieron lo sucedido fueron a auxiliar a la víctima y le hicieron un torniquete. Más tarde, los médicos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) se ocuparon de llevarla hasta el Heca para una cirugía de urgencia que requirió transfusiones de sangre.

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